Приватизация футбольных побед, или Почему Россия ворует спортивную историю?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
5 марта 2016, 23:55

За пеленой самоиронии должна проступать законная гордость за достижения украинцев в разных сферах.

В России чиновнику легко выслужиться перед вышестоящим начальником и вызвать симпатии электората. Достаточно лишь немного гиперболизировать успехи, а лучше реприватизировать спортивные виктории прошлых лет, ковавшиеся совсем другой страной. Виталий Мутко, министр спорта Страны победивших совков, ничтоже сумняшеся, заявил в одном из интервью: "Сборная у англичан — не самая титулованная. Сборная России в истории футбола даже выше английской команды. Мы — чемпионы Европы, двух Олимпиад, призеры мира и Евро… Есть идея, чтобы сборная России на Кубке Конфедераций-2017 сыграла в ретро-форме — в форме сборной СССР. В той, которая стала золотой для советской команды на Олимпиаде-88. Это только одна из идей по привлечению интереса к футболу. И такие небольшие детали важны".

Сборная СССР

Ну, для начала вкратце скажем об английских достижениях в футболе. Великобритания (не Англия!) дважды становилась чемпионом Олимпийских игр, Англия была чемпионом мира, раз 4-м призером мундиаля, еще по разу 3-м призером и полуфиналистом Euro. Интересно, англичане тоже записывают в свои достижения британское олимпийское золото? Сама же Россия (не СССР), в отличие от Англии, может похвастать разве что полуфиналом Euro-2008. Россиянам меряться достижениями с родоначальниками любимой игры миллионов как-то некорректно. Что касается ретро-формы, то в стране, живущей прошлым, это в общем-то объяснимо. Такое впечатление, что полет Гагарина в Космос и победа над немецким фашизмом — это достижения нынешнего поколения россиян, судя по тематике сувенирных футболок и помпезным празднествам в центре Москвы, победить же собственный фашизм, дающий метастазы в мозгах значительной части современных россиян, куда сложнее. А правомерно ли ставить знак равенства между советскими и российскими футбольными достижениями (все-таки ведь не хоккей)?

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Сборная СССР

Подавляющее число россиян в советской сборной было во время олимпийского успеха (1956-й год) и на втором европейском футбольном форуме в 1964 году. На Кубке же Европы-1960 посланцы других союзных республик вносили весомую лепту в общесоюзные футбольные виктории. Заметными фигурами в сборной СССР были Гиви Чохели, Слава Метревели, Михаил Месхи. Нужно ли говорить, какую именно республику они представляли? Киевлянин Юрий Войнов (пусть и уроженец Московской области, но к началу 1960-х уже обладавший киевской пропиской и статусом примы киевского "Динамо") также внес значительный вклад в успех 1960 года. Добавлю, что по итогам безмедального для СССР мундиаля-58 Юрий Николаевич вошел в состав символической сборной мира! Серебро Euro-64, признанное на родине провалом (наставник сборной СССР Константин Бесков сделал ставку на игроков своего клуба — московского "Динамо"), ковалось среди прочего и трудами уроженца Луганской области Эдуарда Мудрика. А вот к советскому серебру Euro-72 россияне уже имели косвенное отношение. Начинались 1970-е годы — время расцвета киевского "Динамо", и наши земляки вытеснили из союзной сборной россиян. Даже Юрий Истомин, представлявший тогда ЦСКА (впрочем, именно с этой аббревиатурой прилагательное "московский" не применялось, если "центральный", значит по определению "московский"), родился в Харькове, а начинал и завершал карьеру в украинских клубах.

Сборная СССР

 

Аналогичная история с Владимиром Капличным. Уроженец Каменец-Подольского также на клубном уровне играл тогда за ЦСКА. Единственным чистым россиянином в той команде был форвард московского "Динамо" Анатолий Байдачный. О представительстве разных республик в олимпийской сборной СССР-88 можно говорить долго. Помимо россиян, в ней были делегаты от Украины, Грузии, Литвы. А возглавлял команду уроженец Киева Анатолий Бышовец. Также киевлянин Валерий Лобановский стоял и у руля национальной (впрочем, применимо ли именно это слово к команде с буквами "СССР" на футболках?) сборной, ставшей второй на Euro-88. Под началом Валерия Лобановского серебряные медали добывали в основном футболисты киевского "Динамо", как тогда шутили, "ослабленные футболистами других команд". Недаром Мирон Маркевич в одном из интервью назвал то евросеребро "украинским".

