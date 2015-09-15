Базы для диктаторов, или зачем Путину Сирия и Беларусь

Виталий Портников

Публицист, журналист

15 сентября 2015, 13:52

Хозяин Кремля должен быть уверен, что Беларусь в любом случае никуда не денется. И Сирия тоже.

Намерения России создать военно-воздушную базу в Сирии — о них сейчас говорят и западные военные эксперты, и СМИ — практически совпали с российским же предложением создать военно-воздушную базу в Беларуси. Казалось бы, зачем столько и сразу? Ведь в России сейчас обсуждают возможности сокращения военного бюджета: падающие цены на нефть просто не позволяют сохранять милитаристские планы на прежнем уровне, а каждая база за рубежом — это дополнительная статья расходов. Не говоря уж о том, что появление базы под Латакией приведет к новому витку напряженности в и без того уже измученной войной Сирии, а база в Беларуси — дополнительный повод для западного беспокойства.

Но Путину не до лишних расходов. В Сирии он спасает Башара Асада — своего последнего союзника на Ближнем Востоке. В Беларуси "укрощает" Александра Лукашенко. "Батька" после российской агрессии в Украине предпринимает судорожные попытки по выравниванию отношений с Западом. И если предстоящие президентские выборы в Беларуси не приведут к новой дестабилизации ситуации в этой стране, эти попытки будут продолжены. Так вот Путин должен быть уверен, что Беларусь в любом случае никуда не денется. И Сирия тоже.

Асад и Путин. В Москве не замечают, что от Сирии уже ничего не осталось

Это и есть тот имперский сон, в котором пребывает путинская Россия — и, несмотря на предстоящий экономический крах, просыпаться не собирается. В Москве будто бы и не замечают, что от прежней Сирии уже ничего не осталось, это уже не государство, а территория, на которой идут бои — и никакая база не вернет власть Асаду и уж тем более не станет символом стабильного военного присутствия. В Кремле не хотят отдавать себе отчет в том, что вся близость с Беларусью — это исключительно вопрос использования Лукашенко российских денег. И никакая база не поможет удержать Беларусь в сфере российского влияния, если денег для поддержания "модели Лукашенко" не останется или если белорусы решат сделать выбор в пользу Европы, а не России. В конце концов, в момент распада Советского Союза базы были везде — и кому это помогло? Да и Россия — не Советский Союз.

Но это и есть главная государственная тайна современного государства Путина. Реальный экономический вес государства, его развитие, интеграция в цивилизованный мир — все это было отброшено ради мечты о умершей империи. А сейчас в жертву иллюзиям приносится и благосостояние россиян, и выживание самого режима.  Овощной базе здесь явно предпочли военную — и о последствиях такого выбора задумываться не собираются.

Виталий Портников

фото: eer.ru

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