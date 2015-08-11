Глазами Путина: зачем Нарышкин написал антиамериканский пасквиль

Виталий Портников

Публицист, журналист

11 августа 2015, 16:13

В российской элите разучились отличать безумие от здравого смысла и успех от позора.

Статьи, которые публикуются российскими руководителями на страницах официальной прессы, как правило, проходят незамеченными. Чтобы получить резонанс, которого удостоился спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, нужно постараться. Статью Нарышкина об "августе провокаций" не прокомментировал только ленивый, цитаты из нее попали в ведущие западные СМИ. И дело не только в отпускном августе, когда журналистам не о чем писать.

Статья Нарышкина безумно смешна в своем анахронизме и непонимании мира. То, что человек, который руководит нижней палатой российского парламента, способен мыслить на уровне выпускника ПТУ 50-х годов прошлого века, вызывает улыбку даже у тех, кто вынужден относиться к руководству собственной страны с уважением: не случайно опрошенные Русской службой Би-Би-Си московские политологи не смогли сдержать иронии.

Владимир Путин и Сергей Нарышкин

Многие пытаются найти в высказываниях Нарышкина анонимного автора, который подготовил статью начальнику и выставил его безумцем. Но при чем тут автор! Понятно — это вам скажет каждый, кто хоть раз слушал Нарышкина — что этот человек не умеет писать. Но читать-то он умеет? И если прочел этот текст и не увидел в нем диагноза самому себе, то значит так тому и быть.

Помимо Нарышкина, текст читали и другие люди — главный редактор "Российской газеты", например. Но никому в голову не пришло хотя бы попробовать остановить позорящую спикера публикацию. А почему? А потому, что в российской элите разучились отличать безумие от здравого смысла и успех от позора. В Москве окончательно переместились в мир советской пропаганды даже не брежневского, а сталинского периода с ее непроходимой глупостью и уверенностью, что любая ложь хороша, если она нравится диктатору. Нарышкин знает одно: ненависть к США — то, что нравится Путину. А Путин — единственный читатель, мнением которого он дорожит. Единственный человек, от которого зависит карьера и богатство Нарышкина. Все остальные люди для Нарышкина — пыль, не достойная даже упоминания.

Именно поэтому сам Нарышкин не мог не прийти в восторг от своей позорной статьи. Он читал ее не глазами нормального рассудительного современного человека, понимающего, как глупо сваливать все российские беды и проблемы на американцев.

Он читал ее глазами Путина.

фото: haqqin.az

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