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Сборная СССР

И вот все эти достижения союзного футбола российские чиновники неуклюже пытаются выдать за свои. "Лет ми спик фром май харт", — эта фраза Виталия Мутко на исковерканном английском не только послужила предметом шуток в Сети (к нашим нынешним топ-чиновникам претензий немало, но уж в чем в чем, а в незнании английского их не упрекнешь), но и стала своего рода слоганом российского Мундиаля-2018. 

Говоря от сердца, россияне пытаются воздействовать на подсознание. Странно, что они еще у кого-то спрашивают на это разрешение. Показательно, что на многочисленных сайтах, посвященных футбольной сборной России и обрамленных в государственные "триколоры", львиная доля информации посвящена именно успехам союзных команд. "А вскоре в российских источниках мы прочитаем, что российские клубы "Динамо" (Киев) и "Динамо" (Тбилиси) завоевывали в свое время Кубок обладателей кубков", — невесело пошутил мой коллега. Все хорошее из союзного прошлого наш северо-восточный ( а точнее — антизападный) сосед старается приватизировать, если не украсть, и записать в свои достижения (сейчас же побеждают на олимпиадах, согласно их версии, "представители советской школы", а проигрывают "украинцы, белорусы, казахи, молдаване…"), от плохого вроде бы дистанцируется. Однако попробуй кто из бывших соседей по советской коммуналке как-то осудить, скажем, депортацию крымских татар, многочисленные голодоморы или аресты диссидентов, о, тогда Россия всей своей государственной мощью вступится за поруганную честь советского скелета, а кровавый кавказец-усач, "эффективный менеджер", по версии современной российской власти, получит высоких заступников в Кремле.

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Сборная СССР

Увы, нередко потакаем российским поползновениям на монополию исторической памяти и мы. Наши спортивные статистики подчеркнуто дистанцируются от советского времени, частенько приводя данные о взаимоотношениях разных команд только за украинский период. Вот и получается, что первым украинским клубом, завоевавшим еврокубок, стал "Шахтер". Прошлого вроде как и нет? Давайте все-таки не умалчивать о нашем вкладе в историю футбола, пусть это делалось и под дискредитировавшими себя знаменами с серпом и молотом. А то получится как с первым украинским космонавтом. Подрастающее поколение четко знает, что первым нашим космонавтом был Леонид Каденюк, а ведь первым украинцем, полетевшим в космические дали еще в 1962 году, был прозванный "космическим хулиганом" Павел Попович. Уже в начале нынешнего века Павел Романович, отвечая на вопрос, почему именно он не стал космонавтом номер один, четко сказал, что всему виной национальный аспект. Пионером Космоса высшие партийные чиновники хотели сделать непременно русского из глубинки, а не уроженца Узина, что на Киевщине.

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Сборная СССР

Российские газеты (одна из которых носит показательное название "Советский спорт" — да-да, та самая, которая перед знаковым футбольным противостоянием "Украина — Россия" в 1999 году захлебывалась в псевдопатриотическом восторге, выдавая на-гора такие "шедевральные" заголовки как "Вставай, страна огромная!" или "Бей, Хохлов, спасай Россию!", обыгрывая фамилию игрока российской сборной), ретранслируя слова Мутко, снова набрали вистов в патриотической игре. У нас же господствует самоирония. Это само по себе хорошо и выгодно отличает нас от них. Но давайте все-таки делать так, чтобы за пеленой самоиронии проступала законная гордость за достижения украинцев в разных сферах человеческой деятельности. Не самоиронией единой!.

фото: footballinussr.fmbb.ru

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Россия Динамо футбол Украина СССР Алексей Рыжков сборная приватизация Лобановский мундиаль Бышовец ЧМ-2018 Авторская статья
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