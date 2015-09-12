Футбольные пилигримы, или Где теперь шахтерский дом?

"Все матчи мы играем на чужих полях", – таким рефреном сопровождались интервью руководителей, тренеров и игроков "Шахтера" весь прошлый сезон. Сказанное соответствует действительности. Конечно, проведение даже номинально домашних игр вдали от большинства своих болельщиков не способствует надлежащему настрою. "Порой мне приходится выполнять роль публики", – сетует коуч горняков Мирча Луческу. Румынский специалист энергичными окриками встряхивает своих подопечных, и они бегут быстрее, вдохновляясь подбадриванием наставника.

"Шахтер" не одинок в своей беде. И другие клубы, представляющие восток Украины, вынуждены скитаться по городам и весям нашей страны, спасаясь от войны. Причем, еще хорошо, если дело ограничивается просто скитаниями, а не исчезновением с футбольной карты Украины (донецкий "Металлург" и алчевская "Сталь" – вопиющие примеры). Впрочем, в любом случае "Шахтер" стоит особняком. В отличие от других восточных пилигримов, амбиции оранжево-черных простираются намного дальше самого факта существования. О смене горняками места прописки и поговорим подробнее.

В первом выездном сезоне амбициозный донецкий клуб приютили Киев и Львов. Тамошние болельщики отличаются зашкаливающим патриотизмом и требуют такого же от постояльцев. Не буду говорить о лирике, вроде исполнения гимна перед матчем сборной страны (настрой на игру – дело индивидуальное, и требовать от того или иного футболиста соблюдения каких-то определенных ритуалов, при этом призывая в противном случае лишить его права надевать футболку национальной сборной, негоже), речь пойдет о другом. Прежде всего, замечу, что немало людей в Западной и Центральной Украине вину за нынешнюю ситуацию на Донбассе возлагают не только на кремлевского героя фанатских песенок, но и на вполне конкретных представителей Донбасса, не чужих сильнейшему клубу региона. Показательно, что в акциях поддержки воинов АТО замечены в основном футболисты не в оранжево-черных футболках. Горняки же на публике, в основном, стараются подчеркивать свой нейтралитет. Естественно, это вызывает неприятие у патриотического футбольного электората. Заметил, что публичное педалирование темы "спорт вне политики" характерно именно для атлетов, придерживающихся пророссийских взглядов.

Гостеприимство — черта, свойственная нашему народу, но все-таки бывают случаи, когда гость забывается, нарушая определенные нормы гостевого поведения. А этого делать не стоит. Фразы вроде "мы привезли во Львов Лигу чемпионов, а галичане болеют против нас во встрече с "Днепром" – это не только проявление комплексов, но и вполне искреннее непонимание ситуации. Ну, что поделать: умеют в Киеве и во Львове отличать пиар ради пиара, фальшь от искренности! Проявление футбольных симпатий и антипатий – вещь очень тонкая. На обращение в ту или иную футбольную веру влияет множество факторов – место рождения, детские впечатления, родительское воспитание. Упрекать львовян в устойчивости их футбольных взглядов абсурдно. Футбольной "гречкой" фан-любовь не купишь. О киевлянах в контексте футбольных симпатий, полагаю, и говорить излишне. Но, с другой стороны, в Златоверхом – немалое число выходцев из Донецка и окрестностей (машины с "ноль-пятерками" под флагом Украины и с "авиасериями" АН встречаются в Киеве почти на каждом шагу), и, играй горняки домашние игры в столице или близ нее (скажем, в Борисполе), думается, мобилизовать шахтерскую торсиду было бы проще.

Одесса, предоставившая площадку для номинально домашнего матча "Шахтера" с "Днепром" уже в нынешнем сезоне, ожиданий не оправдала: команда Луческу в Южной Пальмире уступила. Футбольные люди, как правило, суеверны, поэтому поражение в принципиальном поединке минимизировало шансы Жемчужины у моря стать полноценным домом для вице-чемпионов страны. Харьков? Ну, в недавнем очном поединке истовые почитатели "Металлиста" вывесили красноречивый баннер, изгоняющий владельца "Шахтера" из первой столицы (в свое время, и львовяне "отличились" похожим призывом, обращенным, правда, не лично к Ахметову, а ко всему "Шахтеру").

