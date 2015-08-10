Цена терпимости: долго ли мировые футбольные власти будут потакать расизму в России?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
10 августа 2015, 08:26

Лишение права проведения Мундиаля в этом контексте — далеко не самая суровая санкция

Обладатели российских паспортов, профессиональные искатели зерен фашизма на украинской территории в тщетных попытках выдать желаемое за действительное идут на всякие ухищрения. Подтасовка фактов, использование неукраинского видеоряда применительно к украинской теме, выдергивание слов-фраз наших политиков (особенно исповедующих или делающих вид, что исповедуют правые идеи) из контекста — лишь небольшая часть из арсенала ревнителей российской имперскости. Естественно, о том, что творится в самой матушке-России в области национальных отношений, глашатаи рашистской идеи скромно умалчивают.

Но время от времени палка национальной озабоченности настолько перегибается, что даже в России не могут на это не реагировать. Правда, реакция весьма своеобразна. О событиях на трибунах во время недавнего матча чемпионата России ЦСКА — "Анжи" в Белокаменной говорили немало. По ходу всего матча почитатели армейского клуба вели себя, мягко говоря, неподобающим образом. Открытый призыв "убивай хачей", доносившийся из фан-сектора ЦСКА, был хорошо слышен во время телетрансляции матча.

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Фанаты ЦСКА скандируют "Убивай хачей" на матче "ЦСКА — Анжи" в Химках

Замечу, правда, что с нынешнего футбольного сезона телеканал "НТВ плюс Наш футбол", осуществляющий трансляции всех без исключения поединков российской премьер-лиги, стал недоступен в Украине. Украинские телекоммуникационные провайдеры утверждают, что инициатива о прекращении сотрудничества исходила от российской стороны. Инициатива представлялась весьма странной. Ведь, казалось бы, что плохого для россиян в том, что их футбол популяризируется в Украине? Чемпионат у наших северных соседей конкурентный, клубы зажиточные, чем не реклама для молодых украинских футболистов, не отличающихся особой разборчивостью относительно мест приложения своих футбольных умений и зарабатывания средств! Но после расистского "музыкального" сопровождения матча ЦСКА — "Анжи" у меня возникло вполне логичное объяснение поступку обладателей прав на трансляции матчей российской премьер-лиги.

Оставим в стороне эмоциональный окрас (мол, "мы этим бЕндеровцам ничего показывать не будем"), хотя допускаю, что украиноненавистники (искренние иль просто идущие в ногу с курсом правящей партии) в руководстве российским футболом и, конечно же, в топ-менеджменте российских телеканалов присутствуют. Дело в другом. Очевидно, в России, зная о нраве своих фанатов, просто не захотели давать Украине ощутимый козырь в информационной войне. Фанаты ЦСКА отнюдь не белые вороны. Неоднократно бывал на футбольных матчах в России. В последние годы число слоганов, открыто разжигающих межнациональную рознь, на стадионах Федерации зашкаливает. То фанаты "Спартака" провокационным баннером поздравят "дедушку Гитлера" с юбилеем, то почитатели московского "Торпедо" возведут на щит Юрия Буданова (обвиненного в похищении и изнасиловании 18-летней чеченки и осужденного на 10 лет, после выхода на свободу застреленного на Комсомольском проспекте в Москве, при этом чеченцы особо и не скрывали свою причастность к этому убийству) скандированием: "Юрий Буданов — герой России!"

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все-таки скандеж на матче ЦСКА — "Анжи" — это что-то из ряда вон выходящее. На это откликнулись ведущие СМИ России. Пошли статьи под заголовками, вроде "Обыкновенный фашизм", уделили внимание проблеме расизма на российских стадионах и в аналитических футбольных передачах. Правильно говоря о том, что это проблема не футбола, а проблема общества, участники таких дискуссий, тем не менее, не забывают, походя, пнуть Украину Так, известный экс-футболист московских "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов не преминул заметить, что украинских ультрас якобы использовали в своих целях экстремисты в Украине во время Революции Достоинства (конечно, слова "достоинство" и "революция" россиянин при этом не употребляет).

Забавно, что при этом достается и американцам (куда же без них!), которые-де спят и видят, как бы отобрать у России чемпионат мира. Причем факт возможного лишения России права проведения мундиаля российских футбольных обозревателей, похоже, тревожит больше, чем сама по себе проблема ксенофобии и разжигания межнациональных конфликтов. При этом истинных виновников атмосферы нетерпимости, созданной в российском обществе и царящей на российских трибунах, не называет никто. В таком случае, к чему весь этот обличительный пафос?

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Бубнов негодует и кричит на матче "ЦСКА — Анжи" в Химках

Конечно, скандирования "смерть хохлам" и "смерть москалям", впервые появившиеся на советских трибунах в конце 1980-х, не красили те фанатские поколения. Но о том, кто первым пошел на конфликт в фан-отношениях "Динамо" (Киев) — "Спартак" (Москва), хорошо известно из околофутбольной истории. Даже сами москвичи не отрицают своего первенства в оскорблении украинских оппонентов. Сейчас же на наших трибунах оскорбляют одного-единственного россиянина (много ли сомневающихся в том, что он это сполна заслужил?), при этом никак не подчеркивая его национальность, в России же для FARE, декларирующей борьбу с расизмом, работы — непочатый край. И лишение права проведения Мундиаля в этом контексте — далеко не самая суровая санкция.

фото: tribuna.com

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