Инфернальный квартет, или Выживет ли сборная Украины в "группе смерти"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
13 декабря 2015, 21:05

Лучшего настро́я на игры, чем цитирование шапкозакидательских высказываний наших соперников еще не придумали

Итак, жребий брошен. Соперниками сборной Украины по групповому турниру в финальной стадии Euro-2016 стали команды Германии, Польши и Северной Ирландии. Чтобы пробиться в плей-офф, необходимо занять одно из первых двух мест или же войти в четверку лучших команд, оказавшихся на третьих местах в своих группах. Миссия выполнима?

Рассмотрим два варианта ответа. Первый — положительный. У нас — единая, сплоченная команда, уже познавшая вкус побед и неоднократно демонстрировавшая свое умение играть в футбол. Вспомните хотя бы матч-открытие обновленного к Euro-2012 НСК "Олимпийский", когда маститые немцы еле унесли ноги, сведя матч с сине-желтыми к сверхрезультативной ничьей. Такого результата нашей команде не стоит стыдиться, не так ли? Результаты немцев в отборочной группе к предстоящему Euro не впечатлили. И, может быть, неплохо, что сборная Украины начнет турнир имМуенно с поединка против чемпионов мира. Топ-команды, как правило, стратегически подходят к таким соревнованиям, не форсируя подготовку к старту чемпионата, намереваясь выйти на пик формы к концу турнира. Время на раскачку, очевидно, подопечным Йоахима Лёва понадобится. На этом можно сыграть. Польская команда также была нами бита не так давно — и в гостях, и дома. Кто бы что ни говорил, но со славянскими сборными мы научились играть (Черногория, Польша, Словения, Македония, Беларусь). Словакия? Ну, нет правил без исключений. Но я искренне надеюсь, что следующим летом во Франции наши пути еще пересекутся, и украинцы докажут в очном споре свою футбольную состоятельность.

Если взглянуть на клубы, которые представляют члены сборной Северной Ирландии, то фаворитизм нашей команды будет неоспорим. "Уотфорд", "Вест Бромвич", "Лидс", "Дерби Каунти", "Данди Юнайтед", "Килмарнок" не относятся к грандам британского футбола. Положительный опыт игр против североирландцев у нас наличествует. Помните в 1990-х победный гол Сергея Реброва на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте и ощутимое преимущество сборной Украины в киевском поединке, собравшем 85-тысячную аудиторию?

Сборная Украины. Анатолий Тымощук

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Добавляет оптимизма и риторика наших оппонентов. Так, форвард "зелено-белой армии" Джейми Уорд через час-другой после жеребьевки поведал о настроениях в своей стране: "Уже говорят, что матч с Украиной должен быть победным для нас". Наставник сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил в восторге от встреч на футбольном поле против таких звезд, как Томас Мюллер и Мариуш Левандовски. При этом ни Евгения Коноплянку, ни Андрея Ярмоленко он не упомянул. Немец Томас Мюллер был краток: "Я доволен нашей группой". Вторит ему одноклубник по "Баварии" Мариуш Левандовски: "Хороший жребий". Лучшего настро́я на игры, чем цитирование шапкозакидательских высказываний наших соперников еще не придумали, правда ведь? А таковых уже есть и еще будет немало. Чего проще — входи в Сеть, читай и проникайся.

Второй вариант ответа на поставленный в начале материала судьбоносный для нашего футбола вопрос — отрицательный. Исторически сложилось так, что украинская сборная, даже показывая отличный футбол в матчах против европейских грандов, у них не выигрывает. Искушенные ожесточенными противостояниями в английской Премьер-лиге, испанской Примере, итальянской Серии А или германской Бундеслиге оппоненты, хотя время от времени и позволяют сине-желтым лишнего, тем не менее, как правило, добиваются положительного результата в матчах с нашей командой. Психология? Это — весомый фактор. Однако решающим, как по мне, является все-таки то, что мы варимся в собственном соку. Посетуем на неуклонно снижающийся уровень отечественного чемпионата. Почти вся наша сборная состоит из игроков трех ведущих клубов Украины. Увы, львиную долю матчей в национальном чемпионате они играют, не испытывая яростного сопротивления. Отсюда и определенное неумение постоянно держать себя в тонусе. Игроки же сборных Германии и Польши на хороших ролях в сильнейших европейских лигах. По окончании клубного сезона у них будет время на восстановление и тщательную подготовку к Euro. Североирландцы очень давно (целых три десятилетия) не играли на больших турнирах, и говорить об их настрое излишне. Британская же игровая стилистика, исповедуемая "зелено-белой армией", как мне кажется, не очень удобна для нашей команды.

