Кто услышит Воркуту: трагедия и равнодушие

В Воркуте — траур. Траур по 36 погибшим шахтерам шахты "Северная" и участникам спасательной операции. Шахтеры погибли в результате взрыва, началась поисково-спасательная операция, во время которой прогремел еще один взрыв, унесший жизни четырех спасателей. Действительно ужасная трагедия. Но за пределами Республики Коми траур заканчивается — никаких тебе приспущенных флагов, никаких отмененных развлекательных передач, никакого интереса к тому, что происходит в далеком северном городе.

В России очень любят рассказывать басню о том, что в Украине "не слышали Донбасс". Но давайте вспомним о том, как воспринимают у нас любую аварию на шахте — как общую трагедию. Любая такая трагедия всегда становилась главной новостью в наших телевизионных новостях, любая власть объявляла траур. Потому что мы — одна страна.

А Россия — уж простите за банальность — нет. Я с трудом привыкал к этому в первые годы своей жизни в Москве. Когда, вернувшись в столичный офис с пресс-конференции, на которой сообщалось о возможности серьезного землетрясения на Дальнем Востоке, сказал коллегам что в России возможна большая катастрофа. И, конечно — круглые глаза, ужасно. А потом уточняющий вопрос — а где именно. И когда узнали, что на Дальнем Востоке, сразу успокоились: это ж не Москва. И все мои уверения, что если бы у нас была катастрофа где-нибудь на юге, это стало бы поводом для беспокойства и на востоке, и в центре, и на западе воспринимали как "провинциализм" — понятно, вы ж не из Москвы, вас всякая ерунда интересует.

Вот есть такая страна — Москва. Ее все остальные регионы дружно ненавидят — и это не слова, москвичей всегда били в Советской Армии, да и в российской недолюбливают, если находят. Но интересоваться нужно новостями из Москвы — и никто даже не вспомнит, что помимо взрывов домов в столице был взрыв в Волгодонске. Какой-то Волгодонск! Регионы друг другом тоже не интересуются, даже соседние — зачем, когда в Москве так интересно, там Путин, а еще есть Украина с "бендеровцами", а теперь Сирия…

Если вы захотите увидеть русскоязычное СМИ, в котором о трагедии говорят на первой полосе, то это будет какое-нибудь Би-Би-Си или Радио Свобода. Для них это — действительно главное. Потому что так принято в цивилизованном мире. Но не в России. По крайней мере — в путинской России.

В путинской России Москва учит всех жизни. Регионы — родину любить. Украину — Донбасс слышать. А сама не то что не слышит застывшую в скорби Воркуту — знать ее не хочет. Москве интересны почему-то наши новости, наши шахтеры — а еще сирийские алавиты, которых Путин обязательно спасет от недругов.

А своих шахтеров Москва не услышит даже в самый скорбный момент. Ее клоуны будут плясать на телеэкранах в своих пошлых нелепых шоу из далекого прошлого. Ее пропагандисты будут вести свои псевдоновости из далекого прошлого. Ее жители будут интересоваться, как там "ополченцы" и лучший друг россиян Башар Асад.

А ребят в Воркуте просто похоронят, выплатят семьям компенсации — и забудут до следующей аварии. Ведь для того, чтобы услышать Воркуту нужно, чтобы была не равнодушная страна Москва с нарывом Кремля в аляповатом, вызывающе роскошном безвкусном центре — а страна, которой нет и, наверное, уже никогда не будет. Страна Россия.

фото: мояворкута.рф