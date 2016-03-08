Дело Савченко. Почему Россия похожа на пиратскую шхуну с полоумным преступником вместо капитана

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что удержание в тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко нарушает обязательства России в рамках Минских соглашений. Это не первое такое заявление высокопоставленных западных чиновников, связанных с заключением Савченко. Но российской стороне на подобные призывы, похоже, плевать.

Стоит напомнить, что Россия вообще не считает, что у неё есть обязательства по Минским соглашениям. Для Путина, Лаврова и компании Россия — "посредник" в украинском гражданском конфликте, споре между Киевом и "ополченцами" Донбасса. И обязательства с российской точки зрения должна исполнять украинская сторона, а Кремль лишь следить за этим исполнением и оказывать влияние на "повстанцев" — тогда, когда у него есть возможность, ведь бандиты очень самостоятельные и делают то, что велит им "народ Донбасса", а не куратор из ФСБ. И совершенно неважно, что никто в это не верит. Главное, что Путин это утверждает.

Для Кремля Минские соглашения — это ещё один Будапештский меморандум. Когда хотим — исполняем, когда не хотим — плюём с колокольни Ивановского собора. Не имеет никакого значения, что Россия официально признает территориальную целостность Украины и обязуется её гарантировать. Важно, что Путину захотелось украсть Крым на радость поклонникам-гопникам. Не важно, что Минские соглашения предусматривали освобождение заключённых. Важна ценность Савченко — она же не просто заложник, как все остальные, она герой и депутат парламента. А значит — за её освобождение можно вытребовать у Запада что-нибудь особо важное! И зачем объяснять миру обстоятельства, при которых гражданка Украины Савченко оказалась на российской территории. Что значит "похитили"? Сама перешла! Мы и за это судить её будем!

Россия — как пиратская шхуна с ополоумевшим преступником вместо капитана. Признает только те обязательства, которые ей выгодны. Ворует чужое. Удерживает заложников. И все это — под одобрительные крики вечно пьяной команды, уверовавшей, что только силой решаются все проблемы на этой земле. И что насилие над женщиной — это доблесть, которой потом можно будет хвастаться перед внуками — чтобы и они убивали, воровали, насиловали и жгли.

А только "потом" может и не быть. Пиратская шхуна, как и все прочие корабли — в океане жизни. В нем бывают катастрофы и кораблекрушения. Безумному капитану и его команде даже не приходит в голову, что пиратский корабль может напороться на рифы — и тогда никому не придёт в голову протянуть ворам и насильникам руку помощи. А значит, их внукам так и не придётся узнать, как это замечательно — быть убийцами и строить на чужой крови "русский мир".