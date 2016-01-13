Недетская тема войны. Зачем боевики скрывают свои преступления за "письмами школьников"

Три отдельных тетрадных листочка. Три коротких письма. Их от имени детей самопровозглашенных "республик" написали взрослые дяди и тети, чтобы донести школьникам на подконтрольной Украине территории слова "русского мира".

На днях глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука на своей странице в Facebook опубликовал три послания: от Вадима из Горловки, Миши из Донецка и Кирюши неизвестно откуда. В них — пропаганда Кремля, агрессия и угрозы.

"Дорогие друзья! Я очень долго жду Деда Мороза, но боюсь, Дед Мороз к нам не придет, — обыкновенной шариковой ручкой аккуратно выведенные строки на листике в клетку. — Мама сказала, что его забрали в плен Порошенко и злые амИриканцы (слово написано через букву "и", — Авт.). А у нас вместо него будет Санта Клаус. Пожалуйста отпустите нашего Дедушку Мороза, чтобы он мне принес планшет и машинку. Я тоже хочу светлого праздника".

Написано хотя и с ошибками, но не почерком ребенка. Глядя на письмо, воображение невольно рисует автора: мужчину лет сорока, искажающего свой почерк. Интересно посмотреть было бы на ребенка, который говорит о злых американцах, просит планшет и все еще искренне верит в Деда Мороза. К том же обращается к сверстникам словами: дорогие друзья! Вадик из Горловки такого бы и не придумал.

Еще одно письмо с несколькими ошибками написано почти печатными буквами: "Дорогие дети! Мы с вами братья, ведь так же? Но вы выбрали евроинтеграционный вектор вашего развития и решили уничтожить русскоговорящее население Донбасса потому что в Европе не любят Россию. Из Брюсселя вам дают ракеты, которыми ваши солдаты обстреливают наши дома. А руСкие дети постоянно присылают красивые, вкусные подарки! А от вас прилетают страшные снаряды. Давайте жить дружно! Давайте объединятся. У нас общая история и культура. Мы все православные". И подпись: Кирюша Никоносов с тремя знаками восклицания.

Такое послание писал точно не Кирюша, а какой-то Кирюха, если не Кирилловна. Это они аккуратно списали словосочетание "евроинтеграционный вектор развития", и название столицы Бельгии, но сделали ошибку в "русские", забыв дописать одну букву "с".

Миша Петров из 4-А класса донецкой школы №45 может похвалиться красивым женским почерком: "Дорогие украинцы! Мы живем в одной большой стране, но мы очень разные. У вас мир, а у нас страшная война. Мне надоело бояться. Я тоже хочу каждый день ходить в школу, хочу много учиться. Скажите своим отцам, чтобы перестали бомбить нас или будут последствия!!! Мой папа сейчас в Сирии, он сказал, что должен там защищать наши интересы. Когда он вернется со своими друзьями, он накажет всех, кто развязал против нас войну".

В письме Мишеньки простыми словами все то, что нам хотят сказать боевики в Минске: угрозы и предупреждения о том, что за спиной стоит "сильный и беспощадный брат".

Луганский губернатор говорит, что это "еще одна грань "гибридной войны" Кремля — ​​готовность использовать в своих грязных технологиях одну из самых чувствительных тем человеческой культуры — тему детства". Письма были переданы в школы Луганской области. "Кроме спекуляции сакральными для всего человечества ценностями, специалисты из "Лубянки" сработали достаточно грубо", — уточняет Тука.

И не просто грубо. А в "лучших" традициях последователей сталинского режима. Вспоминается отрывок из книги "Красный апокалипсис" Дмитрия Гойченко. Его воспоминания об искусственном голоде в Украине были написаны в Америке, а опубликованы в Украине уже после смерти автора строк. Так вот, молодой Гойченко, принимавший участие в принуждении селян к хлебозаготовкам, вспоминал, как в село, жители которого плохо справлялись с выполнением норм, приехал идейный большевик. Тот нашел подход к школьной учительнице — говорил о восстановлении справедливости, а та нашла свой к детям. Она предложила написать своим ученикам сочинение на тему: где мои родители прячут зерно… И те написали. Родителей — в Сибирь, детей в детские дома…

"Таких писем у меня около двадцати, — добавляет Тука. — Многие из них явно написаны с использованием образца, или под диктовку. Передавались они при помощи "международников", которых явно использовали в своих целях мерзавцы".

Надо сказать, что террористы с самого начала войны на Донбассе пытались использовать детскую тему.

