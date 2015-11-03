Грузинские заморозки: Киев не обменяет Саакашвили на дружбу с Тбилиси

Виталий Портников

Публицист, журналист

3 ноября 2015, 12:46

Властям Грузии важно показать избирателям, что Саакашвили — отрезанный ломоть, в страну он все равно не вернется, даже если победит оппозиция.

"Место Михеила Саакашвили — в тюрьме" — жестко отреагировал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на вопрос журналистов относительно прекращения гражданства бывшего президента страны. Впрочем, если бы глава правительства Грузии ограничился этой эмоциональной оценкой деятельности Саакашвили, было бы намного проще. Но Гарибашвили одновременно отправил украинскому Президенту Петру Порошенко письмо, в котором предлагается заинтересоваться распространенными в Интернете аудиозаписями бесед якобы Саакашвили с гендиректором телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия и одним из лидеров Национального движения Грузии Георгием Бокерия.

В этих беседах речь идет о защите телеканала, последовательно отстаивающего точку зрения оппозиции. Якобы Саакашвили предлагает собеседникам развернутый план защиты телеканала, в здание которого нельзя допускать представителей власти. Сам Саакашвили — уже настоящий — опубликовал на своей странице в фейсбуке призыв защитить "Рустави-2" и отметил, что "если нужно будет защитить свободу физически, мы должны быть готовы и к этому".

"Мы ни в коем случае никуда не должны врываться и никого не должны свергать, но если станет необходимо защититься от власти-насильника, мы должны быть готовы и не должны дать возможность убить свободное слово грубой силой" — отметил бывший президент.

Михеил Саакашвили — украинский чиновник и грузинский политик

Впрочем, уже после публикации этого поста, широко разошедшегося по мировым информационным площадкам, Саакашвили заменил его другим, в котором говорится о поддержке телеканала и "обработке телефонных записей спецслужбами Путина". Эта запись сделана экс-президентом на английском языке. В ходе бесед речь идет действительно о защите телеканала, неясно только, кто имеется ввиду под защищающими телеканал "боевиками", и кто должен выстрелить первым. Впрочем, обсуждение пленок, как мы знаем по недавней украинской истории — самое неблагодарное дело, так как оно оставляет простор для монтажа и интерпретаций. Но для грузинского руководства это обсуждение — как и обвинения в адрес Саакашвили в попытке организовать государственный переворот в стране — удобно, потому что оно будет сопровождать процесс лишения бывшего президента гражданства Грузии.

Замечу, что и этот процесс не мог бы состояться без украинского участия, так как юридический ход ему был дан только после полученного из Киева подтверждения о приобретении Михеилом Саакашвили гражданства Украины. Без такого документа запустить процесс окончательного "изъятия" Саакашвили из грузинской политики было невозможно.

По всей видимости, понимание последствий этого процесса и заставило Саакашвили вспомнить, что он не только украинский чиновник, но и грузинский политик. Для грузинских властей важно показать потенциальным избирателям в Грузии, что Саакашвили — отрезанный ломоть, в страну он все равно не вернется, даже если победит оппозиция. А Саакашвили важно доказать обратное — потому что он никогда не переставал думать о своем возвращении и о прекращении уголовного преследования, начатого против него действующей властью. А сейчас к этому преследованию наверняка добавятся новые обвинения и накал противостояния между бывшим президентом и руководством Грузии будет только нарастать.

Для Украины это означает дальнейшее ухудшение отношений с Грузией — тем более, что письмо Гарибашвили Порошенко демонстрирует попытки Тбилиси вовлечь украинское руководство в процесс этого противостояния. Порошенко, конечно же, вовлекаться не будет — глава Одесской областной администрации для него слишком важный игрок и в аппаратной, и в пропагандистской сфере, чтобы он мог пожертвовать им ради внешнеполитических приоритетов. А значит, отношения Украины и Грузии — при всех декларациях общих интересов и взаимопонимания и существовании общей проблемы отторгнутых территорий — будут заморожены надолго.

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