Безвизовая растерянность России, или Почему Путин первым обманул Украину

Виталий Портников

Публицист, журналист

22 декабря 2015, 13:54

Перед россиянами закрывают все двери — а те, что не закрывают, они самоуверенно захлопывают сами.

Коллега из украинской службы Би-Би-Си провел на московских улицах опрос, поинтересовавшись как российские граждане относятся к решению Еврокомиссии о предоставлении Украине безвизового режима. Интересно, что участники опроса в основном разделились на две группы. В одной из них люди одобряли это решение ЕС и выражали надежду, что когда-нибудь и россияне воспользуются такой возможностью. А в другой просто выражали уверенность, что Украина "все равно" никогда не получит безвизовый режим.

И эта точка зрения — не просто отражение личного мнения россиян. Именно к этой мысли стараются приучить местные пропагандисты. Дело в том, что в России были уверены, что Украина не получит безвизовый режим до тех пор, пока его не получит Россия. Почему? Ну понятно почему — потому что Россия во всем всегда должна быть первой. Потому что Россия нужна всему миру, в ее туристах все заинтересованы, а Украина — что? Какой в ней смысл?

Теперь, когда до получения украинцами возможности без виз въезжать в ЕС (а переговоры с Россией по поводу безвизового режима заморожены — и вряд ли вновь возобновятся до окончания оккупации взбеленившимся соседом украинских территорий) остался шаг, российской пропаганде необходимо хоть что-то объяснить своим потребителям. Как так получилось, что перед украинцами вскоре будет открыт почти весь мир — от Владивостока до Лиссабона — а перед россиянами закрываются все двери — а те, что не закрываются, они самоуверенно захлопывают сами?

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Владимир Путин

Вместо того, чтобы понять причины провала, российские СМИ просто советуют согражданам не волноваться. Украинцы все равно никакого безвизового режима не получат. Европейцев на самом деле беспокоит нестабильность на Донбассе — и пока там не будет стабильности, никакого безвизового режима не предоставят. Решение Еврокомиссии — просто ерунда. Европейский парламент не будет спешить. Европейский Совет не будет спешить. А Президент Порошенко так и вообще будет затягивать отмену виз для того — внимание! — чтобы использовать "сильный козырь в избирательной компании" на следующих выборах главы государства. Это я не шучу, это я цитирую статью из интернет-издания Lenta.ru, написанную киевским автором этого пропагандистского ресурса. И то, что отсутствие прогресса в безвизовом режиме никак не может быть сильным козырем для политика, который обещал добиться отмены виз, автора и редакцию совершенно не волнует. Потому что главный принцип российской пропаганды — чем больше чуши, тем больше веры! Ну и вообще — отсутствие виз только для обладателей биометрических паспортов, работать и учиться нельзя — короче говоря, Евросоюз опять обманул доверчивых украинцев.

Осталось только добавить, что первым таким обманщиком был все же не Евросоюз, а президент Путин. Когда российский лидер в 2004 году приезжал в Киев для поддержки своего агента Виктора Януковича, он прямо в телеэфире заявил, что украинцы могут находиться на территории России без дополнительной регистрации до 90 дней — это ровно то, что предоставляет украинцам Евросоюз. Но потом оказалось, что для легальной работы требуется дополнительное разрешение и речь идет всего лишь о турпоездках. Правда, российские СМИ тогда называли решение своего президента демонстрацией настоящего братства — и ничего о работе и учебе не рассказывали.

Что же изменилось теперь?

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