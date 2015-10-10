"Путин — х**ло", или Когда на стадионах экс-СССР перестанут вспоминать хозяина Кремля?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
10 октября 2015, 23:25

Как объяснить антиукраинскую риторику представителей окраин бывшей империи?

Матерная кричалка о Путине путешествует по трибунам постсоветских стадионов. Украина, Беларусь, Грузия, Литва, Молдова — география презрения к хозяину Кремля ширится. До какого времени на трибунах будут "воспевать" президента соседней страны? Полагаю, что перелом (если хотите, переключение тумблера на более щадящий режим) настанет тогда, когда эта нецензурная, но полюбившаяся многим песенка займет свое место на трибунах российских арен. Это уж воистину будет свидетельством смены исторических эпох!

Футбольный матч в Кишиневе между сборными Молдовы и России вызвал интерес как с турнирной точки зрения, так и в связи с острой политической ситуацией в стране. Игра принесла победу россиянам с минимальным преимуществом, а молдавские фаны вывесили на трибунах украинский флаг, спели песню о Путине и восславили Украину. Российские СМИ назвали такие "вопиющие", по их мнению, действия, "провокацией". На подпевке у россиян выступили и пророссийские молдавские медиа. Одно из тамошних изданий возмутилось: "Часть молдавских болельщиков позволила себе выкрикивать политические лозунги — "Слава Украине! Героям слава!"" Эту часть любителей футбола причислили к "унионистам" — так называют в Молдове сторонников объединения с Румынией.

Пассаж "позволила себе" умиляет, как, собственно, и определение "политические лозунги", данное проукраинскому кличу. То, что уже очень давно "позволяют себе" на трибунах и вблизи них люди, обернутые в российский триколор, настолько часто выходит за рамки общепринятого поведения, что уже не выглядит сенсацией. Портреты Гиркина и других "героев Новороссии" на трибунах московского стадиона во время матча сборной России почему-то "провокацией" в российских СМИ никто не назвал. Да и политикой здесь не пахнет, не так ли?

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Трибуна молдавских ультрас

Единение постсоветских трибун с Украиной воодушевляет. Однако чиновники и часть СМИ в некоторых из этих стран постоянно подвергают своих фанатов остракизму за проукраинскую позицию. Легко оперируя такими словами, как "фашизм", "национализм", "шовинизм", постсоветские чинуши почему-то постоянно подставляют в эту свою матрицу Украину. Понятна заданность российских лицемеров. Они представляют заинтересованную сторону конфликта (что бы там ни говорили вслух на тему: а мы то здесь причем?). Но как объяснить антиукраинскую риторику представителей окраин (без обид, но это так!) бывшей империи? Неужели недалекие порицатели Украины не понимают, что для разъяренного медведя в принципе без разницы чем лакомиться, и вслед за Украиной (безусловно, самым лакомым кушаньем) в рацион могут войти и другие соседи?

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Президент России же тем временем отметил свой очередной день рождения игрой в хоккей в ночной хоккейной лиге и семью заброшенными шайбами. Забавно подчеркивание прокремлевскими СМИ именно точного числа шайб, проведенных "лучшим другом всех хоккеистов". Задаюсь вопросом: неужели российские власти и придворные медийщики искренне верят в то, что россияне не будут весело смеяться над столь высокой результативностью сюзерена? Конечно, секте свидетелей кричалки "москаляку на гилляку" (свыше четверти века хожу на различные митинги в Украине, ни разу не слышал такой речевки, впрочем, тем, кто ни разу не был в Украине, но все о ней знает, не сходя с домашнего кресла в каком-нибудь Усть-Минусинске, конечно, виднее) можно попробовать втюхать любую лапшу. Однако рано или поздно и они начнут задаваться (а потом и задавать) ненужными Кремлю вопросами.

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Момент матча сборных Молдовы и России

 Но пока вопросов в России задают мало, вернемся на кишиневские трибуны. Вот интересно: а обилие флагов Российской империи, традиционное для постсоветских выездов российских фанов, это не провокация? Что по этому поводу думают русскоязычные молдавские СМИ? А демонстративное невставание россиян во время гимна Украины перед матчем Украина — Россия в Киеве в 1998 году — это не провокация? А постоянное оперирование вполне себе официальными российскими лицами (собственно, лицами ли?) словами "недострана", "failed state", "хохлостан" применительно к Украине — это не провокация?

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"Как преодолеть отчуждение между братскими народами?" — вопрошают российские либералы. Причину применения в этом контексте слова "отчуждение" — девственного синонима слова "вражда" — понять могу, но считаю его недостаточно точным. Легендарный журналист-взглядовец Владимир Мукусев в прямом эфире одной из ностальгических программ на российском ТВ ничтоже сумняшеся поздравил позвонившего в студию киевлянина с праздником (имея в виду День России или как там называется праздник, посвященный принятию Российской Федерацией Декларации о государственном суверенитете?). Житель украинской столицы недоуменно спросил: "С каким?" Мукусев, вовремя поняв свою бестактность, извинился. За извинения спасибо. Думаю, что они были искренними. Но страшит то, что вот так, походя, с истинно российским изяществом унизить украинца может едва ли не любой человек на российском ТВ. При этом искренне недоумевая: а что я такого сказал? Как же преодолеть отчуждение, а? Неужели ответ на этот вопрос так сложен?

фото: fmf.mdkremlin.ru

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