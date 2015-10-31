Фартовость против усталости, или Почему я за матч сборной в Киеве?

Группового турнира, как обычно, оказалось недостаточно сине-желтой дружине для подтверждения весомости своих притязаний. Как следствие, в очередной раз сборная Украины будет бороться за право играть в финальной стадии ЕВРО в матчах плей-офф. Как же хочется, чтобы наша команда избавилась от пагубной привычки уступать соперникам на этой стадии соревнований!

За время своего существования национальная сборная гостила в разных уголках Украины. Матчи сине-желтых принимали Днепропетровск и Ужгород, Львов и Одесса, Донецк и Харьков. Конечно, львиная доля официальных и неофициальных поединков пришлась на Киев. Можно спорить об уровне голосовой поддержки, качестве газона, бытовых условиях в том или ином городе, но цифры говорят о том, что успешнее всего сине-желтая дружина играет во Львове, наименее удачно — в Донецке. В связи с этим с болью вспоминаешь о решении донецкой футбольной власти провести два матча сборной Украины на групповом этапе Euro-2012 именно в столице Донбасса. Город, ныне ставший оплотом сепаратистов, тогда в очередной раз не принес удачи нашим футболистам. После киевской виктории над шведами подопечных Олега Блохина ждало разочарование в краю терриконов — поражения от французов и англичан.

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Правда, глядя в те июньские дни на обильно сине-желтые трибуны "Донбасс Арены", массово исполняющие национальный гимн, сложно было себе представить, что спустя каких-то два года в непосредственной близости от этой пятизвездочной арены будут хозяйничать вооруженные банды антиукраинских отморозков, а все символы нашего государства будут там объявлены вне закона.

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Львов в качестве места проведения матча плей-офф за право играть в финальной стадии Euro-2016 был выбран едва ли не единогласно. Игроки и тренеры нашей национальной сборной, журналисты, болельщики — все в один голос подчеркивали фартовость Львова, неистовость тамошней публики, магию "Арены Львов". Ничего не имею против столицы Галичины — культурный центр Украины с обилием исторических памятников, гостеприимным населением, непревзойденным кофе, стильными тематическими ресторанчиками, европейскими гостиницами со шведскостольными завтраками посещал не раз и никогда не возвращался оттуда разочарованным. Город Льва, по-моему, не любить невозможно. Но в столь тонком деле, коим для нашей национальной команды является преодоление сита плей-офф, думаю, важна каждая мелочь. И, положив массу мелочей на две чаши весов, выбирая между Львовом и Киевом, я бы все-таки отдал предпочтение столице.

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Дело вовсе не в моей киевской прописке: в конце концов, для меня никогда не было проблемой взять билет на автобус, на поезд (а то и на самолет) и отправиться за любимой командой в любую точку Украины. Речь о другом. Во-первых, сборная будет готовиться к матчам года под Киевом, и лишний перелет (даже два, потом ведь необходимо будет еще вернуться в столицу перед вылетом на ответную игру в Словению) уж никак не добавит нашим сборниками сил, а — напротив — в какой-то степени уравняет шансы команд. Во-вторых, при всей неистовости львовской публики все-таки в Киеве на матч пришло бы около 70 000 болельщиков, а это — ощутимое давление на соперников, непривычных к таким многочисленным аудиториям (к тому же, еще и неплохие финансовые поступления в бюджет Федерации футбола Украины — сколько всевозможных сопутствующих товаров раскупит такая масса народа!).

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Уже в первый день продаж все билеты на львовский матч, выставленные для продажи на соответствующем сайте, были разобраны (как, к слову, и выездная квота — 600 "квиточков" при 12-тысячной вместимости стадиона в Мариборе — на матч сборной Украины в Словении) — разве это не аргумент в пользу более вместительной арены? Кроме того, мы часто подчеркиваем, что сборная — это команда всей страны. А именно в Киев удобнее всего добраться из любой точки Украины. А так… Лично знаю болельщиков из Сум, Житомира, Радомышля, Прилук, Борзны, Мены, Умани, Корсунь-Шевченковского, Котельвы, Конотопа, Черкасс, Таращи, Мелитополя, которые были готовы ехать на решающий матч в Киев, но вынуждены отказаться от идеи поездки во Львов именно из-за удаленности западной столицы Украины от их родных населенных пунктов (большинство фанов на "Арене Львов" в силу логистических причин будут представлять все-таки Западную Украину). Кроме того, один из болельщиков из Белой Церкви привел мне такой аргумент: меньше билетов — выше цена у спекулянтов, и совершать столь длинный вояж, не имея возможности удовлетворить запросы барыг (ну, не самая лучшая сейчас экономическая ситуация в стране!), рискованно.

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Впрочем, может, мои опасения и напрасны, и Львов в очередной раз подтвердит свою фартовость для сине-желтых, придав нашим сборникам силы. Официальный слоган "Арены Львов" весьма красноречив — "Место наилучших событий!" Шутники замечают, что неплохо, мол, было бы сыграть первый матч во Львове, а ответный в Киеве, но такое возможно разве что тогда, когда на еврокубковой тропе пересекутся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". В любом случае, уверен, что 12-й игрок на "Арене Львов" отработает на совесть. Дело за нашими футболистами!

Запануєм і ми, браття?