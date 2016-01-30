Фейс-контроль элиты, или Почему у богатых футбольных клубов возник реформаторский зуд?

По сообщению британского таблоида The Sun, "Манчестер Юнайтед" и "Милан" предложили закрепить за топ-клубами постоянное место в Лиге чемпионов с 2018 года независимо от их результатов в своих национальных чемпионатах. Это нововведение, как полагает топ-менеджмент английского и итальянского грандов, существенно увеличит прибыль клубов благодаря большему интересу к матчам ведущих команд Европы со стороны болельщиков.

Желание богатых стать еще богаче объяснимо. Еще в 2000 году была основана организация элитных европейских клубов G-14. В нее вошли "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Милан", "Интер" (Милан), "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Аякс", ПСВ, "Олимпик" (Марсель), ПСЖ, "Порту". Цель создания организации — корректировка позиции в отношениях с ФИФА и УЕФА и выступление единым фронтом в переговорах с этими организациями. В 2002 году к G-14 присоединились лондонский "Арсенал", леверкузенский "Байер", "Олимпик" (Лион) и "Валенсия". Приход к власти в европейском футболе Мишеля Платини ознаменовал мировую между клубными боссами и руководителями мировых и европейских официальных футбольных институций. После подписания соглашений с ФИФА и УЕФА, предусматривающих выплаты клубам солидных сумм за вызов футболистов в сборные (а на Мундиале-2006 с клубами — членами G-14 имели контракты в общей сложности 22% всех участников турнира), G-14 объявила о своём самороспуске 15 февраля 2008 года.

Казалось бы, вопрос закрыт, в то время сложилось впечатление, что Лига чемпионов в предложенном Мишелем варианте проживет аредовы веки, а значит, и украинским клубам постоянно будут перепадать определенные финансовые приятности с общеевропейского стола. Но с течением времени позиции Платини на вершине европейской футбольной пирамиды пошатнулись (и это мягко сказано). Клубным боссам же претит неопределенность. И нынче, похоже, запускается процесс возрождения надфутбольной группировки. Финансовый принцип, довлеющий над спортивным, — мечта богатеньких "буратин". Но почему многие участники национальных чемпионатов (а эти турниры являются, по сути, отборами к Лиге чемпионов) должны лишаться шанса побороться за место в элитном сообществе? Ну, хорошо, пусть не лишаться полностью, а лишаться реального шанса. В то же время, клубы-гранды могут эксплуатировать клубную историю и, даже играя из рук вон плохо в национальном чемпионате, не покидать райский сад Лиги чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восемь лет без прав на футболистов, или Почему наказаны Блаттер и Платини?

История футбола ведь тем и прекрасна, что сегодня на вершине один, завтра — другой. Многие ли молодые болельщики могут себе представить, что в свое время (не очень давнее) еврограндами считались клубы "Ноттингем Форест", "Абердин", "Гетеборг", "Стяуа", "Гамбург", "Црвена Звезда", "Парма", "Магдебург", "Мехелен", "Лидс", "Ипсвич", "Твенте", "Видеотон", "Кельн"? Уверен, что фаны названных клубов лелеют надежду вернуться в футбольный ареопаг (правда, замечу, именно сейчас они бы выглядели в плей-офф топ-турнира кем-то вроде праведного Лота на балу мальчишей-плохишей). Увы, европейскому футболу предлагают же, по сути, закрытое сообщество избранных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если "друг" оказался глух, или Почему лицемерна футбольная Россия?

Как будут развиваться события дальше? Многое будет зависеть от линии нового руководства европейского и мирового футбола. Станет ли им сил отбить все атаки клубных боссов? Конечно, коммерциализация футбола ныне превысила все разумные пределы. В гонке финансовых вооружений все средства хороши, не так ли? Спонсорство "Газпромом" Лиги чемпионов — глядишь, и у любимой команды Путина — питерского "Зенита" — появится едва ли не гарантированное место в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира. "Достояние" России? Народ хочет больше звезд — нет проблем, "люмпенизируем" Лигу чемпионов, сократив средний класс, оставив в турнире сверхбогатых и провинциальную бедноту, которая в групповых турнирах подчас не может сподобиться и на одно набранное очко. В плей-офф же порассеиваем грандов аж до финала. Утрирую? Возможно. Однако недооценивать угрозу раскола европейского футбола я бы не стал. И буде такой случится, на каких задворках окажутся и наши клубы в том числе? Причем сейчас я говорю о признанных грандах украинского футбола, которым ведом вкус побед и участия в финалах еврокубков, остальных и не вспоминаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфернальный квартет, или Выживет ли сборная Украины в "группе смерти"?

При всем уважении к славной истории наших лидеров зарабатывать деньги на футболе в украинских реалиях крайне сложно. Потребитель не готов выкладывать европейские цены за билеты на футбол, клубную экипировку, разнообразные сувениры. Телевидение не может предложить суммы, сопоставимые хотя бы с россиянами и поляками, не говоря уже о португальцах или турках (топовые страны даже не упоминаю). Продажа футболистов? Ну, сейчас этот процесс активизировался, и наши клубы по этой статье доходов действительно могут поднять немалые суммы. Но всего этого мало. В сравнении с как минимум 300-миллионными (если считать в евро) сезонными доходами ведущей европейской топ-десятки это — сущие гроши. В связи с вышеперечисленным участие в Лиге чемпионов для наших грандов является тем мостиком, который связывает наш футбол с континентом, европеизирует его, позволяет почувствовать себя не чужим на празднике футбольной жизни. И потому организационная активизация еврограндов представляет для Украины несомненную угрозу.