Особый футбол Китая: почему в ближайшее десятилетие Поднебесная станет средоточием футбольного креатива?

О, эта вечная дилемма между профессиональным ростом и финансовой заманухой! Правда, сталкиваются с ней только исключительные профессионалы. И если вопрос стоит перед вами именно так, значит, чего-то в этой жизни вы добились. Лидер состязания бомбардиров украинской футбольной Премьер-лиги — бразилец Алекс Тейшейра сделал выбор между легендарным "Ливерпулем" (из сильнейшей в мире английской Премьер-лиги) и клубом с труднопроизносимым названием из китайской Суперлиги — впользу… своего кошелька. Наставник ливерпудлианцев Юрген Клопп по этому поводу даже иронично заметил, что Алекс, мол, лишил финансовых проблем своих детей. Да, великая китайская футбольная стена открылась, и в Поднебесную хлынул поток мировых футбольных звезд. Доигрывать? В 26-27 лет? Ой ли?

А знаете, что роднит сайты ведущих клубов мира? Наличие китайской версии. Если она есть, то вы обладаете футбольно-коммерческими амбициями. В противном случае — увы, бизнес-жилкой обделены. Но если какое-то время назад заносчивые европейцы рассматривали Поднебесную как неплохой рынок сбыта именитых игроков в возрасте за 35, а также широко открывающееся окно иных финансовых возможностей (продажа китайцам прав на телетрансляции, реклама своей продукции на воистину бездонном рынке, так, китайская Суперлига какое-то время носила название спонсора — итальянского концерна Pirelli), то ныне в густонаселенную страну едут действующие звезды. Вообще интересно было бы понаблюдать за чемпионатом среди сборных национальных футбольных лиг. Думаю, что в таком состязании посланцы китайской суперлиги вполне достойно бы смотрелись на фоне представителей американской MLS, германской Бундеслиги, французской Лиги 1, нидерландской Эредивизии, португальской Примейры. Испанская Примера, итальянская Серия А, английская Премьер-лига — это, очевидно, более высокий уровень. Но если мы вернемся к разговору о конкурентоспособности национальных лиг через полдесятка лет, думаю, у китайской Суперлиги найдутся аргументы в свою пользу и в диалогах с этими небожителями.

Зрительский интерес к родному чемпионате в Поднебесной растет колоссальными темпами. В прошлом году общая посещаемость Суперлиги превысила цифру в 5 млн 326 тыс. человек. Это — рекорд всех времен. А рост по сравнению с предыдущим годом составил 16,8%. А ведь еще какой-то десяток лет назад суммарная посещаемость матчей высшего дивизиона чемпионата Китая не превышала 2 миллионов человек!

Хаотические денежные вливания в турнир приводят к частым сменам названий клубов. Как правило, новое название отражает имя нового спонсора. Нередко происходит и смена места дислокации клуба. Так, клуб "Чанша Цзиньдэ" за 1980–2011 гг. сменил четыре города — Шэньян, Чанша, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Сомневаюсь, что в мире найдется еще один пример подобного футбольного пилигримства.

Легионеров в китайских клубах может быть до пяти на команду, в том числе обязательно должен наличествовать один представитель Азиатской футбольной конфедерации. На футбольное поле же в одной команде одновременно могут выходить не более четырех "варягов". Жестко? По нашим еще совсем недавним меркам, да. Думаю, в будущем возможна некоторая либерализация. Во всяком случае, глядя на материальную заинтересованность мировых футбольных звезд в несении света футбольных знаний в Поднебесную, такой прогноз напрашивается. Но и свои кадры в Китае пестуют. Особый пиетет — к вратарям. Так, начиная с 2001 года, иностранным голкиперам запрещено принимать участие в матчах. При этом футболисты из Гонконга, Макао и Тайваня не рассматриваются в качестве легионеров.

Помимо китайских инвесторов и мощнейшей государственной поддержки (отличительная черта китайского подхода к реорганизации футбола), привечают в Поднебесной и инвесторов из других стран. Так, американская компания MAZAMBA в свое время вложила деньги в клуб "Гуанчжоу Фули". Есть и особая форма сотрудничества китайцев с европейскими грандами — побратимство. Так, мадридский "Реал" приложил финансовую руку к прогрессу пекинского клуба "Бэйцзин Гоань". Примечательно, что название компании Hyundai одно время наличествовало в официальном наименовании этого клуба — на время 3-летнего спонсорского контракта. У клуба "Шаньдун Лунэнь Таншань" (в свое время там работали небезызвестные россияне Борис Игнатьев и Валерий Непомнящий, а на футбольном поле оранжево-черные цвета этого клуба защищали украинец Сергей Нагорняк, россиянин Сергей Кирьяков, бразилец Вагнер Лав) спонсором является крупнейшая в провинции Шаньдун электроэнергетическая компания. Разнопрофильный бизнес заинтересован в мощной рекламе. Футбол как рекламоноситель — что может быть лучше?

Ожидать ли украинской футбольной экспансии в Поднебесную в ближайшее время? Честно говоря, не думаю, что по проторенной европейцами и южноамериканцами дорожке потянутся караваны наших соотечественников. Судя по статусу покупаемых нынче китайцами звезд (бразилец Рамирес, ивуариец Жервиньо, колумбийцы Джексон Мартинес и Фреди Гуарин, активно муссируется в этом контексте имя англичанина Уэйна Руни) и учитывая наличие лимита на легионеров в Китае, там все-таки сделают ставку на более именитых игроков (без обид!). Тем не менее, футбольное усиление Китая может повлиять на европейские расклады.

Вероятно, все-таки конкуренцию европейским грандам в борьбе за кадровый ресурс Китай составит серьезную. При сохранении нынешнего футбольного тренда в гигантской стране можно смело прогнозировать увеличение числа команд в тамошней Суперлиге (сейчас в нее входят 16 клубов), а значит, рост спроса на звездных иностранцев. Все это может трансформироваться в дальнейшем в покупку китайцами молодых латиноамериканских и европейских талантов уже в юном возрасте. Благо, есть кому огранять эти алмазы. Тренеры уровня Луиса Фелипе Сколари и Марчелло Липпи также не редкость ныне на родине Конфуция. Преграды? Разве что разная ментальность и, как следствие, сложности адаптации юношей вдали от родного дома. "Посылать людей на войну необученными — значит предавать их", — говорил Конфуций. Впрочем, о чем это я? Эти слова лучше иллюстрируют не сражения на китайских футбольных полях, а совсем другую войну.

О, эта вечная дилемма между профессиональным ростом и финансовой заманухой! Не спешите строго судить Тейшейру. Неужели вы не соблазнились бы миллионным червонцем в год, будучи таким же профессионалом в своей отрасли, каковым является экс-форвард "Шахтера" в своей? Ой ли? Обратимся снова к Конфуцию: "Будьте строги к себе и мягки к другим, так вы оградите себя от людской неприязни".

фото: instagram Алекса Тейшейры