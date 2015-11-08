Во имя Футбола, или Поможет ли Закон о спортивной коррупции искоренить договорняки?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
8 ноября 2015, 17:15

Удар по коррупционной гидре будет эффективен только в том случае, если он будет комплексным.

"Как мы можем схватить за руку нечистых околоспортивных дельцов, если у нас нет соответствующего закона?" — сетовали футбольные чиновники и правоохранительные органы. Нередко за такой отговоркой пряталось обыкновенное нежелание работать. А действительно, мало ли проблем в нашей стране, чтобы столь пристальное внимание уделять какой-то там спортивной коррупции?

Удар по коррупционной гидре будет эффективен только в том случае, если он будет комплексным. Невозможно победить взяточничество частично. Его следует искоренять одновременно во всех сферах. Закон Украины 2243а "О предупреждении влияния на результаты спортивных соревнований коррупционных правонарушений", принятый на уходящей неделе Верховной Радой, отнюдь не панацея от договорняков или игры на контору, это лишь первый шаг на пути искоренения этих зол.

О чем же идет речь в законе? Статья 8 четко определяет, что "коррупционным правонарушением, влияющим на результаты официальных спортивных соревнований, является совершение хотя бы одного из следующих действий: 1) подкуп спортсменов, лиц вспомогательного спортивного персонала, принимающих участие в спортивном соревновании, должностных лиц в сфере спорта, принуждение… их к таким действиям или вступление с ними в сговор относительно результата официального спортивного соревнования ("договорного" поединка) или относительно предоставления ими эксклюзивной спортивной информации; 2) получение спортсменами, лицами вспомогательного спортивного персонала, принимающими участие в спортивном соревновании, должностными лицами в сфере спорта денег, ценных бумаг, другого имущества, использование услуг имущественного характера, получение ими других преимуществ вследствие деяний, указанных в пункте 1, или несанкционированного использования ими эксклюзивной спортивной информации". Кроме того, эта же статья запрещает участникам соревнований играть на тотализаторе. Так, 4-й ее пункт гласит: "Спортсменам, лицам вспомогательного спортивного персонала, принимающим участие в спортивном соревновании, должностным лицам в сфере спорта запрещается размещать ставки на спорт относительно результатов официального спортивного соревнования, в котором они (их команда) принимают участие". В последний пункт я бы добавил еще и членов семей спортсменов, должностных лиц в спортивной сфере или вспомогательного спортивного персонала.

Договорняки — традиционный бич нашего футбола. Схемы применяются разные. Размены "три в три" (кстати, очень трудно доказать факт подобного сговора), щедрое финансовое вспомоществование, перенесенный на следующий сезон очковый долг цвели и цветут в нашем футболе буйным цветом. Более трудоемко, но окупаемо — завести себе клубы-сателлиты. Их следует снабдить (передать в аренду) своими игроками, не проходящими в основу. Дальше же можно действовать по обстоятельствам. Факт в том, что, имея 3–4 таких сателлита в Премьер-лиге, можно без особых проблем завоевать чемпионство (и вожделенную путевку в Лигу чемпионов). Ведь ты фактически стартуешь уже с 18 или 24 очками.

Подкуп Фемиды? Ну, собственно, работа с судьями в украинском футболе даже как-то и коррупцией-то не считалась — так, дань уважения человеку со свистком. Не дашь ты, даст соперник, будешь иметь проблемы. Поэтому лучше не ломать систему, не так ли?

Ставочки? О, здесь поле совершенно не паханное! Не секрет, что немало наших клубов столкнулось нынче с финансовыми проблемами. При этом урезаются зарплаты футболистам, клубному персоналу, практикуются изрядные задержки выплат. Как в таких условиях не соблазниться тотализатором! Убрал ногу в борьбе, позволил форварду соперника свободно пробить по воротам (для защитника), не среагировал на несильный удар (для вратаря), не попал по мячу в выгодной позиции (для форварда) — и твоя ставка в букмекерской конторе сыграла. Жена довольна — ее ждет новая шубка, дети рады — впереди внеплановая поездка на "всевключенный" курорт, родители удовлетворены — в сельском доме заполучили новый бойлер, и даже, не побоюсь этого слова, теще что-то перепало от неправедных трудов уклониста от спортивной борьбы! Закон теперь позволяет такого всеобщего "благодетеля" схватить за руку. Дело за реализацией!

Конечно, я далек от мысли, что после принятия закона о противодействии спортивной коррупции она у нас мгновенно исчезнет (сетования на тему "подвела реализация", столь частые в спорте, здесь могут приобрести второй смысл), принципиальными станут донецкие дерби, канут в Лету обильные "голоизлияния" в коротком временном отрезке, куда-то задеваются кубковые шалости перволиговых любителей легкой наживы. Нет, адепты нечестных игрищ почуют угрозу только тогда, когда будут возбуждены первые реальные уголовные дела.

"Как можно победить коррупцию, когда она всех устаивает?" — сказал мне как-то восточноукраинский коллега во время задушевного разговора о судьбах Родины под пиво и пиццу. Я хотел было возразить, но потом понял, что сказать мне, в общем-то, нечего. Ведь действительно, как там пел "Наутилус", "круговая порука мажет, как копоть". Будучи скованными коррупционной цепью, мы уже просто не представляем себе, как не внести взнос в школу, не одарить дензнаками лечащего врача, не "поблагодарить" материально чиновника за оперативное решение вопроса. Как писал Михаил Жванецкий, "но можно этого и не делать, если вас не интересует результат". Однако результат-то нас как раз и интересует. Жаль только, что наши футбольные кумиры в понятие "достижение необходимого результата" не всегда вкладывают спортивный смысл. Реализация, не подводи!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
футбол Рыжков Спорт взятка коррупция договорняк взяточничество
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять