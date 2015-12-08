Тарас Бульба — символ "украинской хунты" в России

Басманный суд Москвы приговорил российского гражданского активиста Ильдара Дадина к трем годам лишения свободы. Официально его наказали за публичные выступления против режима Путина. Неофициально — за участие в Майдане.

Не так давно я готовила материал о суде над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Это была апелляция в Москве. О происходящем попросила рассказать присутствующую в зале российскую журналистку Анастасию Зотову. Настя передавала атмосферу, останавливалась на деталях, а после сказала: "У меня есть любимый мужчина. Его судят по репрессивной статье 212.1. В том числе и за то, что был на Майдане. 20 февраля вытаскивал раненых… Можно было бы о нем написать?".

15 января с.г. его задержала полиция в Москве на Манежной площади. Дали 15 суток. По истечении срока содержания в спецприемнике по административному делу, завели уголовное. По новой для России статье 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (вступила в силу в июле 2014 года). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Появление упомянутой статьи, к слову, противоречащей и законам РФ, и международным документам, — эдакий ответ на революционные события в Украине. Она гласит: если в течении 180 дней человек выходит на одиночный пикет несколько раз, и полицейскому что-то не нравится, то за такое преступление грозит не административное наказание, а уголовное. Намек на то, что недовольные властью должны не протестовать на площадях, а шептаться на кухне. Как действует механизм, Следственный комитет РФ решил показать на четырех активистах, в том числе и Дадине.

В его деле общая сумма штрафов более 50 тысяч рублей и четыре эпизода: 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Среди них два одиночных пикета и шествие по Мясницкой улице с баннером "Вчера Киев — завтра Москва" и файерами в сторону Лубянской площади, где находится ФСБ.

Кроме того, на его счету акции под зданием на Лубянке в поддержку Надежды Савченко и пикеты против войны на Донбассе. На его аватарках в соцсетях не фотография, а картинка с надписью: "Я — россиянин. Я против войны".

До недавних пор Дадин, которого правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным, пребывал под круглосуточным домашним арестом в своей квартире в Подмосковье.

2 декабря состоялось очередное заседание суда по делу Ильдара. Следователь требовал для задержанного ареста в СИЗО, ссылаясь на то, что Дадин был участником киевского Майдана.

Я прошу Настю спросить у Ильдара, как зимой 2014 года он оказался в Киеве. Настя сразу предупреждает: "Рассказ будет от моего имени". С зимы этого года Дадину были запрещены почти все контакты с внешним миром — он не мог разговаривать по телефону или общаться в соцсетях.

"Ильдар слышал из российских государственных СМИ всякий ужас про проплаченных Америкой майдановцев, в то время как украинская пресса говорила другое, — пересказывает она слова Ильдара. — Он не знал, кому верить, и решил поехать, чтобы своими глазами все увидеть и понять, что действительно происходит в Киеве. Приехал вообще практически без денег. Сразу пошел на Майдан. Ему дали спальное место в Доме профсоюзов. Он говорил, как был удивлен духом братства и рыцарства, который был у протестующих. Это было в декабре. Затем поехал в феврале. Еще удивлялся, как все смогли на холоде так долго простоять. Был на Майдане и утром 20 февраля. По случайности не оказался в первых рядах во время прорыва на Институтской. Когда же побежал вверх по улице, увидел, что уже несут раненых и убитых. Стал помогать вытаскивать людей. Дважды был ранен — в голову и в ногу. Ранения в ногу, рассказывал, сначала даже не заметил, только утром когда проснулся, увидел, что из ботинка осколок торчит. А голову ему зашивали, причем говорил, что врач от Бога — швы накладывал совсем не больно. Я точно знаю, что Ильдар был только в обороне, то есть в "Беркут" ничем не бросал. Мы с ним как-то обсуждали книгу Игоря Олиневича, белорусского политзаключенного, который сейчас освобожден. Так вот Олиневич сел за то, что бросил коктейль Молотова в посольство РФ. А Ильдар удивился, говорит, я на Майдане был, и то ни разу коктейль Молотова в руках не держал. Зато много раз рассказывал, как они с ребятами стояли со щитами, чтобы не дать "Беркуту" закидать камнями людей на площади".

Настя говорит, что после поездок в Киев, активисту угрожали: "Мы хотели уехать в Украину. Но остались. После его задержали".

Во время судебного заседания из уст обвинения звучат слова об "украинской хунте" и связях с "Правым сектором".

"Прокурор особо обращала внимание, что Дадин был на Майдане, хотя к делу, по которому его судят, это никакого отношения не имеет", — продолжает Настя.

