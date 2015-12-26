Восемь лет без прав на футболистов, или Почему наказаны Блаттер и Платини?

Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на восемь лет отстранила от футбольной деятельности президента организации Йозефа Блаттера и главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Комитет ФИФА по этике объявил, что заверение Блаттера об устной договоренности по платежу Платини в размере 2 миллионов евро признано неубедительным, этот довод отклонен арбитражной палатой. Ранее Платини отправил письменное заявление комитету по этике ФИФА, в котором заявил, что у него нет уверенности в дисциплинарных органах ФИФА, потому что они показали свою предвзятость и неспособность уважать неприкосновенность частной жизни.

Итак, два столпа мирового и европейского футбола будут теперь вне игры на длительное время (Блаттер даже объявил, что уходит из футбола навсегда). Конечно, у них есть право оспорить соответствующее решение подачей апелляции, но само по себе наказание арбитражной палаты комитета по этике показательно. Мой знакомый милиционер говаривал: "Посмотри, кто защищает обвиняемого, и сразу поймешь, виновен он или нет".

Больше всего защитников у Блаттера и Платини нашлось, естественно, в России. Так, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал происходящее ни много, ни мало "беспределом", месяцем ранее он использовал более мягкое слово "произвол" (но тогда и отстранение от футбольной деятельности топ-чиновников ФИФА и УЕФА было более мягким — на 90 дней). "Трудно судить, когда не находишься в центре этих событий и не понимаешь, что происходит, — подчеркнул многолетний руководитель советского и российского футбола. — Мы же оцениваем ситуацию, исходя из того, что публикуется в СМИ. Знаем только, что заплатили Платини два миллиона за проделанную работу, но заплатили почему-то не вовремя. Но это же не повод учинять беспредел. Как можно двух таких выдающихся людей на восемь лет отлучать от футбола только за то, что не вовремя были выплачены деньги, предусмотренные договоренностями? Это неадекватное наказание для людей, всю жизнь посвятивших футболу".

Министр спорта России Виталий Мутко более осторожно раскритиковал решение комитета по этике: "Тяжело комментировать решение комитета по этике. Мы сами создали такой орган, который независим. Сложно сказать, какой информацией они обладают. Из того, что мы знаем и видим, на мой взгляд, нет никаких оснований для такого сурового наказания. Может быть, у них есть какие-то еще доказательства — непонятно. В целом, для европейского футбола это плохо, Платини был лидером УЕФА. И я думаю, что Блаттер не заслужил такого ухода из футбола",

А вот другой россиянин, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин приветствует решение комитета по этике ФИФА: "Скандал в ФИФА — в центре внимания. У каждого есть мнение, а некоторые ударились в конспирологию, просчитывают все варианты заговоров и интриг. Я не считаю, что отстранение Блаттера и Платини — это чей-то заказ. Наоборот, это чёткое следование уставу и нормам ФИФА. Вообще удивительно, что люди выражают мнение, хотя наверняка не читали ни одного документа, регламентирующего деятельность комитета по этике ФИФА. Уверен, что столь суровое наказание не могло быть вынесено без веских оснований, особенно если учесть, что на Блаттера и Платини работают сильные адвокаты, которые не просто так едят свой хлеб. Считаю, что строгий вердикт в отношении президентов ФИФА и УЕФА частично восстановил доверие к ФИФА как со стороны обычных болельщиков, так и со стороны национальных федераций, спонсоров и прессы. Теперь организации предстоит процесс реформирования, но первый, самый важный шаг сделан. Добиться этого было бы невозможно без комитета по этике, выполнившего миссию, ради которой он создавался: обеспечить прозрачность и беспристрастность".

Почему же в России вызвало такой широкий резонанс решение арбитражной палаты комитета по этике ФИФА? Ментальная схожесть, обращение футбольных боссов в свою коррупционную веру, мнимая способность порешать все, используя хрустящие купюры, — как только ни объясняют российское чиновничье адвокатство для заслуженных в футболе людей. Чемпионат мира в России? Конечно, в Белокаменной завибрировали. Там уловили нынешние дуновения ветров, в том числе и футбольных. Останется ли у России право проведения мундиаля-2018? Комитет по этике — это одно, а уголовное преследование — это другое. Если найдутся силы, жаждущие продолжить наносить удары по недавним футбольным небожителям, то проведение ближайших мундиалей в России и Катаре под большущим вопросом. Но, полагаю, что в первую очередь, удар будет сосредоточен по катарскому проекту. Российский подвергнется сомнению только в том случае, если в Кремле продолжат опасные игры с территориальными войнами и запугиванием планеты ядерным оружием.

Платини… Его игрой в детстве я искренне восхищался, а феерический полуфинал мундиаля-82 между сборными ФРГ и Франции до сих пор стоит у меня перед глазами! Как же в той игре я болел за французов! Но, увы, ведя со счетом 3:1 в дополнительное время, Платини сотоварищи позволили западным немцам счет сравнять, а в драматичнейшей серии пенальти уступили. Как написал сам Платини в автобиографической книге "Жизнь как матч": "Мы теперь осуждены нa проведение "утешительного" мaтчa зa третье место в Аликaнте. Третье или четвертое, кaкaя рaзницa! Что все это знaчит после крушения нaдежд нa учaстие в финaльном мaтче! Тaкое большое рaзочaровaние, тaкaя незaживaющaя рaнa". Но следующий большой турнир — домашний для французов Euro (в нем, кстати, регламент предусмотрел отмену матча за 3-е место) — Платини провел выше всяких похвал. Наградой ему стали золотые чемпионские медали и "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы (в ту пору приз имел такой статус). С "Золотым мячом" у Платини особые отношения. До обретения этим призом нового статуса — перехода под эгиду ФИФА в 2010 году — легендарный француз был единственным футболистом, удостаивавшимся этого личного трофея трижды подряд — с 1983 по 1985 годы. И лишь в 1986 году гегемонию Мишеля прервал киевский динамовец Игорь Беланов. Эх, где ты, век футбольной Астреи! Восхищение футбольным мастерством Платини и яркое впечатление от объявления им уже в качестве футбольного чиновника высшего ранга Украины как сохозяйки Euro-2012 — первые ассоциации, возникающие с легендарным Мишелем! Какой контраст с Платини нынешним, нелепо оправдывающимся и, похоже, разуверившимся в своем будущем как спортивного функционера!

Но оставим в покое лирику. "Как можно осуждать столь уважаемых людей?" — громко вопрошают россияне. Они бы еще спросили: "В русской ли это традиции?" Кстати, ответ на второй вопрос весьма непрост. "Коррупционный скандал в ФИФА — следствие усталости от России", — признался мне в частной беседе один из знаковых российских спортивных журналистов. Спорить я не стал. Вот только меня в очередной раз позабавила присущая россиянам манера чуть ли не в любом явлении видеть выстраиваемые коварным Западом козни для их "высокодуховной" родины. Как бы то ни было, на верхушке мирового и европейского футбола ожидаются перемены. К лучшему?