Выездные шахматы, или Почему "чемпионские раунды" Лиги чемпионов для нас пока не достижимы?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
19 марта 2016, 16:40

Минувшая еврокубковая неделя подарила разные эмоции почитателям украинских клубов. Разность, впрочем, не всегда бывает диаметральной. Здесь как раз тот случай.

В Манчестере и Брюсселе мы увидели нечто схожее с позиционными шахматными партиями. Поединок на Туманном Альбионе даже напомнил 8-ю партию недавно завершившегося матча на первенство мира между украинкой Марией Музычук и китаянкой Хоу Ифань. Кто в теме — поймет, о чем я: закрытая позиция, исключающая любые поползновения к ее обострению.

Что касается моих личных ощущений, то могу сказать, что едва ли не впервые в жизни я смотрел еврокубковый матч "Динамо" без какого-либо душевного трепета. Даже, помнится, выездной поединок против "Гамбурга" в 1983 году в четвертьфинале главного еврокубка после домашних 0:3 меня увлек куда больше. Динамовцы тогда выиграли с разницей в один мяч и были куда ближе к выходу в следующую стадию Кубка чемпионов, нежели сейчас.

Бывший бельгийский футболист Уэсли Сонк, работающий ныне экспертом на телевидении, поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Динамо": "К сожалению, я полностью смотрел матч между "Манчестер Сити" и "Динамо". Это катастрофа! Настоящий позор, что люди еще платили по 45 фунтов, чтобы посмотреть эту встречу на стадионе… Честное слово, грустно было смотреть этот матч, который не соответствовал уровню Лиги чемпионов". Один из нынешних боссов "Баварии", легендарный Карл-Хайнц Румменигге признался в желании выключить телевизор во время просмотра некоторых матчей Лиги чемпионов (интересно, какую игру он имел в виду, что-то подсказывает мне, что речь идет именно о поединке в Манчестере). Звезды прошлых лет воспринимают футбол эмоционально, посему их точка зрения, хоть и имеет право на существования, но все-таки рассчитана больше на одобрение фан-масс, а не на то, чтобы рядиться в тогу объективности.

Понятия "качественный" и "зрелищный" футбол далеко не всегда тождественны. Качественной может быть игра в обороне, пресекающая любые атакующие потуги оппонентов. "Сити" и Киев такую игру продемонстрировали. Другое дело, что "горожанам" такое развитие событий было выгодно — солидное преимущество после киевской игры говорило само за себя. А вот киевлянам… Ну, если ставилась задача не ударить в грязь лицом, то цели своей подопечные Сергея Реброва, безусловно, достигли. Забили бы разок в эпилоге матча (а ведь могли!) — глядишь, и прессу бы восторженную получили. С другой стороны, имея серьезный голевой дефицит после первой части манкунианско-киевской дилогии, динамовцы не обозначили во второй части решительных намерений его ликвидировать. Как следствие, дефицит так и остался дефицитом.

На следующий день после поединка в Манчестере услышал на одной из радиостанций дискуссию об этом матче с привлечением специалистов и болельщиков. Прямой эфир располагает к отсутствию цензуры. И что примечательно, специалисты в основном оценили вояж киевлян на Туманный Альбион позитивно (четкая организация игры!), а болельщики в массе своей не находили приличных выражений, подвергая резкой критике игровую трусость "Динамо", отсутствие должной самоотдачи у некоторых легионеров, суетливость в завершающей стадии атаки, острую нехватку форвардов. Как по мне, правы и те, и другие. Рисунок игры в Манчестере без привязки к киевскому результату в общем-то не вызвал отторжения.

А что касается эмоций… Причины относительной неконкурентоспособности украинских клубов в Лиге чемпионов, полагаю, кроются в финансовых возможностях. Ну, не обладают даже наши гранды такими финансовыми ресурсами, чтобы поддерживать глубину состава на уровне ведущих клубов континента. Увы, футбол у нас — это не бизнес, а социальный проект, и бизнесом он станет очень нескоро.

Немаловажной причиной ранневесенней европробуксовки украинцев является наш родимый климат. Да-да, именно из-за него, окаянного, система проведения чемпионата Украины "осень-весна" выглядит пародийно. Как ни крути, а раньше марта возобновить свой чемпионат мы не можем — холодно. В советское время эта проблема не была столь острой: в марте был всего один этап еврокубков, и его при надлежащей подготовке и хорошей жеребьевке вполне реально было пройти. Ну, и, конечно, общая ситуация в стране и неповоротливость всего нашего совкового мышления — куда без этого! Аргумент "а играли же в 1970-1980-е…" не принимается. При отсутствии футбольной глобализации, когда даже ведущие клубы Европы не представляли собой сборные мира (в упоминаемые времена всего-то три легионера могло защищать цвета каждой из команд), аргументы у нас находились. При свободном рынке шансов у консерваторов нет. Кто-то вовсю раскручивает продукт под названием "премьер-лига", привлекая лучших футболистов планеты и продавая яркое зрелище множеству телетрансляторов, а кто-то, назвав свой продукт точно так же ("премьер-лига", а шо!), остается у разбитого корыта. Под стрекотание совковой массы разноотраслевый чиновный люд продолжает извлекать немалые дивиденды из своего должностного положения. В итоге богатейшая страна (а Украина, убежден, таковой является) не может меряться силой своего чемпионата с другими странами, сопоставимыми с ней по размерам и числу населения.

Особенно меня умиляет аргумент о покупательной способности украинцев (мол, "кому продавать футбольное зрелище!"). Постойте в киевских пробках. Найдете хоть одну машину старше двадцати лет — удивлюсь. Всюду — внедорожники, чей ареал ширится год от года (кто бы что ни говорил о кризисах). А номера на таких модных машинах далеко не всегда столичные. Неужели у людей, сидящих в них, не хватит средств на покупку футбольного продукта. Или все-таки мы что-то упустили в раскрутке собственно футбола как зрелища?

Однако, несмотря на неумелый маркетинг, все-таки Украина раз за разом делегирует своих представителей в четвертьфиналы еврокубков. В нынешнем евросезоне к вершинам подбирается "Шахтер". Его позиционная борьба в брюссельском матче против именитого "Андерлехта" привела в итоге к победе. Не только по сумме двух матчей, но и в конкретной игре. Снова напрашивается аналогия с шахматами. Уравняв позицию "черными" (никакого расизма, просто так можно обозначить выездной статус в футболе), горняки выжидали неточности "белых" (хозяев поля, вынужденных играть на победу, причем не минимальную). И за умение терпеть были вознаграждены в самом эндшпиле: "лиловые" зевнули мат, чем Эдуарду и воспользовался.

Продолжая шахматную аналогию, замечу, что затеянный обмен фигур (удаления Александра Кучера и Кары Мбоджи) не на руку горнякам. Столп шахтерской обороны не сыграет в первом четвертьфинальном матче в Браге против тамошних "оружейников". Надеюсь, этот факт не испортит вкуса "Браги" нашим болельщикам, вознамерившимся поддержать украинскую команду близ подножья скалы на уникальном стадионе "Брага Мунисипал". Да, не будет для горняков горька португальская "Брага"!

Да, чуть не забыл. Российские клубы на решающих стадиях еврокубков? "ИХТАМНЕТ"!

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