В Европу без виз, или На когда заказывать биометрические паспорта?

Лет пять прошло с того времени как я взяла в руки "Визовый кодекс ЕС". Помню, как во время походов в консульские отделы брала эту нетолстую книжечку в мягком переплете с множеством закладок с собой. Понимала, соблюдать правила должны не только те, кто подает анкеты, но и те, кто их принимает. Это путь к совместной позитивной визовой истории.

Особо боролась за права сдавать документы не в коммерческие посреднические центры, а непосредственно в консульские отделы посольств. Так я побывала в посольствах Германии, Италии, Испании. Последнюю журналистскую визу этой зимой мне выдало консульство Польши. На пять лет. Причем я опять-таки записалась непосредственно в консульский отдел, хотя это было сделать непросто — пришлось дежурить на сайте посольства по утрам, выжидая, когда появится свободные дата и время.

С ума сводили перечни документов. До недавних пор неодинаковые в разных консульствах. В них были и переводы на английский, и нотариально заверенные бумажки, и выписки с банковских счетов, и копии документов на право собственности… Особенно этим грешило итальянское консульство. Каждый раз, неся стопку бумаг, я думала о "зеленых офисах" и небрежном отношении к природе. А еще о том, как высоко недоверие к претендентам на получение пропуска в ЕС, если приходится настолько широко раскрывать душу и карманы, чтобы получить шенген даже на три дня.

И когда однажды с первого раза мне не удалось сдать документы в венгерское посольство, и ко мне, такой расстроенной, подошел охранник из зеркальной будки с предложением посодействовать в новой записи, я, конечно же, на это не пошла, а о нарушении сообщила консульским работникам.

Но даже у такой оптимистки как я, как-то опустились руки. Еще до Новогодних праздников мы с мужем думали выехать в Польшу. С собой пришлось бы взять нашего пятимесячного ребенка. А для этого ему надо было открыть визу. Я почти собрала весь пакет документов и позвонила в визовый центр (дежурить на сайте посольства не было возможности), чтобы уточнить, необходимо ли за младенцев оплачивать сервисный сбор. На том конце провода девушка стала мне перечислять список необходимых документов, перед тем как-то ехидно спросив, есть ли у малыша паспорт. В перечне оказалось нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка за границу от обоих родителей. Возмутилась, мол, зачем, если двое родителей могут это подтвердить во время собеседования, что едут вместе и друг другу разрешают. Так мы уже делали в консульстве Германии. Но в ответ услышала: без документов от нотариуса все остальные приниматься не будут… Я спорить не стала, поблагодарила и… поездку отложила. И вспомнила песенку бюрократа: без бумажки — ты букашка, а с бумажкой — человек...

И вот 18 декабря огромная бюрократическая машина выдала такой важный для Украины листок, в появлении которого уже стали сомневаться даже еврооптимисты. Европейская комиссия обнародовала шестой отчет по выполнению Украиной требований Плана действий визовой либерализации. В нем — позитивное решение: Украина готова к отмене виз с ЕС.

Это решение отчасти политическое. В докладе так и записано: "Принимая во внимание отношения Украины и ЕС, Еврокомиссия в начале 2016 года подаст законодательное предложение об изменении регуляции 539/2001". Ведь известно, что Украина не полностью выполнила ряд требований. Речь идет, например, о недостаточных мерах в борьбе с коррупцией — проволо́чки с запуском Национального антикоррупционного бюро, формированием антикоррупционной прокуратуры и Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, урегулировании вопроса депортации мигрантов, обеспечении прав меньшинств в Трудовом кодексе. Несмотря на это, отчет не содержит никаких условий для отмены виз для украинцев. Еврокомиссия, фактически, закрыв глаза на недочеты, поверила украинским властям, что в ближайшее время обещания будут выполнены. Видимо, Порошенко не зря ездил на днях в Брюссель. Там он заверил, что Киев выполнит все, что обещал и уже в первые месяцы 2016 года.

Решение Еврокомиссии — это знак того, что процесс либерализации и антикоррупционных реформ в Украине пойдет параллельно. И за решительными изменениями в Украине ЕС будет следить очень внимательно. И если система обещаний даст сбой — Европейский Союз всегда сможет отказаться от либерализации.

Доклад 18 декабря — это не только заслуга руководства Украины. Усилия приложили и рядовые дипломаты, и общественные активисты, и весь народ Украины, который вышел на Майдан, поддерживая евроинтеграцию. И эти общие усилия не могли не заметить в ЕС. Более того — останавливаться на достигнутом не стоит — общественности в Украине должно хватить сил, чтобы додавить до принятия всех необходимых законопроектов и внедрения инициатив.

Могла ли Украина не стараться, а Европейский Союз нам отказать? Если бы это произошло, можно только представить, как загордилась бы Россия, сказав: "А Европе они не нужны".

Конечно, найдутся те, кто скажет, что украинцы не стремились увидеть Европу. Так, три года назад, согласно опросу Research and Branding Group, 77% украинцев не были за рубежом ни разу. Социологи говорили: из Украины каждый год выезжают за рубеж лишь около 5% ее жителей, в то время как ежегодно за границей бывают 76% бельгийцев, 53% голландцев, 40% словаков, 32,5% немцев и 15% поляков. Сейчас ситуация усугубилась — для путешествий в ЕС денег у нас нет. Соглашусь, за последние два года наши доходы упали, стало грустно конвертировать свою гривневую зарплату в евро. Но мы же должны мыслить на перспективу.

На перспективу буду мыслить и я. Даже, несмотря на то, что еще несколько месяцев назад для упомянутой поездки в Польшу сделала своему ребенку паспорт… без биометрики. Видимо, придется к этому вопросу вскоре вернуться…

Конечно, украинцам не стоит рассчитывать, что в ЕС нас будут ждать с распростертыми объятьями. Скорее всего, в случае отмены виз проверки на границах только ужесточатся. Будут спрашивать не только паспорт, но цель поездки, место проживания, наличие обратного билета… Решение о въезде в шенгенскую зону будет приниматься лишь пограничниками. А это своего рода риски.

Что же касается отчета, то он в ближайшее время будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, которые и должны будут утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной. Причем первый — единогласно, второй — большинством. И тогда, возможно, мы сможем путешествовать в Европу без виз уже с середины 2016 года. А пока заказываем биометрические паспорта…

фото: viza.md