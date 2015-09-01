Косовский Донбасс: почему Украина и Россия — по разные стороны добра и зла

Виталий Портников

Публицист, журналист

1 сентября 2015, 16:57

Когда в Киеве и Москве сделают общий выбор в пользу Евросоюза, многие в Донецке и Луганске будут по-прежнему против.

Соглашение между премьер-министрами Сербии и Косово Александром Вучичем и Исой Мустафой в Брюсселе, Белграде и Приштине называют историческим. И в самом деле — договоренности, достигнутые при непосредственном посредничестве главы дипломатии ЕС Фредерики Могерини открывают путь для размораживания процесса европейской интеграции Сербии и Косово. И об этом вслух говорят ведущие европейские политики — в том числе федеральный канцлер Ангела Меркель.

Ну а теперь — о сути самих договоренностей. Они решают вопрос дальнейшего функционирования районов Косово, населенных сербами. Когда-то само Косово было головной болью сербской государственности. Теперь, с отделением Косово от Сербии районы с сербским национальным меньшинством играют в Республике Косово роль, которую само Косово играло в Сербии. Косово их не контролирует. Жители этих районов воспринимают себя в качестве жителей Сербии. Государственность Косово большинство сербов признавать не намерены.

Теперь у них появилось еще больше оснований для этого. Соглашение позволяет сербским районам создать собственную ассоциацию, которая будет избирать президента и его заместителей, иметь собственные парламент, герб и флаг. Ассоциация будет решать вопросы экономического, финансового и социального развития районов. Финансироваться она будет напрямую из…Белграда. Электроэнергию ей будет поставлять сербский национальный поставщик электричества "Электропривреда". Телефонная связь будет осуществляться сербской компанией "Телеком" — впрочем, как и на всей остальной территории Косово, только теперь уже с собственным косовским кодом.

 

Все это удивительным образом напоминает предложения по конституционным изменениям, направленные в Киев ДНР и ЛНР. Там тоже речь шла именно об ассоциации районов, о квази-государственности, которая теперь появится в Косово. Но есть одно отличие — очень важное.

Сербия и Косово — при всех непримиримых противоречиях между ними — хотят идти в одну сторону. Поэтому у меня есть даже не надежда, а уверенность, что тогда, когда обе страны вступят в ЕС, вся эта сербская ассоциация будет иметь чисто формальное значение. Я просто наблюдал нечто похожее в итальянском Тироле. Южный Тироль тоже был настоящим камнем преткновения и в отношениях Италии с Австрией, и во внутренней политике страны. Вы и сегодня чаще услышите на улочках Мерано немецкую, а не итальянскую речь. Но совсем недавно на этих же улочках совершались террористические акты — их организаторы выступали за отделение Южного Тироля от Италии. Кто вспоминает об этом сегодня? А все потому, что Италия и Австрия — в одной большой семье.

А мы с Россией идем в разные стороны. Я бы даже сказал, что мы по разные стороны добра и зла. Именно поэтому донбасская "ассоциация" задумывалась ради того, чтобы перечеркнуть выбор всей Украины. А ассоциация косовских сербов — для того, чтобы помочь Сербии и Косово сделать правильный европейский выбор. Парадокс в том, что большинство самих косовских сербов такой выбор явно не поддерживают — но это уже детали.

Именно поэтому наша главная задача — выстоять до того дня, когда наше движение и движение России будут движением в одну сторону. Или хотя бы части территории нынешней России. Фантастика? Но еще несколько лет назад президентом Сербии был двойник Путина, а НАТО бомбило Белград и другие города Сербии и Черногории, стремясь остановить изгнание косовских албанцев. А сейчас Черногория уже одной ногой в НАТО и ЕС, а Сербия договаривается с Косово, фактически соглашаясь с суверенитетом и территориальной целостностью мятежного края. История — не очень простая наука. Но властная и строгая.

Самое интересное, что когда и в Киеве, и в Москве сделают общий выбор в пользу НАТО и Евросоюза, многие в Донецке и Луганске будут по-прежнему против. Но это уже детали.

Виталий Портников

фото: russia-insider.com

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Донбасс Россия Украина Европа Сербия Портников Виталий Портников Черногория колонка авторская колонка Косово Вучич Могерини
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