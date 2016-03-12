Три билета в одни руки, или Кто нашел барыг на "Олимпийском"?

На официальном сайте киевского "Динамо" появилась следующая информация по реализации пропусков на матчи популярнейшей команды: "С целью дальнейшего совершенствования процесса продажи билетов на матчи с участием "Динамо", а также для предупреждения скупки билетов перекупщиками продажа билетов в кассах будет осуществляться теперь с СМС-авторизацией покупателя через его мобильный телефон. Перед тем как приобрести билет, просим покупателя сообщить кассиру номер своего мобильного. Через несколько секунд после этого он получит на свой телефон СМС-сообщение с кодом, который должен назвать кассиру. Только после этого можно будет приобрести нужное количество билетов, не превышающее установленный лимит продажи в одни руки. Просим с пониманием отнестись к этому нововведению. Потратив на предварительную покупку билета несколько дополнительных секунд, вы поможете сделать этот процесс более прозрачным, предотвратив злоупотребление со стороны перекупщиков. Чтобы посещение футбольного матча с участием любимой команды прошло максимально удобно и комфортно, просим побеспокоиться о приобретении билетов заранее".

Как говорил мой старший коллега, если текст содержит зачин "с целью", то, во-первых, можно безошибочно определить, что подготовлен он записным бюрократом (предлог "для", очевидно, слишком прост для него, как-то не отдает казуистикой), а во-вторых, идея, содержащаяся в нем по усовершенствованию/упрощению/оптимизации чего-либо, только усложняет процесс. Честно говоря, не понимаю, о борьбе с какими перекупщиками разговор. На недавнем киевском матче грандов украинского футбола "Динамо" — "Днепр" присутствовало немногим более 14 000 человек, потерявшихся в чаше огромной арены. Если таков интерес в столице к визиту действующего финалиста Лиги Европы (!), то о каких барыгах вообще может идти речь. Наоборот — нововведение может только минимизировать цифру посещаемости.

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Строгая надпись "три билета в одни руки", красующаяся на кассах НСК "Олимпийский", — это либо непонимание нынешних реалий, либо крайне запоздалая реакция на спекулянтский разгуляй, царивший в Златоверхом, когда динамовцы доходили до высоких стадий евротурниров. Не буду рассуждать о том, что у современного человека, отправляющегося покупать билеты на футбол, может отсутствовать мобильный телефон (забыл дома, оставил в офисе, в машине). Это действительно маловероятно. Но вот желание усложнять себе жизнь покупкой квиточков на футбольный матч с помощью СМС у занятого человека может ведь и пропасть. Создается такое впечатление, что кому-то хочется сымитировать борьбу со спекуляцией и доложить начальству о каких-никаких, а результатах. Но сейчас ведь не время для процветания очковтирательства. Можно набрать сиюминутные индивидуальные висты, но общее дело-то будет страдать, и рано или поздно руководство это поймет.

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Обратимся к историческим хроникам. На заре оттепели, в 1953 году матчи киевского "Динамо" в чемпионате СССР посетило в общей сложности 817 000 зрителей, из них 455 000 человек пришло на домашние поединки киевлян. Это был не самый успешный сезон для динамовского коллектива: 8-е место вряд ли удовлетворило его многочисленных поклонников. Тем не менее, интерес к футболу в Златоверхом был значительным. В 1971 году — разгар застоя — на игры "Динамо" заглянуло 1 540 000 любителей футбола. 15 домашних матчей киевлян посетило 910 тысяч зрителей (95 000 на матче с "Араратом", 80 000 — на поединке с московским "Динамо", по 75 000 — на играх против московских "Спартака" и "Торпедо")! Тот сезон стал для подопечных Александра Севидова чемпионским, а игра "Динамо" радовала глаз. Закономерно, что народ проявил интерес к киевской команде. Спустя десять лет, в эпилоге застоя матчи "Динамо" в союзном чемпионате посетило, по данным дотошных статистиков, 1 103 282 человека, дома — 627 682 зрителя. Сезон — снова чемпионский, но интерес чуть подупал.

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В следующий раз миллионная отметка была преодолена в 1987 году. Тот сезон стал не самым успешным для "Динамо" — 6-е место было явно не к лицу гранду европейского футбола, полуфиналисту Кубка чемпионов. Но на Республиканском стадионе в Киеве стали проводить розыгрыши автомобилей, мотоциклов, мячей с автографами "Динамо", и народ потянулся на трибуны. 1 443 949 человек пришло на календарные матчи "Динамо" в сезоне-87, причем 871 900 человек сделали это в Киеве! Год спустя (перестройка и новое мы́шление в разгаре) посещаемость незначительно упала — до отметки 1 миллион 310 930 человек, из которых 783 200 посетили домашние игры. О посещаемости в 1990-х годах как-то даже неудобно и говорить. Домашние матчи "Динамо" проводило на клубном стадионе, на трибунах которого даже 18 000 зрителей могли разместиться с большим трудом.

Перенесемся ближе к нашему времени. После переезда на реконструированный к Euro-2012 НСК "Олимпийский" посещаемость матчей "Динамо" повысилась, но явно не дотягивает до союзных времен. Так, в сезоне-2012/13 (как назвал этот период один отечественный историк, "расцвет донецкого паханата") игры популярного клуба посетили 701 929 человек, из них дома — 415 332. Но тот сезон был неудачным для киевлян: в чемпионате Украины они заняли лишь 3-е место. В прошлом же сезоне, наконец-то принесшем динамовцам вожделенное "золото", свидетелями киевского триумфа стали всего 404 242 человека, дома — 245 670.

Война и сопутствующий ей экономический кризис явно не способствуют росту интереса к футболу. И вот в таких условиях, когда буквально за каждого зрителя надо бороться, усложнение процедуры покупки билетов, мягко говоря, не к месту. Понимаю, если это правило было бы действительным исключительно для ажиотажных матчей. Но для игр, на которые заявится от силы 14-15 тысяч преданных фанов, это — нонсенс. Через неделю в Киев приедет главный претендент на "бронзу" нынешнего чемпионата — "Заря". За этим клубом в сознании динамовских болельщиков закрепилась не самая добрая слава сателлита "Шахтера". С одной стороны, неуступчивость черно-белых в матчах против динамовцев и покладистость в поединках с "горняками" — зло для нашего футбола — ведь нарушается стерильность футбольного эксперимента. Но с другой стороны, игра "Динамо" — "Заря" должна вызвать зрительский интерес именно в этом контексте. Уж чего-чего, а борьбы в этом поединке будет в избытке. Хотелось бы, конечно, чтобы в избытке было и народу на трибунах. Но всевозможные препоны на пути к стадиону настраивают меня скептически в этом отношении.