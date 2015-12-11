Выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы: что ждет "Динамо" и "Шахтер" весной

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
11 декабря 2015, 20:02

Вряд ли букмекеры отведут украинцам роль фаворитов в первых официальных евроматчах в новом году.

Завершились групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Украинские полпреды представили на суд зрителя весь возможный набор вариантов: продолжение борьбы в Лиге чемпионов, переход из главного клубного евротурнира в Лигу Европы, вылет из еврокубков.

"Динамо" побаловало своих почитателей преодолением сита группового турнира Лиги чемпионов. Зимовать участником европейской суперлиги — особая честь. Отрадно, что в борьбе с такими искушенными грандами европейского футбола, каковыми, без сомнения, являются "Челси" и "Порту" (действующие чемпионы Англии и Португалии соответственно), динамовцы смогли проявить свои лучшие качества. В четырех групповых матчах команда не пропускала (когда такое было!), всего однажды проиграла (победный гол злой гений киевлян лондонец Виллиан забил незадолго до финального свистка на "Стэмфорд Бридж") и, в целом, продемонстрировала свою зрелость.

В пору тренерской зрелости вступил и наставник динамовцев Сергей Ребров. Издавна повелось, что удержать завоеванные позиции легче, чем удержать. В прошлом сезоне еврокампания киевлян выдалась довольно успешной — команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Ныне уже можно констатировать, что успех закреплен выходом в плей-офф более высокого по рангу турнира. Есть ли у динамовцев резервы для преодоления хотя бы одного этапа плей-офф? Конечно, многое зависит от жребия. Тягаться с "Барселоной", "Баварией" или "Реалом", будем откровенны, нашему чемпиону не под силу. "Манчестер Сити", "Атлетико", "Вольфсбург" априори выглядят более приемлемыми вариантами. Но, в любом случае, если не удастся обелить себя в истории с расистской дракой (простите мне этот каламбур), то с пустыми домашними трибунами шансы победить любую из названных команд минимизируются.

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Динамовцы празднуют гол в ворота "Маккаби"

Донецкий "Шахтер" довольно предсказуемо занял в своей группе 3-е место. Однако такого малого количества очков (3) в групповом турнире Лиги чемпионов "оранжево-черные" еще не набирали. Неприятной неожиданностью для украинских болельщиков стала абсолютная неконкурентность "горняков" во всех без исключения матчах против "Реала" и ПСЖ. Феерические 3:4 с мадридцами? Не особо мотивированный Королевский клуб, играючи, довел счет до разгромного, а затем расслабился, позволив проявить себя подопечным Мирчи Луческу. Проигрыш "Мальме" и борьба со шведами до последнего тура за 3-е место — также сюрприз из разряда неприятных. Подбор игроков у "оранжево-черных" гораздо лучше, чем у земляков Златана Ибрагимовича, опыт участия в больших турнирах у "Мальме" и "Шахтера" несопоставим, зарплата футболистов и тренеров — ну, вы знаете… Тем не менее, в Швеции "Шахтер" сыграл откровенно безвольно. Правда, смог компенсировать безочковый вояж в Мальме сверхудачной игрой во Львове, крупно обыграв оппонентов. Перспективы в Лиге Европы? Донецкая команда в посев не попала. Посему соперник уже на первой стадии плей-офф Лиги Европы будет не из легких. Список участников турнира весьма представителен: "Наполи", "Фиорентина", "Манчестер Юнайтед", "Боруссия" (Дортмунд), "Порту", "Севилья". Все, как на подбор! Учитывая то, что нашим командам традиционно нелегко дается февральский вход в евросезон, не думаю, что букмекеры отведут украинцам роль фаворитов в первых официальных евроматчах в новом году.

"Днепр", к сожалению, не смог подтвердить статус финалиста и одного из фаворитов Лиги Европы, прекратив борьбу за почетный трофей уже на групповой стадии. И не сказать, что соперники у "сине-бело-голубых" были из топ-категории ("Лацио", "Сент-Этьен", "Русенборг"), но проявить свои лучшие качества подопечные Мирона Маркевича смогли только в двух матчах с норвежским клубом. Можно сетовать на кадровые проблемы, на опьянение прошлогодним евроуспехом, на два домашних матча с основными соперниками при пустых трибунах, на определенную утрату мотивации лидерами команды. Все это так, но болельщик быстро привык к фаворитскому статусу "Днепра" и болезненно переживает евронеудачу. Впрочем, по Штирлицу, "запоминается последняя фраза". Она у "Днепра" — крупная победа над "Русенборгом" —  получилась весьма красноречивой. А улыбка Маркевича, замеченная телевизионщиками во время этого матча, — добрый знак для всех поклонников "сине-бело-голубых".

Кстати, о телевизионщиках. К языковым ляпам и прочим оговоркам  мастеров микрофона фан-сообщество относится с пониманием, как к хорошему способу поднять настроение. А вот незнание особенностей жеребьевки Лиги чемпионов, когда в соперники занявшему второе место в группе киевскому "Динамо" сватают занявших такие же вторые места "Рому", "Гент" или ПСВ, —  серьезный недочет. Из этой же серии и незнание предматчевых раскладов перед игрой "Порту" — "Динамо", когда украинский клуб устраивала только победа как минимум в два мяча. Олимпийское спокойствие комментатора на последней добавленной минуте, когда мяч после самоотверженной игры Александара Драговича угодил в перекладину динамовских ворот, удивило. Все ведь висело на волоске, а акула микрофона иронизирует: мол, все равно ведь мы победим, даже если и пропустим разок. Победа "Динамо" в Порту со счетом 2:1 имела бы все шансы стать пирровой в силу турнирных раскладов, которые телекомментаторам стоило бы знать.

Конечно, с тем, что наш клубный футбол в целом переживает спад, не поспоришь. Однако двухкомандное украинское представительство в весне (или, если быть максимально точным, в поздней зиме) все-таки является свидетельством того, что спад не зашел слишком далеко. Пока еще мы не варимся в собственном соку, как это было в начале 1990-х. Однако тенденция, конечно, вырисовывается не очень обнадеживающая. Остановим сползание в 1990-е?

фото: dynamo.kiev.ua

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