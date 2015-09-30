Закрытое Путиным небо как доказательство неадекватности российских властей

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 сентября 2015, 11:47

Кроме чванства, нефти и готовности убивать почем зря современная Россия ничем не располагает.

Министерство транспорта Российской Федерации поручило Росавиации запретить полеты украинских авиакомпаний с 25 октября. В Москве называют эту меру зеркальным ответом на украинские санкции, но это не так. Украина ввела санкции против тех российских авиакомпаний, которые продолжили летать в оккупированный Россией Крым. Никакого права совершать рейсы в закрытый нашей страной Международный аэропорт Симферополя у российских авиакомпаний не было, более того, пассажирские стервятники внаглую отказывались платить штрафы, которые соответствовали всем международным авиационным нормам. И не обращать внимание на этот демонстративное нарушение международного права не было никакого смысла.

Вместе с тем санкции Украины не касались компаний, которые не совершали рейсы в Крым — так, не было высказано никаких претензий к авиакомпании "ЮТейр". Эта компания выполняет рейсы в Киев — и могла бы спокойно летать и дальше в полном соответствии с полученными разрешениями. Поэтому российскому Министерству транспорта стоило бы задаться вопросом — в чем провинились перед Москвой украинский авиакомпании? Или, может быть, наши войска оккупировали Кубань, а МАУ летает в Краснодар — город, который, между прочим, имеет куда больше отношения к Украине, чем Симферополь к России?

Но ничего подобного не происходит. Агрессор — Россия, жертва агрессии — Украина. Нарушители — российские авиакомпании получили по заслугам. И только от российского руководства зависело, отнесется ли оно к сложившейся ситуации прагматично или решит показать, какая Россия великая и гордая.

Возобладало российское имперское чванство — как и следовало ожидать, ведь кроме чванства, нефти и готовности убивать почем зря современная Россия ничем не располагает. И было принято решение, дублирующее безумные меры Москвы по "продуктовым антисанкциям". Напомню, что Запад ввел санкции против России не просто так — страна-агрессор была наказана за нарушение международного права, оккупацию Крыма, а затем и части Донбасса. И вместо того, чтобы начать исправлять ситуацию и убраться с оккупированных территорий восвояси, в Москве решили показать, какая Россия гордая. И отказались от западных продуктов. Что стало действительно наказанием — но только не европейцев, а жителей страны-агрессора: в конце концов, за сочувствие к братоубийству стоит рассчитаться не только ухудшающимся вследствие санкций уровнем жизни, но и скудным пищевым рационом. Россия хочет быть Советским Союзом? Так пускай и будет им сполна. В СССР пармезана не было.

Сейчас именно Россия взяла курс на отказ от авиасообщения с Украиной. Подчеркну еще раз: именно Россия. Мы небо не закрывали. Украинское руководство отказало в полетах компаниям, летавшим в захваченный Крым и не вмешивалось в производственную деятельность тех, кто не организовывал рейсы на полуостров. А Россия просто — без всякого повода — запретила рейсы всех украинских авиакомпаний. Всех. При том, что российское законодательство и нормы международного авиационного права не нарушала ни одна из них. И это — еще одно доказательство растущей неадекватности российских властей.

Виталий Портников 

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