Долгая дорога к футбольному топу, или Могут ли украинцы быть объективными?

Ругать украинскую Фемиду стало чем-то вроде правил хорошего тона: мол, наши продажные судьи сидят на взятках, и объективных решений от них не дождешься. Спортивный арбитраж — отражение общей ситуации в нашей стране, и болельщики, как правило, тоже весьма скептически оценивают степень порядочности футбольных рефери. Но эмоции эмоциями, а возможно ли подойти к арбитрам со взвешенной позицией? Как оценить работу судьи? Очевидно, мерилом успешности в капиталистическом обществе служит востребованность того или иного обладателя судейской мантии. На посредственность спроса не будет. В мире футбола же, помимо востребованности, существуют многочисленные опросы, позволяющие получить более-менее объективную картину качества арбитража.

Так, украинка Екатерина Монзуль была признана Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшей в мире женщиной-арбитром 2015 года. По итогам опроса, проведенного в полусотне стран, Монзуль на 79 баллов опередила победительницу двух последних лет — немку Бибиану Штайнхаус. В минувшем году Екатерина Монзуль работала на женском чемпионате мира и судила финальный матч между Японией и США. Для нашего футбола, полагаю, это — знаковое событие. Ведь чего греха таить, слова "Украина" и "коррупция" в сознании европейского обывателя стали чуть ли не синонимами. А тут, как оказалось, и представительница нашей страны может быть образцом незаангажированности, объективности, порядочности и профессионализма! Разбить стереотип, оказывается, возможно!

Если совершить экскурс в футбольную историю, то мы увидим, что в бывшем СССР украинские футбольные арбитры никогда не котировались высоко. В ежегодных списках десятки лучших арбитров большой страны представители Украины — одной из ведущих футбольных республик — были редкими гостями. Максимум в них было один-два украинца, а чаще всего обходились без наших соотечественников. Москвичи, ленинградцы, кавказцы, прибалты правили судейский бал в Союзе. На рубеже 1940-х–1950-х годов в когорту лучших в СССР входили только два репрезентанта Украины — уроженец Харькова, представлявший Житомир Константин Демченко (позже переехавший в Подмосковье и судивший игры как житель Наро-Фоминска), и харьковчанин Матвей Пинский. Чуть позже единственным посланцем Украины в союзных топ-десятках стал основатель знаменитой судейской династии киевлянин Николай Балакин, получивший категорию арбитр ФИФА в 1954 году. С 1959 по 1963 годы в украинском судействе наблюдался явный застой: за этот период ни один украинский рефери не был причислен к топовым в СССР. Ближе к концу 1960-х годов в отдельных сезонах неплохо себя проявили киевляне Николай Кирсанов и Александр Цаповецкий, но стабильно в число лучших союзных рефери они не попадали. В начале 1970-х однажды попал в топ-десятку днепропетровец Ярослав Балыкин. В 1970-е, когда на футбольных полях СССР доминировали украинцы ("Динамо" по праву входило в число лучших команд Европы, раз за разом подтверждая свое реноме в союзных турнирах, на высшую ступень советского футбольного пьедестала поднялась и луганская/ворошиловградская "Заря", "Шахтер" познал вкус союзного вице-чемпионства), ведущие судьи большой страны украинской пропиской не обладали. Лишь харьковчанин Юрий Сергиенко, львовянин Михаил Кусень, киевлянин Константин Вихров да ивано-франковец Мирослав Ступар периодически были отмечены футбольными властями. При этом добрую половину десятки лучших рефери составляли москвичи, немало было кавказцев, часто делегировали своих представителей в высший судейский эшелон и представители российской глубинки. В 1980-е ситуация усугубилась. Только Мирослав Ступар стабильно входил в число лучших в СССР (при этом удостоился чести поработать и на мундиале-82, пережив тогда, правда, не самые приятные минуты и послематчевый шквал критики за неоднозначный эпизод с вне игры во время гола французов в ворота Кувейта), единичными успешными сезонами могут похвастать ужгородец Александр Теметев и Владимир Пьяных из Донецка, дважды попадал в союзную судейскую топ-десятку Петр Кобичик из Черновцов.

В независимой Украине тема арбитража не сходит с уст руководителей клубов и тренеров. ""Судья — п…", — скандируют болельщики, и я с ними согласен", — примерно так говорил в свое время один из ведущих украинских тренеров. Риторика многих других отечественных коучей по отношению к людям в черном ненамного толерантнее. Некрасиво и некорректно? Да, но ведь так можно отвлечь внимание болельщиков от своих недочетов, вдоволь поспекулировав на вызывающих действиях людей в черном. Человеку свойственно преувеличивать чужие грехи и преуменьшать свои. Но, справедливости ради, заметим, что наша футбольная Фемида, мягко говоря, идеальной не выглядела. Судейские скандалы не всегда ведь бывают искусственными. Наших судей-мужчин не видно в финальных стадиях Мундиалей или Euro. Только ли в коррупционном имидже Украины дело? С приходом в Украину гуру футбольного арбитража итальянца Пьерлуиджи Коллины, казалось, дело наладится. Но, увы, в отличие от баскетбола (в игре великанов украинец Борис Рыжик уверенно входит в число топ-судей мира и реферирует самые значимые матчи в мировом и европейском баскетболе, удостаивается, правда, при этом "комплиментов" от некоторых россиян, но не это ли — лучшая оценка профессионализма?), в футболе мы никак не могли дорасти до обслуживания финалов мегатурниров. И вот — успех Монзуль. Можно ли его рассматривать как прорыв в футбольном арбитраже Украины или, если хотите, закладку прочного фундамента (а Екатерина по образованию архитектор) развития отечественного футбольного арбитража? Очень надеюсь, что за ним последует продолжение. И не только женщины, привычно идущие в первых рядах борьбы за честь нашего флага, но и украинцы-мужчины в судейском облачении обретут мировой авторитет.

Известный советский арбитр Тофик Бахрамов, входивший в судейскую бригаду финала Мундиаля-66 Англия — ФРГ, в своей автобиографической книге "Судья показывает на центр" писал: "Как ни беспристрастен судья, он — человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Ему приятно, когда его хвалят, он огорчается, когда получает очередную дозу упреков". Судей в украинском футболе принято ругать. Нынче же есть хороший повод погордиться нашей соотечественницей Екатериной Монзуль, снискавшей мировое признание. Разовьем успех?

фото: dynamo.kiev.ua