Черносотенная идеология Путина: коммунист, сталинист, шовинист

В признании Владимира Путина о том, что он с пониманием относился к коммунистическим идеям, нет, по моему мнению, ничего сенсационного. Человек, который не испытывал бы таких симпатий, вряд ли стал бы "инициативником", стремящимся к работе в КГБ.

Да, Лубянка привлекала карьеристов, но эти карьеристы не сомневались в правильности того, что они делают. Другое дело — что идеология, которую они исповедовали, была к годам взросления Путина бесконечно далека от большевизма ленинских и троцкистских времен. Чиновники и чекисты нового времени были прежде всего сталинистами, а значит — шовинистами. Потому что Сталин уверенно отказался от идеи "мировой революции" Троцкого в обмен на восстановление под красным флагом империи Романовых, которая — если получится — могла бы стать и мировой.

Именно поэтому в качестве союзника на политической арене Сталин воспринимал Гитлера, столь же одержимого имперскими идеями. Именно поэтому нацистская Германия и сталинский СССР начали Вторую мировую войну. Именно поэтому Путин корит Ленина за то, что он не согласился с предложениями Сталина, который считал, что все советские республики должны войти в состав советской России на правах автономий.

Да-да, уже тогда, в начале 20-х годов Сталин мыслил категориями империи. И не просто империи большевиков — а Российской империи. И в этом состояло его отличие от концепции Ленина, уверенного, что сохранить будущее большевистское государство можно будет только если создать декорацию равноправия населяющих его народов. То, что Путин согласен со Сталиным, а не с Лениным, естественно. Потому что в КГБ — от старших товарищей, прошедших сталинскую школу — Путин мог впитать именно эту черносотенную идеологию. Идеологию, ничем не отличающуюся от идеологии Муссолини или Гитлера — только безумец мог бы спутать ее с коммунизмом. Но они там, в КГБ, всегда безумцами и были.

Так что это и есть его настоящие политические взгляды — то, о чем о думает, когда не думает о деньгах. Взгляды обыкновенного среднестатистического "топтуна" или чиновника средней руки. Взгляды человека, никогда не пытавшегося подняться над стереотипами. Впрочем, а зачем это нужно было Путину? Особых амбиций у него не было. Политическую карьеру он не делал, за должностями не гнался. А служить можно было и с такой замшелой системой ценностей — тем более, что ее в любой момент можно было прикрыть какой-нибудь демократической тряпочкой. Так что эта косность и узость мышления ему никогда не мешала.

Президентом он, кстати, стал во многом благодаря этой косности и узости — семейка Ельцина явно не искала вундеркинда.