Тем не менее, нельзя сказать, что негативное отношение к Ахметову автоматом переносится на его футбольный клуб. Харьков – большой город, где знают толк в хорошем футболе. Наверняка есть там и люди, симпатизирующие горнякам по чисто футбольным причинам. Но рассчитывать на то, что в матче против условной "Стали" (совсем не хочу обидеть симпатичный днепродзержинский коллектив) "Шахтер" может собрать в первой столице внушительную зрительскую аудиторию, было бы наивно. При условии проведения в Харькове поединков Лиги чемпионов с участием горняков оснований рассчитывать на приток оранжево-черного футбольного электората в городе, где больны "Металлистом" (который сейчас, в свою очередь, увы, болен сам, но несколько иным недугом), немного больше.

Еще варианты? Есть среди них и вполне реальные. Сумы и Черкассы могут похвастать неплохими стадионами, любовью горожан к футболу. Симпатии местного населения к "Шахтеру"? За них можно попробовать побороться. Винница, Хмельницкий? Вот как раз на Подолье испытывают настоящий футбольный голод. И в этих городах, думаю, на футбол уровня украинской Премьер-лиги народ бы пошел. Готовы ли эти областные центры к возобновлению футбольной жизни инфраструктурно? Хмельницкий стадион, пожалуй, мог бы уже сейчас принимать матчи элитного дивизиона. Винницкий нуждается если и не в капитальной, то в весьма серьезной реконструкции.

Тернополь, Ивано-Франковск? Город на Серете может похвастать добротным 15-тысячным стадионом, однако наличие двух команд первой лиги создает горожанам определенную пресыщенность футболом, и не факт, что горняки смогут завоевать симпатии местной торсиды. Тернопольский футбольный электорат ведь также способен распознать фальшь футбольного действа и лицемерие псевдопатриотизма. Стадион в Ивано-Франковске подлежит реконструкции, и прямо сейчас играть на нем матчи Премьер-лиги, мягко говоря, рискованно.

Какой-нибудь районный центр на освобожденных территориях Донбасса? В этом контексте сразу напрашивается Мариуполь. Думаю, там у "Шахтера" была бы солидная зрительская поддержка на добротном стадионе, однако близость этого города к воистину горячим точкам явно будет смущать оппонентов донецкого клуба. Красноармейск, Славянск, Сватово? Да, можно реконструировать стадионы в этих районных центрах (арен на 7–8 тысяч мест вполне достаточно для матчей Премьер-лиги), да, в таком случае местное население, изголодавшееся по обычным радостям мирной жизни, охотно пойдет на стадионы. Но близость опасной зоны делает инвестиции в строительство (или реконструкцию) спортивных объектов в этих городах весьма рискованными.

Еще один вариант заключается в перманентных гастролях по Украине. Когда-то "Ювентус", поссорившись с городской властью Турина, пригрозил переехать. Вот только с местом дислокации не определился, задекларировав желание колесить по всей Италии, став чем-то вроде бродячего цирка (в данном случае, бродячего или, если хотите, блуждающего футбола). В итоге, компромисс был найден, и съезжать с насиженного места Старой Синьоре не пришлось. Гастроли "Шахтера" по Украине? Это, конечно, служило бы хорошей рекламой футболу. Представляете: 13 номинально домашних матчей чемпионата в 13-ти разных городах: Чернигове, Борисполе, Кировограде, Кривом Роге, Херсоне, Николаеве, Ровно, Тернополе, Черновцах, Черкассах, Хмельницком, Виннице, Белой Церкви! Но не уверен, что горнякам хватило бы физических сил на постоянную смену места дислокации, поэтому такой вариант исключен.

Фантазировать на тему скорейшего возвращения на "Донбасс Арену" можно, но предсказать, когда подобный камбэк станет реальностью, сейчас не берется никто.

"…Только нет на карте этой точного ответа, где теперь мой дом", – надрывно пела российская поп-исполнительница Татьяна Буланова. Эти слова – четкая иллюстрация к ситуации, в которой оказался "Шахтер". Но вынужденные скитания отнюдь не индульгенция. За неубедительный футбол в Лиге чемпионов фаны команды, разбросанные ныне по всей Украине, спрашивать все равно будут строго.