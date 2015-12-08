Очень большая Молдова

Виталий Портников

Публицист, журналист

8 декабря 2015, 16:32

Европейцам и международным финансовым организациям надоели тупые склоки и бессмысленные амбиции людей, которые облечены народным доверием.

Было время — оно началось практически сразу же после прихода к власти в Украине Виктора Януковича и ареста Юлии Тимошенко — когда в Европейском Союзе считали, что должны обратить куда более пристальное внимание на Республику Молдова. В этой стране у власти была коалиция демократических партий, а не безумная партия клептократов. В этой стране политических противников не арестовывали. В этой стране не было никаких разногласий относительно подписания соглашения с Европейским Союзом — в отличие от Украины. В этой стране выполнили все условия, связанные с введением безвизового режима — так что граждане Республики Молдова уже давно ездят в Европу без виз. В этой стране…

В этой стране бывший глава правительства и лидер ведущей партии только что распавшейся правительственной коалиции оказался в тюрьме по подозрениям в коррупции. При этом его однопартийцы уверены, что дело вовсе не в коррупции, а в том, что генеральный прокурор страны связан с главным местным олигархом. В этой стране растет авторитет пророссийских политических сил — и это при том, что часть территории Молдовы вот уже 25 лет находится под фактической оккупацией России. В этой стране партии, которые должны вместе строить будущее Молдовы, соревнуются во взаимных обвинениях и легко идут на временные союзы с политическими оппонентами из пророссийского лагеря — только чтобы досадить своим потенциальным союзникам. И такого энтузиазма, как раньше, Молдова у европейцев уже не вызывает. Не только потому, что в Украине у власти больше нет Виктора Януковича. Не только потому, что в Приднестровье уже давно не стреляют, а на Донбассе продолжают. Не только потому, что теперь и Украина будет в полном объеме исполнять соглашение об ассоциации. А потому, что европейцам — а вслед за ними и международным финансовым организациям — надоели тупые склоки и бессмысленные амбиции людей, которые облечены народным доверием — а заняты исключительно собственным будущим. Откройте какое-нибудь молдавское интернет-издание и почитайте местные новости — ручаюсь, что они вам многое напомнят. И по самому развитию событий, и по риторике, и по поведению основных действующих лиц, и по комментариям экспертов и журналистов — все будет наше, родное.

Массовые антиправительственные протесты в Молдове

Не нашей будет только реакция Запада — просто потому, что до такой публичной реакции мы еще не дожили — а молдаване уже о ней знают. Молдове теперь так и говорят: сформируете новое эффективное правительство — получите финансовую помощь. Не сформируете — простите, мы не можем бросать деньги на ветер. Это, конечно, неприятно слышать. Но это — горькая правда. К тому же без международной финансовой помощи Молдовой просто невозможно управлять — не получится сформировать бюджет, выплачивать зарплаты и пенсии. Даже самые яростные борцы с коррупцией и друг с другом ничего не получат, увы.

Кстати, а как вы думаете — Украиной возможно управлять без поддержки международных финансовых организаций? Риторический вопрос, правда?

Но учитывая то, как ведет себя наша политическая элита, чем заняты люди, которые призваны содействовать развитию страны и ее европейскому выбору, остается только заметить, что у нас есть все шансы стать еще одной Молдовой.

Только очень большой.  

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