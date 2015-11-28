Футбольная Сахара: почему будут пусты трибуны "Олимпийского"?

Карающий меч УЕФА коснулся украинских болельщиков: киевское "Динамо" наказано двумя домашними матчами в еврокубках без зрителей и еще одним условно, а также штрафом в 100 000 евро, сборная Украины — одной официальной домашней игрой при пустых трибунах и штрафом в 97 000 евро. За что? За расистскую драку, использование баннеров с запрещенной символикой, лазерных указок, незаконные скандирования (очевидно, имеется в виду популярная у нас песенка о лидере соседней страны), блокирование проходов и т. д.

Кому нужен футбол без зрителей? Тем более, матчи в рамках самого коммерчески привлекательного клубного турнира в мире — Лиги чемпионов, а также отбора к самому, пожалуй, популярному событию в мировом спорте — чемпионату мира по футболу? Почему в незапамятные, менее коммерциализированные времена за какие-либо прегрешения наказывали матчами на нейтральном поле, но со зрителями, а теперь закрывают ворота стадионов? Почему нарушают права обладателей абонементов, людей, купивших билеты (и не только на игру, но и на поезда, самолеты в город проведения матча) заранее, почему, в конце концов, внакладе остаются болельщики приезжей команды, также лишенные права посетить матч своих любимцев?

Думаю, что внятного ответа у любителей пустых трибун нет. А вина клуба в разнузданности горстки людей, надевших шарфы его цветов, как по мне, притянута за уши. Вот интересно, постигнет ли какое-то наказание Словенскую федерацию футбола за то, что болельщики национальной сборной этой страны забросали файерами футбольное поле во время матча против Украины (а ведь это — прямая угроза жизни и здоровью футболистов)? Или это считается меньшим прегрешением, чем мнимый расизм?

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Лишить поддержки нелюбимую тобой команду стало очень просто. Достаточно прийти на ее матч, нацепив футболку со свастикой, запастись баннером с расистской символикой, в придачу захватить с собой связку бананов, попозировать друзьям на видео, выложить эти художества в Сеть, и, считай, цель достигнута. Европейские футбольные функционеры рьяно борются с расизмом и псевдорасизмом, озабочены проблемами сирийских беженцев, поминают жертв парижских терактов, но при этом почему-то закрывают глаза на "шалости" российских фанатов, обнажающихся на стадионе в Турции ("Локомотив"), декларирующих, что в их любимом клубе никогда не будет темнокожих футболистов ("Зенит"), поздравляющих Гитлера с днем рождения ("Спартак"), не устраивают сбор средств для украинских беженцев, вынужденных спасаться от войны, развязанной земляками упомянутых фанов, не поминают мирных жителей — жертв российской агрессии в Украине. В чем причина такой избирательности правосудия, памяти, внимания?

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Конечно, можно сколь угодно часто повторять, что "Украина — это Европа", но на еврозаносчивость, свойственную части добропорядочных бюргеров, это никак не повлияет. Ну, не воспринимают остро восточноукраинский конфликт обыватели на Западе! Наказать пустыми трибунами "Зенит"? Ни для кого не является секретом спонсорство "Газпрома" Лиги чемпионов. При таких раскладах любимая команда российской верхушки просто обречена на особый пиетет европейских футбольных бонз. Да и откровенно "левую" группку ("Гент", "Валенсия" и "Лион" нынче к грандам европейского футбола не относятся) в Лиге чемпионов для питерцев можно подогнать, не так ли?

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Если бы европейские футбольные власти, вовсю изображающие борьбу с расизмом, так же рьяно бы протестовали против поджигателей войны в Украине, то не думаю, что дело бы ограничилось лишь пустыми трибунами для российских клубов, но поиск спонсоров — не самое простое занятие. А посему лояльность "Газпрома" (читай — Кремля) терять очень не хочется.

Зачинщики драки на трибунах НСК "Олимпийский", конечно, не ангелы. Однако не думаю, что главным побудительным мотивом (если это, конечно, не сознательная провокация) побоища был бытовой расизм. Скорее всего, изобильное потребление алкогольных напитков вкупе с молодецкими комплексами и спровоцировали конфликт. Что же касается запрещенных баннеров… Ребята, неужели война в Украине не отучила вас от увлечения наци-символикой? Неужели вы не видите, что свастичный ветер дует с востока? Почему в фан-моде нужно расписываться в своей вторичности?

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Не так давно прочитал интересную подборку об украинцах-эмигрантах, добившихся успеха во всемирном масштабе в разных отраслях. Ведь могут же наши соотечественники задавать вектор развития различных сфер человеческой деятельности! Почему в фан-культуре (или, скорее, фан-безкультурье) нужно вольно или невольно поклоняться россиянам, обильно использующим на трибунах кельтские кресты, эсэсовские руны, заряжающим ксенофобские кричалки, избивающим "нерусских", откровенно презирающим с подачи кремлевской пропаганды наше государство? Помню, несколько лет назад на одном из украинских фан-форумов прочитал такой пассаж: "Фанаты "Спартака" ведь наши, правые — такие, как мы". В том-то и дело, что не они такие, как вы, а именно часть из вас стремится быть такими, как они. А у наиболее рельефной их части — в почете расовая непримиримость, сопровождающаяся преклонением перед "богоизбранным" хозяином Кремля. Есть, правда, среди "спартачей" те, кто сетует по кухням на зеленую футбольную улицу для главных конкурентов из Питера, но массово "поблагодарить" жителей России за такого президента (как благодарили жителей Донбасса при Януковиче динамовские фаны) обладателям красно-белых шарфов явно слабо́.

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Кучку маргиналов не воспитаешь пустыми трибунами. Регрессный иск — вот действенная мера борьбы с любителями навредить нашему футболу. 100 000 евро плюс недополученная прибыль от двух евроматчей (а это — колоссальная сумма, думаю, решающий матч против "Маккаби" собрал бы на НСК "Олимпийский" приличную аудиторию), полагаю, способны отрезвить любого обладателя куцых мозгов, крепких кулаков и нешироких карманов. А что касается подаваемой киевским "Динамо" апелляции, то, скажу откровенно, мало верю в успех этой акции. Распираемым от осознания собственной значимости в благородном деле борьбы с расизмом не по нутру контраргументы. Да и пустой колодец, как известно, росой не наполнишь.