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Полагаю, что поляки и особенно немцы обладают все-таки большей глубиной состава, чем наша команда. Если, не дай Бог, из-за травм выбывают 2–3 ключевых игрока, это становится большой проблемой для сборной Украины. Не добавляет нам вистов и зависший в воздухе вопрос о главном тренере сине-желтой дружины. Останется ли Михаил Фоменко на своем посту? А если произойдут изменения на тренерском мостике, то чего больше будет в них — позитива или негатива? Ну, об общей ситуации в стране, небезосновательно опасающейся заносчивого и непредсказуемого северного соседа, подробно говорить не буду — на эту тему, уверен, может аргументированно высказаться каждый из вас.

Кстати, о северо-восточном соседе. Отмечу, что россияне поддались искушению провести на своем спортивном ТВ репетицию жеребьевки финальной стадии Euro за день до самого события. И известный экс-футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов определил украинцам в соперники поляков, североирландцев и… португальцев. То есть почти угадал. Более того, он же определил своих соотечественников в группу к французам, румынам и албанцам. То есть тоже почти угадал соперников хозяев турнира. Вместо россиян в этой группе будет Швейцария. Может быть, в России что-то знают заранее? Одиозный российско-американский телеведущий и кинорежиссер, создатель Партии общественного цинизма Александр Гордон, комментируя результаты жеребьевки на российском специализированном телеканале, отвечая на вопрос о том, доволен ли он результатами жеребьевки, сказал: "Повезло Северной Ирландии. В этом геополитическом противостоянии Германия, Украина, Польша у нее есть шанс". Во как! В первую очередь, американец российского происхождения печется даже не о команде своей родины, а о сопернике сборной Украины!

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Покоробило и то, что до сих пор гхэкающий и шокающий на украинский манер Сергей Юран, говоря о сборной России, постоянно использует местоимение "мы". А на известном пропагандистском российском телеканале, известном отсутствием пиетета к Украине, обсуждая итоги жеребьевки, говорили о тренде, заданном бразильским Мундиалем полуторалетней давности, — "быстрая контратакующая модель" — под видеоряд матчей сборной Украины. Недосмотр кремлевских пропагандистов или опять "они что-то знают"? При этом, конечно, не преминули заметить: "Украина идет в очень тяжелую группу". А если серьезно, то демонизация российских телевизионщиков, равно как и восхищение их умением задать нужный Кремлю идеологический вектор уже порядком поднадоели. Давайте перестанем быть объектом, а станем субъектом информационного пространства!

Среди положительных моментов парижской жеребьевки отмечу то, что карта Украины в презентационным ролике содержала аннексированный агрессивным соседом Крым. Остряки уже заметили, что, мол, использование темнокожих танцоров в футболках цветов украинского флага есть ни что иное, как обыкновенный расизм. Однако нам ли, страдающим от пустых трибун пусть и за гипертрофированные прегрешения, шутить на эту тему? Отмена визового режима и наплыв украинских болельщиков на Euro? Нет, ну, мне, конечно, приятен оптимизм нашего Президента в этом вопросе. Однако такая ситуация слишком хороша, чтобы быть реальностью. Но, в любом случае, думаю, число наших фанов на французских стадионах будет немаленьким. И очень бы хотелось избежать картельного сговора турфирм, в своей массе так и жаждущих поспекулировать на народной любви к футболу и на редких вылазках сборной Украины в финальные стадии больших турниров. Курс — на Париж!

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