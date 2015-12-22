Безвизовая растерянность России, или Почему Путин первым обманул Украину

Коллега из украинской службы Би-Би-Си провел на московских улицах опрос, поинтересовавшись как российские граждане относятся к решению Еврокомиссии о предоставлении Украине безвизового режима. Интересно, что участники опроса в основном разделились на две группы. В одной из них люди одобряли это решение ЕС и выражали надежду, что когда-нибудь и россияне воспользуются такой возможностью. А в другой просто выражали уверенность, что Украина "все равно" никогда не получит безвизовый режим.

И эта точка зрения — не просто отражение личного мнения россиян. Именно к этой мысли стараются приучить местные пропагандисты. Дело в том, что в России были уверены, что Украина не получит безвизовый режим до тех пор, пока его не получит Россия. Почему? Ну понятно почему — потому что Россия во всем всегда должна быть первой. Потому что Россия нужна всему миру, в ее туристах все заинтересованы, а Украина — что? Какой в ней смысл?

Теперь, когда до получения украинцами возможности без виз въезжать в ЕС (а переговоры с Россией по поводу безвизового режима заморожены — и вряд ли вновь возобновятся до окончания оккупации взбеленившимся соседом украинских территорий) остался шаг, российской пропаганде необходимо хоть что-то объяснить своим потребителям. Как так получилось, что перед украинцами вскоре будет открыт почти весь мир — от Владивостока до Лиссабона — а перед россиянами закрываются все двери — а те, что не закрываются, они самоуверенно захлопывают сами?

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Вместо того, чтобы понять причины провала, российские СМИ просто советуют согражданам не волноваться. Украинцы все равно никакого безвизового режима не получат. Европейцев на самом деле беспокоит нестабильность на Донбассе — и пока там не будет стабильности, никакого безвизового режима не предоставят. Решение Еврокомиссии — просто ерунда. Европейский парламент не будет спешить. Европейский Совет не будет спешить. А Президент Порошенко так и вообще будет затягивать отмену виз для того — внимание! — чтобы использовать "сильный козырь в избирательной компании" на следующих выборах главы государства. Это я не шучу, это я цитирую статью из интернет-издания Lenta.ru, написанную киевским автором этого пропагандистского ресурса. И то, что отсутствие прогресса в безвизовом режиме никак не может быть сильным козырем для политика, который обещал добиться отмены виз, автора и редакцию совершенно не волнует. Потому что главный принцип российской пропаганды — чем больше чуши, тем больше веры! Ну и вообще — отсутствие виз только для обладателей биометрических паспортов, работать и учиться нельзя — короче говоря, Евросоюз опять обманул доверчивых украинцев.

Осталось только добавить, что первым таким обманщиком был все же не Евросоюз, а президент Путин. Когда российский лидер в 2004 году приезжал в Киев для поддержки своего агента Виктора Януковича, он прямо в телеэфире заявил, что украинцы могут находиться на территории России без дополнительной регистрации до 90 дней — это ровно то, что предоставляет украинцам Евросоюз. Но потом оказалось, что для легальной работы требуется дополнительное разрешение и речь идет всего лишь о турпоездках. Правда, российские СМИ тогда называли решение своего президента демонстрацией настоящего братства — и ничего о работе и учебе не рассказывали.

Что же изменилось теперь?