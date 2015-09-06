Футбольная инфляция, или Почему возник ажиотаж на матчи "Динамо" в Лиге чемпионов

С 1 сентября в кассах НСК "Олимпийский" и стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского началась продажа билетов на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" примет "Порту". А c 3 сентября стартовала продажа квиточков и на два следующих домашних матча "Динамо" (Киев) в групповом турнире Лиги чемпионов против "Челси" и "Маккаби". Отмечу, что старт продажи билетов на матч против израильтян — более чем за три месяца до игры — уникален для столицы Украины. Стоимость пропусков на эти еврокубковые поединки — 100, 170, 350, 550, 700, 800, 900 и 1000 гривен. Для владельцев абонементов на домашние матчи ФК "Динамо" (Киев) в Премьер-лиге скидка на билет на поединок Лиги чемпионов составит 10%! Бронь снимается за три дня до матча.

Уже в первый день продаж возник нешуточный ажиотаж: очереди у касс "Олимпийского" пусть и уступали столпотворению в день старта продажи билетов на четвертьфинал прошлосезонной Лиги Европы "Динамо" (Киев) — "Фиорентина", но были весьма внушительными. Как водится у нас, при каждом ощутимом повышении цен разговоры о целесообразности оного интенсифицируются. В фан-среде вот уже добрую неделю идет обсуждение новых ценовых реалий. Свыше половины пропусков на Лигу чемпионов реализуются по 100 и 170 гривен. Видимо, из-за них и возник ажиотаж в первый день продаж. А вот насколько подъемны остальные цены для любителей футбола? Собственно, ответом на этот вопрос послужит цифра посещаемости матча против представителей родины портвейна. Если число зрителей превысит 60 000, значит, стоимость билетов приемлема. В противном же случае…

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По данным Госстата, средняя заработная плата в столице Украины за период январь — июль текущего года составляет 6331 гривну. 100 и 170 гривен для киевлянина, живущего на такую зарплату, — вполне подъемная сумма. Больше? Ответьте на этот вопрос сами. Классический же средний класс в нашей столице (его появлению препятствуют абсолютно все власти, но он все-таки существует) с ощутимо большим доходом может себе позволить выложить за билет на качественный футбол и 550 единиц нашей валюты, и больше.

Зрелище не может быть бесплатным (как и газета, но, увы, читатели "шаровых" антиукраинских листочков, получающих широкое распространение в Киев, этого не понимают). Футболисты наших клубов, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, получают вполне европейские зарплаты. Финансовый фэйр-плей, возможно, в чем-то и дискриминационен для восточноевропейских клубов, но ведь никто не мешал постсоциалистическим странам раньше освободиться от бремени "единственно верного всесильного учения". У них ведь было для этого почти четверть века, но они предпочли то, что предпочли. Называйте это латиноамериканским капитализмом или коммунистическими рефлексиями, суть от этого не поменяется: систему зарабатывания денег на футболе и у нас, и у наших соседей так и не выстроили.

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Показательно, что регион, перекормленный "шаровым" футболом, переживает сейчас не лучшие времена. Не скажу, что корень зла именно в популярной игре. Проблема лежит в патерналистской сущности жителей Донбасса, одним из проявлений которой являются бесплатные выезды на матчи в другие города и нежелание платить надлежащие деньги за футбольное зрелище.

"Последний раз я был на футболе в 1987 году как раз на матче "Динамо" (Киев) — "Порту", — предался воспоминаниям мой коллега. Я поинтересовался, помнит ли он стоимость билета на ту игру. Ответить правильно мой собеседник не смог. И дело, думаю, не в забывчивости, а в том, что цена от 1,50 до 2,50 советских рублей за билет на полуфинал Кубка чемпионов (!) не составляла особой проблемы для советских обывателей с окладом 120–180 рублей (20 копеек стоила буханка украинского, если кто забыл или не знает). Другое дело, что перед полуфиналом Кубка чемпионов вовсю орудовали спекулянты, предлагая заветные пропуска по 6–7 рублей. "Эх, были времена! — воскликнул как-то мой товарищ. — 3-копеечная булочка стоила 3 копейки!" Можете сопоставить соотношение зарплат и стоимости билетов тогда и сейчас. В Советском Союзе провозглашалось всеобщее равенство, и, за некоторым исключением, оно соблюдалось (собственно, цена билетов на футбол в советскую пору служит тому подтверждением). Пестрота нынешних цен свидетельствует о заметном социальном расслоении в наше время. Те, кто возмущается "ценовым беспределом" громче всех, как правило, аки Ксеркс повысекают море день-другой и отправятся в кассу. Критики тихие же обычно на футбол не ходят. Это своего рода "диванная футбольная партия". Одобряющие "грамотную билетную политику" (мол, не хочу сидеть на трибунах рядом с быдлом) удивятся, столкнувшись на трибунах с полнейшими неадекватами, выложившими по 800 гривен за заветные футбольные контрамарки. "А молчальники вышли в начальники", — в свое время справедливо отметил Александр Галич. Как правило, помалкивают те, кто имеет возможность пройти на стадион на шару. При этом подчеркну, что бесплатных пропусков на футбольные матчи заслуживают ветераны АТО.

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Ни критиковать, ни одобрять ценовую билетную политику "Динамо" я не буду. Подожду до игры. А вот на некоторые нюансы хотел бы обратить внимание. Скидку на евроматчи для владельцев сезонных абонементов я бы увеличил до 15%, а для обладателей абонементов на несколько сезонов подряд (3–5 — цифру можно продумать) — до 20%. Заслуживает внимания внедрение системы продаж абонементов на групповые матчи Лиги чемпионов (здесь отмечу положительный опыт "Шахтера"), когда человек может за один поход в кассу (или пару кликов в Интернете) купить право посещения сразу трех игр. При этом суммарная их стоимость могла бы отличаться на 10% от розничной покупки. Заслуживают поддержки и возрастные болельщики. 10-процентная скидка на билеты для лиц старше 70 лет — малая толика благодарности за многолетнюю преданность "Динамо". Становившиеся непосредственными свидетелями первых союзных чемпионств "Динамо" или сокрушения "Баварии" в Суперкубке УЕФА-75 достойны такого проявления внимания!

"Рост цен на билеты в этом сезоне рекордный. Еще никогда разница в стоимости квиточков на футбол в Киеве между соседними сезонами не была столь впечатляющей!" — констатировал мой сосед, заядлый болельщик со стажем. Похоже, он прав, ведь в Киеве ощутимо выросла цена билетов не только на еврокубки, но и на матчи внутреннего чемпионата. Конечно, можно порассуждать на тему курсовых колебаний. Но ведь по сравнению с началом 1990-х нынешняя инфляция даже и не инфляция, а так — легкий бриз кризиса. Тогдашнюю инфляцию моя институтская (еще не было повальной моды называть практически все вузы университетами) преподавательница по основам экономической теории называла так: "Это уже не супергиперинфляция, а нечто большее". За последний же год гривна обесценилась вдвое (не забыли прошлогодний курс 12 грн/долл., кажется, что столько времени прошло, ан нет). Увы, новая экономическая реальность диктует и новые цены. Но есть и чисто футбольная инфляция. А в чем ее измерить? Абстрактное "измельчание", которым попрекают нынешний украинский футбольный ландшафт эмоциональные всезнайки, можно оспорить. А вот ощутимое снижение зрительского интереса к нашему национальному чемпионату неоспоримо. Именно оно, на мой взгляд, и является главным проявлением футбольной инфляции в Украине.