Розовые сопли о матче во Львове, или Кому в Минске не по душе братание фанов Украины и Беларуси

Давно улеглись страсти по поводу футбольного матча между сборными Украины и Беларуси, состоявшегося в начале сентября во Львове. Поединок запомнился отличной игрой наших соотечественников и прекрасной атмосферой на трибунах, ярко продемонстрировавшей единение украинских и белорусских фанатов. А перед игрой украинцы и белорусы прошли по Львову совместным маршем, некоторые из гостей нашей страны сдали кровь для раненых бойцов АТО.

Но оказывается, не всем в Беларуси по душе братание фанов из сопредельных государств. Так, руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько в программе "Клуб редакторов" на канале "Беларусь-1" раскритиковал поведение белорусских болельщиков. "Что это за братания украинских и белорусских фанатов?.. Эти розовые сопли про матч во Львове. Что это за солидарность белорусов и против кого? Что им сделала Россия? Меня сейчас интересует эта маленькая часть людей. Что эти юные манкурты имеют против России, против сегодняшней российской молодежи, против культуры российской? Что, на нас прут их танки? Почему нашу страну представляют юные нацисты? Они что, федерацию представляют? Куда смотрит Белорусская федерация футбола?" — гневно вопрошал он.

Оказывается, неприязненное отношение к президенту России — суть неприятие российской молодежи и российской культуры! Белорусский телебосс ставит знак равенства между вдохновителем кровавого российско-украинского противостояния и Россией как таковой. Хотя это уравнение заслуживает, конечно, отдельного рассмотрения. А насчет российских танков, думаю, ни одному из соседей страны, возглавляемой Владимиром Путиным, зарекаться не стоит. По поводу же манкуртизма… Манкурт, согласно роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок" ("И дольше века длится день"), — это взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни. Кто больше подходит под это определение — глава Белтелерадиокомпании или же белорусские футбольные фанаты — решайте сами. Но, по-моему, ответ очевиден.

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Главный редактор газеты "СБ — Беларусь Сегодня" Павел Якубович в той же программе заявил, что белорусские болельщики во Львове подверглись влиянию и необдуманно поддались настроению братания с украинскими фанатами в ходе отборочного футбольного матча Украина — Беларусь. "Мы должны понимать, что украинские фанаты — крайне национализированы по своей сути. Мы не можем забывать, что именно они стали бикфордовым шнуром для событий в Одессе. Так что я полностью разделяю негодование Геннадия Давыдько. Я не любитель конспирологических версий, но здесь очевидно, что белорусских фанатов кто-то определенным образом настроил, чтобы втянуть наших людей в конкретную украинскую политику. А наши люди во многом поддались на это и поступили необдуманно, если не сказать больше", — сказал Якубович. О событиях в Одессе (имеется в виду, видимо, 2 мая прошлого года), Якубович, очевидно, судит по информации, полученной из российского ТВ. Интересно, кстати, когда он сам в последний раз посещал "жемчужину у моря"? Вероятно, такие как Якубович, если действительно искренни в оценке событий в Одессе (а не выступают с публичной показательной программой), полагают, что фанаты (одесские или нет — не суть важно) в ответ на убийство их товарища (вот это событие и есть настоящий бикфордов шнур) не будут пытаться наказать виновных, а продолжат подставляться под пули. Ой ли?

Отмечу, что и в первом матче между сборными Беларуси и Украины в Борисове, говоря языком милицейского протокола, "имели место факты братания" белорусских и украинских фанов. Такое вот поле чудес! Право слово, создается впечатление, что для руководителей государственных белорусских СМИ было бы лучше, если бы представители их страны устроили во Львове серию пьяных дебошей, разгромили какое-нибудь уличное кафе, подрались с полицией. Вот это, очевидно, по версии недалеких госслужащих, было бы достойным проявлением интернационализма и солидарности с братским российским народом, рукоплещущим расчленению Украины.

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Выпад телебосса фаны не оставили без внимания. Один из болельщиков сборной Беларуси Андрей Вальковский написал Давыдько открытое письмо по поводу этого его высказывания.

"Уважаемый господин председатель, с большим интересом прочитал перепечатку ваших слов из передачи "Клуб редакторов", которая вышла в эфир на телеканале "Беларусь-1" 13 сентября.

В вышеупомянутой передаче вы назвали белорусских болельщиков нашей сборной — цитирую — "юными нацистами". Не будем заострять внимание на возрастном вопросе… Проанализируем главное слово из фразы, поражающее масштабом обвинения. Уважаемый господин Давыдько, поясните, пожалуйста, на каком основании и на каких фактах вы огульно назвали белорусских болельщиков нацистами? Насколько я понимаю, у вас есть неоспоримые доказательства то ли принадлежности посетителей гостевого сектора к формальным или неформальным нацистским группировкам, то ли использования до, во время или после матча нацистской символики, то ли публичных нацистских выкриков. Было бы чрезвычайно уместно представить эти доказательства широкой публике. Перебираю в памяти потрясающие моменты единства белорусских и украинских болельщиков во время пребывания на матче во Львове и не могу понять, что же вызвало у Вас такую реакцию.

Не могу себе представить, что, например, Вы могли бы назвать бело-красно-белый, некогда государственный флаг нацистским. Флаг, под которым принимал присягу на верность белорусскому народу президент Беларуси господин Александр Лукашенко.

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Трудно себе представить и то, что Вы могли бы назвать нацистским сформулированный Янкой Купалой лозунг "Жыве Беларусь". Это просто не укладывалось бы в голове, если бы гостевой сектор во Львове, фан-сектор сборной Украины и весь 33-тысячный львовский стадион хотели бы, чтобы Беларусь жила, а Вы имели бы другое мнение на этот счет.

