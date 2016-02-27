Еврокубковая весна: почему опростоволосилось "Динамо" и преуспел "Шахтер"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
27 февраля 2016, 20:07

Луческу уже накопил большой опыт подготовки команды к весенней части сезона, пока Ребров только постигает это искусство.

Уходящая футбольная неделя вместила в себя немало событий как чисто игровых, так и организационных. Но если последствия вторых (избрание президентом ФИФА швейцарца итальянского происхождения, юриста по образованию 45-летнего Джанни Инфантино) футбольное сообщество в полной мере ощутит через какое-то время, то собственно матчевые результаты окажут не последнее влияние на ближайшую турнирную судьбу украинских клубов. Причем как в Европе, так и в Украине.

Поверженное "Динамо"

Ожидание возобновления футбольного евросезона в Киеве в нынешнем календарном году было особенно приятным: в кои-то веки любимая подавляющим большинством столичных жителей команда зимовала в статусе действующего участника Лиги чемпионов. Впрочем, на заполняемости трибун жажда увидеть свою команду на столь обязывающей стадии главного еврокубка в игре с непростым соперником не сказалась. 53-тысячная аудитория на ТАКОМ матче — явно не повод для гордости, а повод задуматься над ценовой политикой. За неделю до игры наведался к кассам НСК "Олимпийский". Работали абсолютно все окошки, но среди бела дня за 10–15 минут к ним не подошел НИ ОДИН человек. Почему так? Все дело в том, что ажиотаж спал после исчезновения из продажи относительно дешевых билетов (стоимостью меньше 200 гривен), а за неделю до игры болельщикам предлагались только тикеты по цене от 600 до 1800 единиц в национальной украинской валюте. Увы, как показала итоговая цифра посещаемости, эти суммы оказались неподъемными для многих наших соотечественников. Кризис, что и говорить!

Ультрас "Динамо" на НСК "Олимпийский"

Сейчас, когда евросезон для "Динамо", судя по всему, подошел к концу, можно уже сказать о том, что все-таки динамовский клуб ошибся в ценовой стратегии: ни на одной игре в соскучившемся по Лиге чемпионов, некогда бредившим футболом Киеве не наблюдалось аншлага! Минус две сотни гривен на билеты большинства ценовых категорий, очевидно, будет оптимальным выходом из сложившейся ситуации. Скажи кто заядлым любителям футбола, завсегдатаям "футбольной биржи" близ Филармонии в середине 1970-х или 1980-х о том, что киевский поединок с одним из лидеров чемпионата Англии (Англии, Карл!) соберет чуть больше полусотни тысяч человек, такого человека обозвали бы горе-оракулом и просто подняли бы на смех. Но, увы, нынешняя реальность такова. С еще одним неприятным сюрпризом столкнулись киевские болельщики перед описываемым матчем. Многие фаны не смогли купить матчевые программки. По словам кассирш, к ним поступило всего 100 штук этих красочных изданий за пару дней до игры. Излишне говорить о том, что разошлись они мгновенно. В день же матча купить предмет коллекционирования, или, если хотите, печатный сувенир на память об игре было невозможно. Такой ситуации не припомню за добрых четыре десятка лет. Куда ушел 5-тысячный тираж (такую цифру называли сами работницы стадионных касс) — загадка. По каким техническим причинам нельзя удовлетворить немалый спрос на эту продукцию (в середине 1980-х на отдельные матчи еврокубков тираж программок достигал 50 000 экземпляров и всем хватало) — загадка еще бо́льшая.

Беспрецедентные меры безопасности, предпринятые динамовским клубом в содружестве с правоохранительными органами (всем памятен псевдорасистский скандал на матче группового турнира "Динамо" — "Челси" и последовавший затем двухматчевый беззрительский карантин для киевского "Динамо", сокращенный ценой невероятных усилий до одной игры), дали результат. Визуальных причин для претензий ревизоров к динамовской торсиде не наблюдалось: разве что проходы между фан-секторами снова были запружены фанатским людом, ну, "то таке". Правда, исходя из печального опыта, не будем спешить с выводами: вдруг какой-нибудь рьяный сотрудник FARE узрел банан на трибунах и уже строчит донос начальству о процветании расизма в киевской фанатской среде.

Сергей Ребров

Сама игра, увы, принесла сплошные разочарования. Не таким беспомощным представлялось родное "Динамо" в наших предматчевых грезах, по крайней мере, оптимистическому крылу болельщиков. Призыв не обращать внимание на результаты контрольных матчей на испанских сборах, как оказалось, был не более чем акцией по поддержанию боевого духа и привлечения народа на трибуны. Как правило, результаты матчей "Динамо" во время сборов коррелируют с результатами в официальных матчах. И сейчас та унылая картина, которую поклонники "Динамо" наблюдали на сборах, повторилась и в официальной игре.