Помните, как в июне 2014 года российские журналисты крепко ухватились за тему "спасения" восьмимесячного мальчика из Славянска Жени Езекяна. Его большие глаза и маленькое тельце, обвитое прозрачными трубочками, показали все центральные российские телеканалы. У мальчика врачи диагностировали врожденное генетическое заболевание, при котором он от рождения не мог дышать самостоятельно и поэтому все время находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Когда из детской больницы захваченного Славянска эвакуировали всех малышей в Краматорск, Женю не смогли. За ним должен был приехать реанимобиль. Разумеется, в Славянске такого не было. Ближайшие машины находились в Донецке и Харькове. Волонтеры и чиновники разных уровней несколько дней пытались организовать поездку. И организовали. Но тут тему пронюхали журналисты НТВ. В детскую больницу Славянска они пришли за эксклюзивным материалом о тяжело больном крохе, который "подвергается смертельной опасности со стороны украинских военных", и от которого "отказались наши чиновники". Они принялись "спасать", ставя украинской стороне ультиматум за ультиматумом — требовали тот самый реанимобиль и коридор до границы с Россией. Они стряпали сюжет за сюжетом, мол, мать не раз просила помощи у украинской столицы, "но там и слышать не хотят" о больном ребенке, а российские зрители охотно им верили и вместе с Женей хотели спасти всех украинских детей.

И Женя уехал в Ростов, а затем и в Санкт-Петербург. Российские врачи обещали исцелить и говорили о плохом уходе. Наши медики же объясняли: полностью вылечить мальчика невозможно ни в Украине, ни где-либо за границей, ему можно оказывать лишь поддерживающую терапию. Что происходит сейчас с Женей, мы не знаем. В начале прошлого года, если верить, российским журналистам, "состояние ребенка настолько улучшилось, что врачи сочли возможным выписать его". Но и тогда он не дышал самостоятельно.

Особая тема террористов — "дети Новороссии". Таковыми боевики объявили всех воспитанников детских домов и интернатов Донецкой и Луганской областей. Весной и летом прошлого года они несколько недель не разрешали эвакуировать их из опасной зоны. Более того, фактически похищали государственных малышей.

В июле 2014-го вооруженные люди ворвались в Марьинскую школу-интернат. Под угрозой расстрела заставили директора дать согласие на вывоз детей в Россию. Дети плакали, отказывались. Но это не помешало террористам прийти к ребятам во второй раз ночью. Тогда они уже забрали их, усадили в автобусы и отвезли в Донецк. Предварительно забрав детские документы, сказав, что самостоятельно оформят нотариальные разрешения для пересечения детьми границы с РФ. В тот момент украинцы еще контролировали выезды из Донецка. С новоиспеченными социальными работниками "молодой республики" вела переговоры украинская сторона. Руководитель программы "Сиротству — нет!" Дарья Касьянова тогда рассказывала: "И я говорила... Чьи телефоны нам давали, с теми мы и пытались общаться. Кроме аргумента, "что вы их везете в Украину на органы", у них никаких больше нет".

До этого террористы приходили в детдом в Снежном. И попытались эвакуировать его воспитанников в Россию. И даже вывезли из Украины, но затем вернули. Долго длились и переговоры по перевозке малышей из Краматорского дома "Антошка". Ребят в возрасте от двух месяцев до четырех лет — преимущественно сирот и тех, кто нуждается в особой опеке, отвезли в Харьков. Как живым щитом пользовались террористы, так называемой, ЛНР, прикрываясь детьми-инвалидами из спецзаведений в Ровеньках и Краснодоне.

Как и исламские террористы, так и террористы на Донбассе то и дело используют детей. Кем-то прикрываются, на ком-то спекулируют. Одни обучают воевать десятилетних детей — на видео малыши выкрикивают "Аллах акбар" и машут черным флагом "Исламского государства", другие — создают из несовершеннолетних диверсионные группы: заставляют работать разведчиками, сообщать о местонахождении и передвижении военной техники сил АТО.

"Детские" письма, показанные Тукой, — ни что иное как еще одно доказательство преступлений террористов на Донбассе. И даже если эти послания писали не дети, то предназначались они именно им. И нам, родителям, учителям, психологам в Северодонецке или Херсоне, Днепропетровске или Киеве надо быть внимательнее, ведь никто не гарантирует, что завтра в руки наших детей не попадет такой же листочек в клетку с посланием руСкого мира.

фото: dailymail.co.uk