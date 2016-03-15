Чиж в клетке Лукашенко: зачем белорусский КГБ арестовал бизнесмена?

Белорусский КГБ задержал бизнесмена Юрия Чижа, которого нередко называют "кошельком" Александра Лукашенко. Вместе с Чижом арестованы высокопоставленные менеджеры его компании. Нельзя сказать, что для белорусов эта новость стала громом с ясного неба — несколько месяцев назад задержали бизнес-партнера Чижа Владимира Япринцева. Но история с Чижом демонстрирует, какую модель создал в собственной стране "предпоследний диктатор Европы".

Официально в Беларуси нет никаких олигархов — и этим государство Лукашенко выгодно отличается от соседних России и Украины. Но это — лишь декорация. Да, Лукашенко сохранил большую часть предприятий в государственной собственности. Но старые советские заводы не приносят прибыли, существуют исключительно для того, чтобы занять население. Фактически вся эта экономика — на российские дотации, иначе её давно уже не было бы.

Но в Беларуси есть и другая экономика — прибыльная. Чиж владеет нефтяным и строительным бизнесом, нефтепереработкой, химическими заводами, сетью гипермаркетов. Как видим, все это — не государственное, а Чиж — классический олигарх, ведь вся эта собственность досталась ему благодаря тесным связям с Лукашенко. И не нужно объяснять, с кем арестованный делился прибылью. Между прочим, ухудшение отношений Лукашенко с Евросоюзом по-настоящему началось только после того, как в Брюсселе решили ввести санкции против Чижа и ему подобных с формулировкой "за финансовую поддержку режима". А в октябре 2015 года, когда Лукашенко решили поощрить, Европейский суд в Люксембурге снял с Чижа санкции — доказательств его связей с режимом не нашли!

Но Лукашенко — хозяин своих олигархов. Дело даже не в том, что своим благосостоянием они обязаны "батьке", а в том, что в своей стране Александр Григорьевич контролирует все и всех. И если решил отправить своего старого друга в КГБ — значит, так тому и быть. В этом смысле Лукашенко похож даже больше на Сталина, чем на Путина. Путин, конечно, тоже упёк Ходорковского. Однако олигарх никогда не был другом нового российского президента и ничем не был ему обязан, был скорее даже конкурентом. А Чиж — всего лишь "кошелёк" своего президента. Он обогащается благодаря коррупционным связям во власти, а не потому, что обладает какими-то особыми талантами. И если Лукашенко решил почистить Чижу пёрышки — значит, заподозрил в том, что с ним мало делятся.

Арест Чижа, впрочем, может быть свидетельством паранойи белорусского президента. Его экономика гибнет — и Лукашенко просто не может понять, почему. И как любой простой парень, обсуждающий с друзьями ситуацию у пивного ларька, приходит к самому простому выводу — это не потому, что экономика у нас дегенеративная, а потому, что олигархи не делятся!

Впрочем, в отличие от обычного "простого парня", Лукашенко может отправить олигарха в следственный изолятор и посмотреть, что у него там припрятано. Белорусской экономике это, впрочем, уже не поможет — а вот благосостояние Александра Григорьевича и его семейства явно улучшит.