Этот вечный транзит: как Россия начнет зависеть от Украины

Виталий Портников

Публицист, журналист

29 декабря 2015, 17:32

Путин — выдающийся политик, так распугивать союзников не умеет никто.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита даже в том случае, если будет построен "Северный поток-2". Это заявление можно считать новогодним подарком, о котором мы, впрочем, не просили. Но, вне всякого сомнения, признание того факта, что российская сторона потерпела оглушительное фиаско в деле отказа от украинской ГТС — замечательная новость. Потому что теперь российский министр может сколь угодно долго хорохориться, доказывая, что Россия не намерена подписывать новый транзитный контракт на "невыгодных условиях" — а только деваться этому голубчику больше некуда.

Вообще борьба с украинским транзитом стала настоящим осиновым колом в и так уже почти бездыханное тело российской внешней политики — Москва благодаря этой борьбе лишилась последних друзей. Путин поставил перед "Газпромом" жесткую задачу обойти Украину. Вначале вроде бы все пошло как надо — Россия задумала два альтернативных маршрута. "Северный поток" открыть удалось — пусть даже его мощности и не используются в достаточной степени. А вот с "Южным потоком" вышла загвоздка. Путин старался уговорить участников, склонил к поддержке своей позиции сербов и венгров, спровоцировал конфликты в Евросоюзе — а год назад во время визита в Турцию просто "кинул" тех, кто с ним согласился и защищал его позицию, даже не предупредив их.

Путин у газопровода

Можно представить себе разочарование политиков в Белграде или Будапеште — вот зачем это все им было надо? А Путин уже на всех парах несся к "Турецкому потоку". Но тут вдруг оказалось, что европейские страны не намерены достраивать газопроводы до границы с Турцией, да и сама Турция не горит желанием участвовать в строительстве дополнительных веток — кроме той, что поставляла бы газ в саму Турцию. Но и это строительство возможно только в случае значительной скидки на газ. Получилось, что Путин зря обнадеживал греков и македонцев, а в конце года он окончательно рассорился и с турками. Зато возникла идея "Северного потока-2". Я вас еще не утомил? Но войдите в положение газпромовских менеджеров — им постоянно приходится демонстрировать стремление выполнить невыполнимое.

Короче говоря, с "Северным потоком-2" Россия рискует окончательно потерять поддержку Италии, которая недоумевает, почему "Южный поток" строить не стали, а к "Северному потоку-2" у Еврокомиссии претензий нет. Все-таки, что ни говори, а Путин — выдающийся политик. Так распугивать союзников не умеет никто.

Но шутки шутками, а если нам удастся окончательно отказаться от российского газа — что было бы замечательно — то это уже не мы будем зависеть от России, а она от нас. Потому что именно от цены на украинский транзит будет зависеть выживание "Газпрома" и возможности Российского государства — или того, что от него останется после приближающегося кризиса. День, когда украинский Президент будет советовать российскому коллеге, кого стоит назначить новым министром энергетики или главой "Газпрома", не так уж далек, как может показаться на первый взгляд.

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