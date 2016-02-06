На трибунах становится громче: нужна ли полиция на матчах "Динамо"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
6 февраля 2016, 21:35

Почему правоохранительное и футбольное ведомства не могут договориться?

Один из моих товарищей, поздравляя меня в начале нынешнего года с днем рождения, помимо традиционных слов о здоровье, удаче и т. п., пожелал, чтобы матч 1/8 финала Лиги чемпионов киевского "Динамо" — "Манчестер Сити" прошел со зрителями. Его пожелание материализовалось. Народ 24 февраля на НСК "Олимпийский" будет, и в немалом количестве (во всяком случае, ажиотаж в Интернете и у билетных касс не дает повода усомниться в аншлаге).

"Беркут" на матче Кубка Украины 2006/07 "Шахтер" - "Динамо"

Это решение УЕФА в Украине назвали "победой здравого смысла". Не возражаю против такого определения. Однако готов еще раз повторить, что проведение матчей наиболее доходного клубного турнира в мире без зрителей считаю абсурдным. В качестве наказания можно придумать удаление домашнего поединка на расстояние не ближе, чем 300, 500, 700 км (в зависимости от степени прегрешения) от места базирования провинившегося клуба. А уж игры весенних — решающих — этапов Лиги чемпионов без народа — это абсурд в квадрате.

"Беркут" на матче Кубка Украины 2006/07 "Шахтер" - "Динамо"

Кто сыграл бо́льшую роль в позитивном решении УЕФА по динамовской апелляции — менеджмент клуба, правоохранительные органы, высшее руководство Украины, британские болельщики, жаждущие посетить Киев (еще бы, билеты на футбол в 4,5 фунта стерлингов в Англии не сыщешь!), — не суть важно. Главное — результат. Меряться вкладами в него будем после. Тем не менее, при всей мажорности новости о смягчении санкций УЕФА остается очень много вопросов к части наших "болельщиков". Вы уверены, что разгоряченные алкогольными парами не поддадитесь на провокации (а ловушек при желании можно расставить немало)? Будет ли образцовым ваше поведение при наличии в городе 2200 фанов "горожан" (а именно такую билетную квоту выделили гостям, впрочем, не исключаю, что из Манчестера в Киев заявится куда больше народу)? Как вы отреагируете на присутствие на трибунах людей с иным цветом кожи? И не клюнете ли на денежную приманку недобросовестных журналюг (какое все-таки точное определение отдельным представителям этой профессии нашел в свое время Александр Градский!), сулящих вам финансовое поощрение за постановочную агрессивность, демонстрируемую на камеру?

"Беркут" "успокаивает" ультрас на матче Кубка Украины 2006/07 "Шахтер" - "Динамо"

Но среди обилия вопросов, ответы на которые мы получим 24 февраля (главный все-таки заключается в том, сможет ли "Динамо" достойно противостоять маститому оппоненту), многих беспокоит такой: вернутся ли в текущем году правоохранители на трибуны отечественных стадионов? В конце прошлого года тогдашний глава столичной полиции Александр Терещук публично выступил против возвращения своих коллег на стадионы во время футбольных матчей. "Я негативно отношусь к возвращению правоохранителей на трибуны", — сказал Терещук. По его словам, на стадионах должны находиться исключительно стюарды и следить за порядком. Также он добавил, что стюарды — это европейская практика. Терещук отметил, что в случае необходимости милиция готова обучать их навыкам по охране порядка. Однако уже в этом году о возвращении стражей порядка на стадионы заговорили активнее. Так, вице-президент ФФУ Игорь Кочетов высказал убеждение, что полиция должна находиться на территории стадиона. По его словам, появление новых полицейских должно подействовать, в первую очередь, на психологию болельщиков.

"Беркут" "успокаивает" ультрас на матче Кубка Украины 2006/07 "Шахтер" - "Динамо"

Похоже, в ФФУ рассчитывают, что при виде полиции хулиганы терпимее станут относиться к темнокожим болельщикам, не захотят бросать файеры на поле и беговые дорожки, свернут знамена со свастикой, не станут выбегать на поле после триумфа любимой команды, громя футбольные ворота и разрезая сетку на сувениры, а также не помчатся через полстадиона к сектору оппонентов разбираться за наличие на нем неправильных стягов. "Мы не говорим, что полиция должна жестко действовать, нет. Присутствие на территории стадиона полицейских будет дисциплинировать болельщиков, приходящих туда ради проявления агрессии, — подчеркнул Кочетов. — Национальная полиция имеет довольно высокий рейтинг. Она еще не успела себя скомпрометировать в глазах народа и болельщиков".

"Беркут" "успокаивает" ультрас на матче Кубка Украины 2006/07 "Шахтер" - "Динамо"

В чем же камень преткновения? Почему правоохранительное и футбольное ведомства не могут договориться? Полицейские не против обеспечить порядок на прилегающих к стадиону улицах и площадях, а вот забота о порядке непосредственно на трибунах и территории стадиона — прерогатива, во всяком случае, по мнению правоохранителей, исключительно клубов и руководства самих спортивных арен. Вопрос, как это часто бывает в постсоветской Украине, упирается в деньги. Стражи порядка хотят, чтобы их работа на территориях стадионов была оплачена отдельно, а вот футбольные люди не в восторге от этой затеи. Кто прав, кто виноват, не разберешь. Понять можно обе стороны.

"Беркут" на матче Кубка Украины 2006/07 "Шахтер" - "Динамо"

Что же касается возвращения на трибуны правоохранителей (фанаты нередко кличут их по старой памяти "правотолкователями"), то у меня неоднозначное отношение к этому вопросу. Вспомните финал Кубка Украины-2007, когда на глазах у тогдашних президента и премьер-министра страны было устроено показательное избиение фанов киевского "Динамо". Не щадили и девушек. Впрочем, как показали дальнейшие события, для украинского премьера образца 2007 года отдать указание избить, а то и убить безоружных людей не представляет моральной проблемы.

Насколько велика вероятность повторения подобного, если силовики вернутся на трибуны? Полностью реинкарнацию этого конфликта я бы не исключал. Хоть полиция и новая, но все ее представители — живые люди, и сдержаться им подчас весьма непросто. В огонь брошена спичка, слово за слово, и конфликт готов. Выход все-таки, полагаю, в присутствии правоохранителей рядом со стадионом с готовностью к оперативной реакции на возможные беспорядки на трибунах.

Путь к цивилизации весьма тернист. Уж очень тяжело преодолевается совковая ментальность ("я — начальник, ты — дурак", "законы писаны для того, чтобы их нарушать", "они делают вид, что нас охраняют, мы делаем вид, что соблюдаем порядок"), особенно, когда в карманах гуляет ветер. Однако, коль уж мы вступили на европейскую дорогу, давайте с нее не сворачивать. Это касается как полиции, так и фанов!

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