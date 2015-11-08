Во имя Футбола, или Поможет ли Закон о спортивной коррупции искоренить договорняки?

"Как мы можем схватить за руку нечистых околоспортивных дельцов, если у нас нет соответствующего закона?" — сетовали футбольные чиновники и правоохранительные органы. Нередко за такой отговоркой пряталось обыкновенное нежелание работать. А действительно, мало ли проблем в нашей стране, чтобы столь пристальное внимание уделять какой-то там спортивной коррупции?

Удар по коррупционной гидре будет эффективен только в том случае, если он будет комплексным. Невозможно победить взяточничество частично. Его следует искоренять одновременно во всех сферах. Закон Украины 2243а "О предупреждении влияния на результаты спортивных соревнований коррупционных правонарушений", принятый на уходящей неделе Верховной Радой, отнюдь не панацея от договорняков или игры на контору, это лишь первый шаг на пути искоренения этих зол.

О чем же идет речь в законе? Статья 8 четко определяет, что "коррупционным правонарушением, влияющим на результаты официальных спортивных соревнований, является совершение хотя бы одного из следующих действий: 1) подкуп спортсменов, лиц вспомогательного спортивного персонала, принимающих участие в спортивном соревновании, должностных лиц в сфере спорта, принуждение… их к таким действиям или вступление с ними в сговор относительно результата официального спортивного соревнования ("договорного" поединка) или относительно предоставления ими эксклюзивной спортивной информации; 2) получение спортсменами, лицами вспомогательного спортивного персонала, принимающими участие в спортивном соревновании, должностными лицами в сфере спорта денег, ценных бумаг, другого имущества, использование услуг имущественного характера, получение ими других преимуществ вследствие деяний, указанных в пункте 1, или несанкционированного использования ими эксклюзивной спортивной информации". Кроме того, эта же статья запрещает участникам соревнований играть на тотализаторе. Так, 4-й ее пункт гласит: "Спортсменам, лицам вспомогательного спортивного персонала, принимающим участие в спортивном соревновании, должностным лицам в сфере спорта запрещается размещать ставки на спорт относительно результатов официального спортивного соревнования, в котором они (их команда) принимают участие". В последний пункт я бы добавил еще и членов семей спортсменов, должностных лиц в спортивной сфере или вспомогательного спортивного персонала.

Договорняки — традиционный бич нашего футбола. Схемы применяются разные. Размены "три в три" (кстати, очень трудно доказать факт подобного сговора), щедрое финансовое вспомоществование, перенесенный на следующий сезон очковый долг цвели и цветут в нашем футболе буйным цветом. Более трудоемко, но окупаемо — завести себе клубы-сателлиты. Их следует снабдить (передать в аренду) своими игроками, не проходящими в основу. Дальше же можно действовать по обстоятельствам. Факт в том, что, имея 3–4 таких сателлита в Премьер-лиге, можно без особых проблем завоевать чемпионство (и вожделенную путевку в Лигу чемпионов). Ведь ты фактически стартуешь уже с 18 или 24 очками.

Подкуп Фемиды? Ну, собственно, работа с судьями в украинском футболе даже как-то и коррупцией-то не считалась — так, дань уважения человеку со свистком. Не дашь ты, даст соперник, будешь иметь проблемы. Поэтому лучше не ломать систему, не так ли?

Ставочки? О, здесь поле совершенно не паханное! Не секрет, что немало наших клубов столкнулось нынче с финансовыми проблемами. При этом урезаются зарплаты футболистам, клубному персоналу, практикуются изрядные задержки выплат. Как в таких условиях не соблазниться тотализатором! Убрал ногу в борьбе, позволил форварду соперника свободно пробить по воротам (для защитника), не среагировал на несильный удар (для вратаря), не попал по мячу в выгодной позиции (для форварда) — и твоя ставка в букмекерской конторе сыграла. Жена довольна — ее ждет новая шубка, дети рады — впереди внеплановая поездка на "всевключенный" курорт, родители удовлетворены — в сельском доме заполучили новый бойлер, и даже, не побоюсь этого слова, теще что-то перепало от неправедных трудов уклониста от спортивной борьбы! Закон теперь позволяет такого всеобщего "благодетеля" схватить за руку. Дело за реализацией!

Конечно, я далек от мысли, что после принятия закона о противодействии спортивной коррупции она у нас мгновенно исчезнет (сетования на тему "подвела реализация", столь частые в спорте, здесь могут приобрести второй смысл), принципиальными станут донецкие дерби, канут в Лету обильные "голоизлияния" в коротком временном отрезке, куда-то задеваются кубковые шалости перволиговых любителей легкой наживы. Нет, адепты нечестных игрищ почуют угрозу только тогда, когда будут возбуждены первые реальные уголовные дела.

"Как можно победить коррупцию, когда она всех устаивает?" — сказал мне как-то восточноукраинский коллега во время задушевного разговора о судьбах Родины под пиво и пиццу. Я хотел было возразить, но потом понял, что сказать мне, в общем-то, нечего. Ведь действительно, как там пел "Наутилус", "круговая порука мажет, как копоть". Будучи скованными коррупционной цепью, мы уже просто не представляем себе, как не внести взнос в школу, не одарить дензнаками лечащего врача, не "поблагодарить" материально чиновника за оперативное решение вопроса. Как писал Михаил Жванецкий, "но можно этого и не делать, если вас не интересует результат". Однако результат-то нас как раз и интересует. Жаль только, что наши футбольные кумиры в понятие "достижение необходимого результата" не всегда вкладывают спортивный смысл. Реализация, не подводи!