Моветон пелотона, или Как ведущим клубам Украины не стать "остальными"

Не успела наступить осень, а представительство Украины в еврокубках изрядно сократилось. Европейские визы не продлили "Ворскла" и "Заря", и "защищать честь нашей страны" (именно такими штампами изобилует до сих пор наша пресса, своеобразно трактуя слово "честь") в еврокубках будут лишь три ведущих украинских клуба. Впору ли говорить о провале? Конечно, можно бросаться громкими словами, пристыдить конкретных игроков, чьи действия привели к столь плачевным результатам, но факт налицо: клубы, регулярно обретающиеся на высоких местах в нашем чемпионате, проиграли "Жилине" и "Легии" — далеко не самым амбициозным представителям восточноевропейского футбола.

В минувшее летнее межсезонье много копий было сломано о формат украинской премьер-лиги. Но давайте поговорим не о формате, а о формуле турнира. Длительное время наш чемпионат разыгрывался по схеме "1 + остальные". В ней было киевское "Динамо", возглавляемое Валерием Лобановским, и обильная массовка без особых претензий. Затем наш сильнейший дивизион перешел на формулу "2 + остальные". "Динамо" и "Шахтер" устраивали нешуточные разборки за чемпионство, а представители других клубов как бы шутили, что в Украине, мол, первые два места не разыгрываются. Псевдошутки на самом деле были лишь констатацией факта. Апофеоз пропасти между ведущим дуэтом и пелотоном — сезон-2005/06, когда разница между второй и третьей командами достигла 30 очков! Затем времена вновь изменились, и у нас появилось уже четыре конкурентоспособных клуба, а сама формула трансформировалась в "4 + 2–3 представителя среднего класса + остальные". Она нам казалась едва ли не оптимальной: четыре боевые единицы в Европе и время от времени выстреливающие на континенте середняки, вроде "Карпат", "Ворсклы", "Черноморца". Причем среди поверженных нашими среднеклассниками оказывались отнюдь не слабые "Галатасарай", бухарестское "Динамо", ПСВ. Но это время прошло. Сейчас, похоже, в нашем чемпионате устанавливается такая картина: "3 + остальные". "И это в лучшем случае, — проворчит записной пессимист. — Дай Бог, чтобы в результате трансформаций наш футбол не состоял исключительно из "остальных", когда клубы формировали бы составы по остаточному принципу".

Оптимист скажет: "Но, посмотрите, ведь "Заря" своим присутствием в лидирующей группе разбавила элитное трио, привнесла свежую струю в наш чемпионат, работа тренера Юрия Вернидуба дает плоды". Согласен с тем, что тренерский талант Вернидуба стоит оценить по достоинству, а некоторые игроки "Зари" заслуживают вызова в национальные сборные. Но, увы, говорить о какой-то концепции развития клуба-переселенца… Команда фактически лишена своего (именно своего, а не ситуативно поддерживающего) болельщика. Будущее луганского клуба (да и будет ли он называться луганским?) — туман. Уверен в том, что черно-белые настроятся, скажем, на матч против "Динамо" (встреча лидеров, как-никак!) или же на поединок с "Днепром", не исключен вариант, что добьются положительных результатов. Однако перспективы у клуба, отрезанного от своих корней, увы, не просматривается. Полноценный переезд в областной центр, лишенный профессионального футбола (Житомир, Винница, Хмельницкий)? Это, конечно, вариант, но вслух о нем практически не говорят. Призыв же менеджмента "Зари" к болельщикам не ездить на варшавский матч с "Легией" словно квинтэссенция всего, что происходит с нашим футболом. Понимаю, что он вызван вроде бы благими намерениями (уж если в Киеве горячие почитатели "Легии" позволяли себе вольную трактовку некоторых исторических эпизодов, то что говорить об их поведении в родных стенах!), но неужели "Заря" нынче так пресыщена фанатским интересом, что стоит сознательно отказываться от поддержки 12-го игрока? Искусственное снижение внимания к себе — плохой знак.

Нам остается поддержать трех грандов украинского футбола в Европе. По крайней мере, в Лиге чемпионов мы впервые за длительное время будем представлены двумя командами, а в Лиге Европы — клубом, обладающим статусом действующего финалиста этого турнира. Как всегда, не без проблем: один наш полпред играет в Лиге чемпионов не в родном городе, а представитель Украины во втором по значимости европейском клубном турнире, хоть и будет, в отличие от прошлого сезона, играть на своем стадионе, но первые два домашних поединка проведет при пустых трибунах (если санкции за выбегание фанов на поле после прошлосезонного домашнего полуфинала не смягчатся). Соперники? Среди них богатейшие клубы Европы, напичканные звездами первой величины: "Реал", ПСЖ, "Мальме" — у "Шахтера", "Челси", "Порту", тель-авивский "Маккаби" у "Динамо", "Лацио", "Сент-Этьен", "Русенборг" — у "Днепра". Примечательно, что абсолютно со всеми этими командами представители Украины уже встречались в еврокубках. С переменным успехом, но с гарантированным ажиотажем. Может, визиты еврограндов возродят интерес к футболу в нашей воюющей стране?

…А российские и украинские клубы при жеребьевке еврокубков по-прежнему продолжают разводить. И это, судя по всему надолго.