Лишить Россию мундиаля, или Насколько результативны коллективные письма?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
23 января 2016, 18:33

Нередко Мундиаль или Олимпиаду используют как удобный повод для встреч в верхах. Посему говорить об удаленности спорта от политики — значит просто сотрясать воздух.

Коллективные письма — советская традиция. Увы, нередко представители творческой интеллигенции в "едином порыве" требовали жестоко покарать диссидентствующего коллегу, обращаясь при этом к высшим должностным лицам империи. Но были и обратные примеры. Как забыть Письмо-протест 139-ти, или "Киевское письмо" — датированное апрелем 1968 года общественное обращение на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного с требованием прекратить практику противозаконных политических судебных процессов! Подписанты — Сергей Параджанов, Иван Светличный, Иван Дзюба, Алла Горская, Лина Костенко, Виктор Некрасов и др. — цитировали Ленина и призывали не забывать о решениях ХХ и ХХІІ съездов партии о восстановлении социалистической законности. Очевидно, иначе, без использования этого идеологического набора тогда нельзя было донести до партийных боссов свою позицию. Хотя, если задаться вопросом "что такое социалистическая законность", можно заблудиться в софистических дебрях. Как бы то ни было, итогом обращения стало усиление репрессий против украинской интеллигенции.

С развалом "нерушимого" этот жанр не канул в Лету. У наших северо-западных соседей он по-прежнему в ходу. Там "одобряют действия Путина в Крыму" и осуждают Ходорковского, призывают и возмущаются. Только вот в этом коллективном эпистолярии почему-то все больше панегириков в адрес верховного руководителя и все меньше призывов к выходу из тоталитарной трясины, в которую погружается Россия. Тем заметнее стало письмо неравнодушных россиян в адрес международной футбольной федерации.

30 российских правозащитников обратились к ФИФА с призывом перенести Чемпионат мира по футболу 2018 года из России в "другую готовую провести его страну". В случае невозможности переноса правозащитники призывают национальные футбольные федерации и сборные бойкотировать состязания.

Эмблема ЧМ-2018 в России стала поводом к многочисленным фотожабам

В числе подписавших обращение журналист Александр Подрабинек, учитель и поэт Александр Бывшев, гражданский активист Илья Мясковский, политэмигранты Павел Шехтман, Екатерина Мальдон, участник первого диссидентского "митинга гласности" в СССР в 1965 году Эдуард Молчанов, бывшая фигурантка "шпионского" дела Светлана Давыдова, журналисты "Граней" Дарья Костромина и Олег Пшеничный.

Свой призыв правозащитники мотивируют прежде всего агрессией России против Украины — захватом Крыма и войной на Донбассе и Приазовье. "Эта "гибридная война" унесла жизни уже более 9 тысяч человек, а более 1,4 миллиона сделала беженцами и вынужденными переселенцами", — подчеркивается в документе. Особое ударение подписанты делают на катастрофе малайзийского Boeing-777, сбитого в июле 2014 года из российского ЗРК "Бук".

"Помимо вышеназванного, Путин и его режим бросают в тюрьмы невинных людей лишь за их позицию по отношению к его режиму и войне в Украине", — также говорится в заявлении. Правозащитники напоминают о делах, сфабрикованных против летчицы Надежды Савченко, кинорежиссера Олега Сенцова и гражданского активиста Ильдара Дадина.

"В Крыму и оккупированных Россией областях Восточной Украины, — отмечают подписанты, — нарушения прав человека носят постоянный и массовый характер". В частности, упоминается запрет на въезд в "Россию" (так оригинально оккупанты называют Крым) одному из лидеров национального движения крымских татар Мустафе Джемилеву. Добавлю, что в последнее время в дома ко многим заметным деятелям крымскотатарского движения оккупационная полиция зачастила с явно недружественными визитами.

Россиянам припомнили сбитый на Донбассе Boeing-777

"Мы убеждены, что для футболистов, болельщиков команд и спонсоров спортивного мероприятия абсолютно неприемлемо легализировать преступные действия путинского режима в Украине и иные злодеяния своим участием во всемирном чемпионате в России, — заключают правозащитники. — До тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине, а Россия не вернется к строжайшему и безусловному соблюдению норм своей Конституции и международного права, — Россия должна быть лишена прав на проведение такого рода международных мероприятий".

Можно долго рассуждать о результативности подобных посланий. Вода камень точит? В данном случае уверенности в справедливости этой формулы у меня нет. Скажу о другом. Уважаю подписантов за мужество, за небоязнь плыть против течения (они вполне могут вслед за пушкинской Татьяной сказать: "Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает…"), но меня смущает то, что среди них отсутствуют люди, замеченные в публичной любви к футболу. Конечно, для болельщика психологически очень сложно заставить себя "проголосовать" за лишение твоей родины права на проведение столь значимого события. Разве мы, мягко говоря, не одобрявшие действия режима Януковича, призывали к лишению Украины права на проведение Euro? Вы скажете, что у межигорского сидельца и в мыслях не было проводить захватническую политику, покушаясь на территориальную целостность соседей? Это так, но репрессии внутри страны (Тимошенко, Луценко) были реальностью. И тем не менее, мы все ожидали футбольного праздника. Януковичи приходят и уходят, а инфраструктурный прорыв, сделанный Украиной в результате организации Euro, останется. Так мы рассуждали тогда. При этом и представить себе не могли картину разрушенного донецкого аэропорта спустя каких-то пару лет после футбольного форума. Те же, кто призывает не смешивать спорт и политику, вольно или невольно допускают неточность. Непосредственно на футбольном поле, хоккейной, баскетбольной площадке о политике, конечно, стоит забыть. Там главенствует чистый спорт. А вот за их пределами во время проведения крупных турниров царит политика. Неслучайно мировые спортивные форумы посещаемы сильными мира сего. Нередко футбольный Мундиаль или Олимпиаду используют как удобный повод для встреч в верхах. Посему говорить об удаленности спорта от политики — значит просто сотрясать воздух.

А обращения к мировым футбольным боссам, подобные письму российских правозащитников, полагаю, еще будут. Вот только решение о лишении России права проведения чемпионата мира по футболу будут принимать совсем не на основании эпистолярного творчества небольшого числа мужественных россиян. В игру вступят более глобальные геополитические факторы.

фото: pressa.today

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