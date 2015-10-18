Сладкая вата от кандидата. Почему местные выборы превратили в театр абсурда и жадности

Татьяна Катриченко

Журналист

18 октября 2015, 21:48

Гречка — это не крупа, а вирусное заболевание, которое передается старикам и молодежи.

В один из выходных дней музыка, доносившаяся с улицы, сводила меня с ума. Сначала думала, что кому-то не хватает в жизни красок и веселых звуков, и на радостях, что включили отопление, распахнул окно и врубил радио погромче. В закрытых дворах ноты  мигом разлетелись эхом. Так продолжалось час, два, три… пять. Вот это у кого-то осуществилась мечта: осенняя дискотека под песни Натальи Бучинской!

Выйдя на улицу, стало понятно, что никакие это не фанаты народной артистки разошлись, это кандидат в депутаты устроил праздник на Покрову для жителей микрорайона.

Между бюветом и спортивной площадкой, к слову, которую этот кандидат в отремонтированном виде "подарил" детям района, установили сцену. Это на ней марафоном выступали артисты-аниматоры, которые перепевали то уже упомянутую Бучинскую, то Тину Кароль, то Владимира Ивасюка. Тут же плясали танцоры в красных шароварах и дешевых веночках.

Сладкая вата от кандидата

Рядом пыхтела кухня. Пахло шашлыками. Но подавали блины с вареньем и какие-то салаты. На столах — кастрюли, термосы, подносы, пластиковая посуда. К ним выстроилась длинная очередь. Вокруг сцены установлены столы с лавками, как на фестивале "большое грузинское застолье". Люди с жадностью поглощали халявную еду и запивали чаем. "Толя-Толя, садись скорее, а то остынет или выпадет", — говорила, видимо, жена мужу, который только что стал счастливым обладателем белой пластиковой тарелки, прогнувшейся от еды.

Шашлык от кандидата

Вблизи почти каждого "приглашенного" гостя — подарок в брендовом красно-белом- пакетике. Кто-то получил его за участие в символической викторине, кто-то за участие в мастер-классе. Под музыку тут плели венки, вырезали из тыкв фигуры, крутили гончарный круг, перетягивали канаты, рисовали рисунки…

Я ходила между рядов как в музее абсурда и жадности. Вокруг — знакомые лица: с кем-то встречались на детской площадке, с кем-то училась в одной школе, кто-то живет по соседству... Тут были и те, кто даже не прописан на округе фестивалившего кандидата. Я смотрела на них и понимала, шара — великое искушение. И пусть никто не говорит, что это Леонид Черновецкий приучил бабушек к сахару и гречке. Гречка — это вовсе не крупа, это серьезное вирусное заболевание, которое передается и старикам, и молодежи.

Особенность этого праздника — фотография "со звездой", т.е. с кандидатом. Их печатали очень быстро, а потом раздавали. Конечно же, с памятным автографом.

Перетягивание каната от кандидата

Важная деталь — сладкая вата. Дети, стремясь получить побыстрее угощение, наступали друг другу на ноги, толкались, стягивали шапки у соседей, но все же дожидались своего часа. И тут же в миг поглощали тоненькие ниточки сахара. Не стеснялись стоять в очереди и бабушки. Одна из них протягивая руку, возмущенно предупреждала: "Аккуратно, только пусть они не лопнут!" Они — это два белых шарика с именем кандидата в депутаты. Позднее женщина из соседнего дома, увидав, что я по улице иду с двумя детьми, решила им подарить два своих, сдутых уже — "пусть играются". Когда старший сын отказался взять, она как-то так обиделась: "Почему нет, вот мои любят играться — надувают…". Сын серьезно повторил: "Их купили на краденные деньги". Женщина ответила: "А кто сейчас не ворует! Бери, мальчик, шарики!".

А что кандидат? Невысокая блондинка, чиновница КГГА, в белом пальто, которой чуть более за 30, прохаживалась между людьми. В ее аккуратно заколотых волосах красовался букетик из желто-синих цветов, а запястья украшал браслет в той же цветовой гамме. К ней то и дело подходили потенциальные избиратели — женщины средних лет, мужчины, бабушки, дедушки, подбегали дети. И на всех у нее хватало тепла и внимания. Всех дорогих соседей, а кандидат — жительница Оболони, нежно обнимала, старушек поглаживала по спине, детей — брала за плечо. Смотрела прямо в глаза. Участливо кивала головой. Казалось, вот-вот да и поцелует! И, конечно же, благодарила, что пришли на ее праздник. Впрочем, как и на ранее организованные субботники, детские праздники, представления в цирке-шапито…

Тем временем заводные мальчишки на сцене решили разбавить национальный репертуар заморским. На плохом английском парень в костюме и туфлях, покрывшихся за день слоем пыли и песка, пел и резво танцевал.

Веночки от кандидата

Ближе к шести вечера, ведущая мероприятия с интонацией шоумена вызвала на сцену кандидатку. Та подниматься не стала. Стоя в пыли, сказала просто: 25 октября придите и сделайте свой выбор.

И выбор будет сделан. Не между партиями или конкретными кандидатами. А между недавно отремонтированной спортивной площадкой и сладкой ватой, сухпайком в пакете и детским конструктором, подаренном накануне.

Когда несколько месяцев назад я отказалась подписываться под обращением к киевскому депутату с целью установки детской площадки во дворе или переноса мусорного бака, то услышала, что я не думаю о людях. "Ты не хочешь площадку для наших детей", — говорили инициативные старики мне вслед. Тогда я обернулась и спросила, пробовали ли они обратиться не к депутату, а ради разнообразия в ЖЭК — перенести мусорный бак — не такое уж хитрое дело. "Они там все бездельники", — ответили мне.

Потенциальные избиратели

Вот так наша страна плодит и множит не только бездельников, но и нахлебников, взяточников. И если мэр Черновецкий, так сказать, специализировался на бабушках, то нынешние молодые и энергичные кандидаты кому слегка за тридцать, покоряют все возраста. К каждому находят свой подход: игрушечный или продовольственный. Какая разница. После таких встреч с кандидатами у людей в головах оседает твердое чувство того, что депутат — это тот, кто дает материальные блага. Пусть скромные. Пусть один раз в четыре года. Или в два. Но дает, не обижает.

Да и кандидат у нас такой, как и его электорат. Он чувствует, что сегодня с пустыми руками к избирателю идти нельзя — не поймут, не оправдает ожиданий. Вот он и тащит килограммы сахара или раздает скидочные флаеры на ритуальные услуги пенсионерам. А что? То и другое рано или поздно пригодится…

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Катриченко Татьяна Катриченко местные выборы Оболонь подкуп гречка агитация сладкая вата
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