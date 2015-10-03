Организованный хаос "Динамо", или Почему Киев-75 пребывал в эйфории?

На одном из ностальгических телеканалов зрителям предложили выбрать самый крутой советский бренд. Не знаю, в чью пользу сделает свой выбор олдскульная публика, но, как по мне, в середине 1970-х круче киевского "Динамо" бренда в Стране Советов просто не было. Ну, не умели мы тогда показать свой товар лицом, что и говорить! Да и товар-то был… Нет, конечно, бензопила "Дружба" (массой 12 кг!), советский внедорожник УАЗ-469 ("козел", как его прозвали в народе, считая наследником "козломордого" ГАЗ-69) или мопед "Верховина-5" (всего 2 лошадиные силы по цене 180–195 советских рублей) пользовались заслуженным спросом на территории одной шестой части суши, но дальше колючепроволочной серпасто-молоткастой границы продвигались с большим трудом. Футбол же длительное время пребывал в тени хоккея. И только в середине 1970-х "лаборатория" Валерия Лобановского и Олега Базилевича вывела "продукт" (да простится мне такое определение) европейского качества.

Победа в майском финале Кубка Кубков-75, конечно, погрузила Киев в эйфорию, но без успеха в матче за Суперкубок УЕФА триумф был бы неполным. Динамовцам противостояла мюнхенская "Бавария", по праву считавшаяся тогда абсолютным лидером европейского клубного футбола. После минимальной победы в Мюнхене (соло Олега Блохина в той игре до сих пор не сходит со страниц футбольных учебников) шансы киевлян на общий успех по сумме двух матчей возросли. Понимая это, отечественные любители футбола проявили небывалый интерес к матчу. Общее число желавших посетить октябрьскую ответку в Киеве достигло полумиллиона!

Дотоле такой цифрой жаждущих футбольного действа в Златоверхом не оперировали. Отмечу, что официально население столицы Украины на октябрь 1975 года составляло 1,985 млн человек. То есть на футбол хотел попасть каждый четвертый киевлянин! Понимаю, конечно, что 6 октября 1975 года на трибунах Республиканского стадиона за "Динамо" болели не только жители столицы Украины. Доподлинно знаю, что на трибунах были представлены все области Украины, а также наблюдались посланцы Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Уфы, Сыктывкара, Тюмени! Воистину география поклонников того "Динамо" была всеобъемлющей!

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Два гола Блохина в той игре вызвали бурную радость на трибунах 100-тысячника и ночную эйфорию на киевских улицах (а ведь алкоголем в ночное время в середине 1970-х особо не разживешься, затариваться необходимо было заранее). Один из создателей киевского чуда Олег Базилевич после матча скажет: "Матч был гармоничен по организации игры". А одна из киевских газет подытожила увиденное в тот вечер на футбольном поле: "Сейчас киевское "Динамо" в зените славы. Главный матч года выигран, 15-килограммовый Суперкубок из серебра и золота обосновался в Киеве, а ладная, слаженная и изящная игра "Динамо" произвела фурор и стала достоянием всей Европы".

В тотальном футболе Лобановского — Базилевича все пространство поля жило! Валерий Васильевич не любил смотреть футбол по телевизору, подчеркивая, что камера выхватывает, как правило, то место, где находится мяч, при этом телезритель не видит всего рисунка игры и соответственно не может оценить "жизнь" на всем пространстве поля. А там было на что посмотреть!

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Примечательным событием 1975 года стало введение новых паспортов. Именно тогда советский паспорт приобрел красный оттенок. Дотоле, вопреки Маяковскому, "паспортина" была не "краснокожей", а вполне себе зеленой и, главное, имела срок действия. В 1975 году появился первый в стране бессрочный документ. Этот темно-красный с большим золотым гербом паспорт не содержал уже отметок о месте работы, но при этом предусматривал странички для трех крупных фотографий — в 16, 25 и 45 лет. Тогда зародилась современная паспортная система, тогда же появилась на свет и современная футбольная тактика. Бессрочность документа давала некую свободу советскому человеку. Ощущение свободы давал и тогдашний футбол киевского "Динамо" — тотальный, нидерландизированный — все в атаке, все в обороне, организовано-хаосный.

Тотальность во всем тогда была в тренде. Медиа разных специализаций выводили формулы "тотальной урбанизации", "тотальной окружающей среды", "тотальной энергии". Связь между тотальным футболом и интеллектуальным духом того времени была прочной. В системе "организованного хаоса" каждый игрок ощущал свою значимость, будучи важнейшим элементом творческой пирамиды или, если хотите, индивидуальностью внутри системы. Тогда было принято писать об упадке веры в Европе. Возможно, связь с футболом тут просматривается не в первом приближении. Но, как бы то ни было, многие из обозревателей отмечали, что тотальные "Аякс" и "Динамо" (Киев) появились в двух "самых нецерковных сообществах того времени — Нидерландах и СССР". Много позже середину 1970-х назовут временем последней революции в футболе.

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Уже ушли из жизни тогдашние тренеры "Динамо" и "Баварии" Валерий Лобановский и Дитмар Крамер. Киевлянин скончался после футбольного матча в возрасте чуть за 60. Баварец, несмотря на нервную профессию, дожил до нашего времени и покинул этот мир в этом году в 90-летнем возрасте. Наряду с представителем Страны тюльпанов Ринусом Михелсом Лобановский и Крамер входили тогда в топ-3 ведущих европейских тренеров. Отраслей жизнедеятельности, в которых мы можем похвастаться столь высокими достижениями, и в наше время крайне мало, а тогда… А тогда мы страдали совковыми комплексами, усугублявшимися отсутствием мяса в провинциальных магазинах и наличием талонов на масло и колбасу (500 г колбасы и 300 г сливочного масла на человека в месяц — обычная норма). При этом для "особых случаев", вроде проводов в армию, юбилея или свадьбы можно было, предъявив соответствующие документы, взять дефицитных товаров побольше. Но в то же время подавляющее большинство народонаселения свято верило в "правильность курса" единственной партии. Не усматриваете ли аналогий с некоторыми нынешними постсоветскими странами?

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Мы, сегодняшние, возможно, более толстокожие и в чем-то циничнее себя тогдашних. Уже не прикидываемся строителями коммунизма, не становимся наугад в первую попавшуюся очередь, не запускаем с трибун бумажные самолетики с написанными корявыми буквами пожеланиями: "Блохин! Нужен гол!" Однако все так же мечтаем о повторении того ощущения безудержного счастья, охватившего нас нехолодным октябрьским вечером 1975-го года. В Европе равных нет! Как же грела душу эта фраза! Как же хочется произнести ее вновь в отношении наших любимцев!

Алексей Рыжков

Фото: starkiev.com, dofootball.com.ua