На самом деле, Дадин и не думал скрывать, что зимой 2013-2014 годов несколько раз бывал в Киеве.

В Сети есть видео, на котором он, одетый в футболку с надписью на украинском "Рабів до раю не пускають" рассказывает свою историю.

"Самое продолжительное время я был на Майдане с конца января, после событий на Грушевского, до 26 февраля — месяц и один день". Он в подробностях повествует, что делал 18-20 февраля, как стоял в обороне, как отвлекал внимание "беркутовцев", как люди истекали кровью, как переносил раненных и не знал, что силовики применяют огнестрельное оружие…

"Меня побудило приехать в Киев то, что у нас в России протестное движение против тоталитарного режима несильное, и мне хотелось посмотреть, как люди могут бороться за свою свободу, — говорит Дадин. — Но потом я понял, что основное не получить какие-то позитивные эмоции, увидеть свободных людей в борьбе, а увидеть своими глазами то, что ты не прочувствуешь, прочтя блоги в Интернете… Я думал, если рядом с нами появится свободная страна, то нам удастся легче освободить наших политических заключенных. Вот такая моя, может быть, корыстная цель".

Разумеется, в Следственном комитете России эти слова были расценены как "получение навыков противодействия органам правопорядка во время проведения протестных несанкционированных акций". По его мнению, активист тренировался на "Евромайдане" в рядах, так называемой "Русской сотни".

"В характеристике его как личности говорится, что "участвовал в антиправительственных беспорядках на стороне "Правого сектора", — продолжает Анастасия Зотова. — К слову, сам Ильдар говорил мне в личных беседах, что с ПС он так и не познакомился. А еще у него изъяли визитку Яроша! Такие в Киеве продаются. Ему кто-то привез. Прокурор даже попросил приобщить к делу его посты в Facebook про Майдан".

И не только их.

Вот выдержка из материалов дела: "На железнодорожной станции Кучено был задержан гражданин Дадин И.И., на нем была одета одежда, на которой имелась символика "Украинской хунты" (значок, ленточка и футболка с изображением Тараса Бульбы с надписью на украинском языке)".

"Тарас Бульба как символ "хунты" в суде всех сразил наповал", — замечает Настя 2 декабря. А уже 7-го сам Дадин говорит судьям: "В деле утверждалось, что на мне была символика фашистской хунты на футболке. Я сейчас в ней. Я не знаю, кто это на майке, но явно свободный человек, а Степан Бандера выглядит иначе (один из свидетелей по делу утверждал, что на этой футболке изображен именно он, — Авт.)… Я ношу не "символику украинской хунты", на мне была символика с официальными цветами соседнего государства. Пусть полиция не судит по себе…".

Правда, что можно говорить о российской полиции, когда у нас, в Украине, во время Революции Достоинства, в украинских судах официально звучало словосочетание "символика Евромайдана", то есть указывалось на наличие сине-желтых лент и флагов…

Сегодня — очередное заседание. Мало кто ожидал, что уже 7 декабря прозвучит приговор. Но его вынесение было назначено на 15.00. По мнению прокурора, Ильдар Дадин нарушил закон и должен быть приговорен к двум годам лишения свободы.

Настя пишет: "Сегодня решается, будет ли все-таки так у меня свадьба в СИЗО".

В присутствии всех путинских пропагандистских телеканалов судья зачитывает приговор. "Бормочет так, что ничего не слышно", — замечает Зотова. "…Зажигал пиротехнические изделия, перекрывал движение, выкрикивал оскорбительные лозунги…", — говорит тот. Дальше по тексту — факт поездки Дадина в Киев. "Вина подсудимого полностью доказана", — продолжает судья. Приговор: три года в колонии общего режима!

Занавес…

Телеканал НТВ тут же ставит новость под заголовком: "В Москве впервые осужден злостный нарушитель закона о митингах". Портал "Грани.Ру" комментирует: "Сегодня Россия официально стала фашистским государством".

Если до недавних пор российские гражданские активисты могли выходить на одиночные пикеты, то отныне власти РФ показательно продемонстрировали: в России все борцы с действующим режимом рано или поздно оказываются за решеткой. По прямому указанию Кремля.

Вспоминаются те чувства, которые мы испытывали зимой 2013-2014 годов, когда судили "уников Банковой", "узников Грушевского", автомайдановцев. Но тогда в Киеве был Майдан. И в воздухе уже летал дух победы. Москва же образца зимы 2015 года — серая и безмолвная. Там нет Майдана. И, кажется, его не может быть. Как и теперь не будет одиночек на Манежной площади с плакатами: "Путин — гибель России". Пока не будет…