Перманентные обрезки в центре поля (похоже, именно на позиции плеймейкера вроде Юрия Калитвинцева и опорного полузащитника вроде незабвенного Андрея Гусина, иными словами, креативщика и разрушителя в полузащите стоит обратить внимание селекционной службе), неуверенная игра маститых казалось бы оборонцев, неяркость форвардов (у Лукаша Теодорчика проявился и игровой эгоизм — мол, что мне игра в пас, когда я могу показать себя (именно себя) во всей красе английскому футбольному рынку, глядишь, и предложит контракт какой-нибудь "Вест Бромвич Альбион"), без явных ошибок, но и без особых взлетов игра Александра Шовковского, не самая лучшая физическая готовность всей команды — все эти пазлы сложились в безрадостный игровой пейзаж.

Яя Туре затоптал Дениса Гармаша

"Горожанин" Яя Туре делал, что хотел, раз за разом оставляя не у дел киевскую оборону. Послематчевые слова о "тяжелой победе" в устах футболистов "Сити" выглядели не более чем данью этикету. Снисхождение к поверженному оппоненту у британцев так и прорывалось наружу. Увы, матч наглядно показал, кто есть кто в современных еврораскладах. Самому популярному клубу Украины нынче не по силам противостоять топ-клубам Европы. А слова о везении со жребием, доносившиеся из лагеря "горожан" аккурат после декабрьских священнодействий нынешнего президента ФИФА, как бы мы на них ни обижались, оказались истинной правдой.

Мирча Луческу

А вот "Шахтер" нашел разумный баланс как между разными линиями, так и между иностранцами и украинцами в команде (Мирча Луческу уже накопил большой опыт подготовки команды к весенней части сезона, в отличие от Сергея Реброва, только постигающего это непростое искусство). Как результат, уверенный проход отнюдь не слабого "Шальке" и ожидание матчей с именитым, но несколько утратившим в последние годы былую славу бельгийским "Андерлехтом". Даже и не припомню, когда бы отечественная команда на первом ранневесеннем этапе еврокубка за два матча плей-офф не пропускала в свои ворота ни одного мяча! "Горнякам" это удалось. А ведь соперник — не из слабейших. "Шальке" — на 11-м месте в клубном рейтинге УЕФА (а, скажем, "Манчестер Сити" на 15-м). Помимо эстетического наслаждения от гола Марлоса (издевательский и точнейший удар пяткой на таком уровне — редкость), гордости за Виктора Коваленко (какой игрок растет!), восхищения безупречными действиями Андрея Пятова и проявления дремавших доселе талантов Факундо Феррейры, мы получили возможность порадоваться за украинский клуб (шесть обладателей паспортов с тризубом в основе), поддерживаемый на трибунах "Фельтинс Арены", или "Ауф Шальке" (в бытность свою президентом УЕФА Леннарт Йоханссон назвал это сооружение "шестизвездочным") фанатским людом в вышиванках и с внушительных размеров сине-желтыми стягами, на которых слова "Донбасс" и "Украина" стоят рядом.

"Горняки" празднуют забитый гол

Слышу возражения? Понимаю вас. Мне самому претит публичная неопределенность позиции клубного руководства "горняков" по войне на Донбассе, исподволь культивировавшаяся среди жителей региона нелюбовь к Киеву, ментальная обособленность и заносчивость по отношению к остальной Украине, претензии Донбасса на статус особой экономической зоны, тотальный контроль всего и вся в нашем государстве (что ни высокий пост, то обладатель донецкой прописки) при власти поклонника творчества "Анны Ахметовой", конформистский подход (мол, "наши болельщики есть среди представителей различных политических течений", "мы играем для всех"), заговаривание первопричин проблем, вставших перед населением оккупированных территорий, и нежелание назвать вещи своими именами ("спорт вне политики").

Но при этом не могу не отметить по-настоящему патриотическую позицию ультрас "Шахтера" (в отличие от некоторых рядовых посетителей "Донбасс Арены", скандировавших после памятных событий на Майдане здравицы в адрес "Беркута"), а также то, что оранжево-черные сейчас усилили украинский вектор своей селекции. И в футболках донецкого клуба отлично себя проявляют уроженцы Киева, Винницы, Херсона, Луцка, Запорожья, Днепропетровщины, Харьковщины, Закарпатья, Кировограда и… Донецка (Максим Малышев получает все больше игрового времени и не тушуется в компании именитых партнеров). Можно ведь сделать свой малюсенький вклад в объединение Украины и так.

Ультрас "Шахтера" на трибунах «Фельтинс Арены»

В преддверии весны мы получили развернутый ответ на вопрос, кто из двух наших грандов в большей степени готов к сезону. Развернутый, но исчерпывающий ли?

фото: shakhtar.com

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