Не хочется верить и в то, что современный образованный человек может не знать, что лозунг "Слава Украине!" стал одним из символов украинской независимости, а связывать его с нацизмом могут только пропагандисты из тенденциозных телепередач.

Был еще баннер с простым, но однозначным солидарным содержанием "Держитесь, братья". Хотелось бы отметить, уважаемый господин Давыдько, что белорусские любители футбола выразили свою солидарность украинскому народу в русле общего отношения Беларуси к непростой ситуации в Украине, которая выражалась в том числе и официально главой белорусского государства на встрече в Киеве в конце 2014 года. Цитирую: "Для нас — это не игра. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем, мы — родные люди". Обратите внимание, господин председатель, мы с украинцами — родные люди. Неужели Вы считаете нацистами тех, кто согласен с этим тезисом Александра Лукашенко?..

Уважаемый Геннадий Брониславович, несмотря на ваши попытки отбить охоту ездить на матчи нашей команды и поддерживать ее, мы будем это делать. И будем бить новые рекорды, так как сейчас, во Львове, побили выездной рекорд на играх сборной Беларуси. А Вам как председателю "Белтелерадиокомпании" может нелишне было бы подумать о том, что миссией и задачей публичного телевидения является представление различных мыслительных и мировоззренческих течений, а не борьба с ними и не их неоправданная дискредитация…

Решительно требую принести публичные извинения белорусским любителям футбола, которые 5 сентября 2015 присутствовали на отборочном матче Евро-2016 между сборными Украины и Беларуси во Львове. В ином случае вы не оставите мне выбора и поля для маневра, и я буду вынужден взять на себя роль организатора массовых исков о защите достоинства в рамках белорусской судебной системы".

Отмечу тонкое троллинговое мастерство автора письма. Ссылаться на президента и обвинять оппонента в нелояльности к его курсу (хотя уж кто-кто, а глава гостелерадиокомпании должен быть политически благонадежен) в Беларуси (да только ли в ней?!) — абсолютно беспроигрышный вариант.

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Обратили внимание на "разнузданную" акцию солидарности белорусов с украинцами и в Белокаменной. Экс-участник фанатского движения московского "Спартака" Комбат (как сообщил мне инсайдерский источник в спартаковском фан-объединении "Фратрия", сей персонаж с воинственным ником разжалован самими фанатами красно-белых за крысятничество, уж очень часто прилипали к его рукам деньги, собранные представителями спартаковского движа на разнообразные перформансы), он же — Иван Катанаев так прокомментировал события во Львове: "Ну что ж, белорусские фанаты сами себе подписали приговор. Вышиванка и мова, идеология села и выбритого чуба победили в их малограмотной среде. Туда им и дорога. Ждите в гости москалей, ущербные", — написал Катанаев.

Впрочем, сами "москали", которые, по идее должны были наведаться "в гости к ущербным" (никого не хочу обидеть, использую стилистику Катанаева), сделали следующее официальное заявление.

"Данный персонаж не имеет никакого отношения к спартаковскому фанатскому движению уже 5 лет, действует сугубо в своих личных и, возможно, корыстных целях. В столь непростое время, сложившееся на Украине, пытается провоцировать, "играть" на чувствах войны, обвиняя и вешая ярлыки как на людей, так и на целые объединения, при этом публикуя просто откровенный бред…

Несмотря на совершенные поступки, недопустимые в нормальном обществе, ему оставили право заниматься своей деятельностью и не касаться той части бывшей жизни, на которой он своими действиями поставил крест. Мы со своей стороны настоятельно рекомендуем не повторять подобных ошибок. Это заявление сделано в целях напоминания позиции КБ-движа от 17 марта 2010 года для тех, кто в силу возраста или отсутствия доступа к интернет-ресурсам не был уведомлен об этом, а сейчас смог узнать позицию всех КБ-коллективов и объединений по данному человеку". Под заявлением стоит подпись всех ОФ-коллективов, ультрас-объединений и Старой Гвардии. Смысл ответа Катанаева экс-соратникам свелся к тому, что он поддерживает "русских на Донбассе" и лично туда ездил с гуманитарной миссией. Забавно, конечно, звучит: гуманитарная миссия, возглавляемая человеком, обвиненном в воровстве.

А господин Давыдько спустя некоторое время дал задний ход: "Про этих фанатов, болельщиков футбольных — мне неприятно, что там недоразумения есть. Будто бы обиделись на меня, что я назвал их нацистами... Ну, это я сгоряча, пожалуй, прощения нужно просить". Обратите внимание: телебосс сказал: не прошу прощения, а "прощения нужно просить". Что же мешает извиниться по-настоящему?

…Это было во время прошлогодней моей поездки в Германию. На рецепции отеля, где я остановился, работал телевизор. Шел выпуск евроновостей, на экране было лицо Арсения Яценюка. Стоящие рядом белорусские журналисты прошлись по украинскому премьеру неуважительными замечаниями. Украинская группа ответила вежливо, но твердо (кстати, мы — украинские журналисты — потом долго и тщетно вспоминали, как зовут белорусского премьера, но это так — лирика). Минские акулы пера признали свою неправоту. Не считаю себя ни горячим поклонником, ни ярым противником Арсения Петровича. Но, как бы то ни было, он — премьер-министр моей страны. И давать ему оценку могу я и мои соотечественники, но никак не иностранцы, сформировавшие свое отношение к украинскому политику благодаря деятельности таких, как Давыдько. Сгоряча?.. Не думаю.