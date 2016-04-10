Почему кубковое фиаско "Динамо" станет серьезным аргументом в споре о числе команд Премьер-лиги?

На уходящей неделе большой резонанс вызвал вылет киевского "Динамо" из Кубка Украины. Казалось бы, формула "матч дома — матч в гостях" предусматривает отсутствие интриги в противостояниях разноуровневых команд. Ан нет: александрийцы, замечательно проведя оба поединка, забили в них на один мяч больше, чем "Динамо".

Критиков "Динамо" у нас всегда хватало. Сколько себя помню, всегда находились люди разной степени публичности, извергающие потоки гневных стрел в адрес гранда отечественного (а порой и европейского) футбола то по поводу "выездной модели", то из-за рекрутирования под свои знамена лучших футбольных сил Украины, то порицая договорняки, то обвиняя во влиянии на судей, то заявляя о пресловутом "конфликте интересов". Тем не менее, все знают, что происходит с караваном, когда лают собаки. Конечно, игра динамовцев против "Александрии" не выдерживает никакой критики. Наставник динамовцев Сергей Ребров публично извинился перед болельщиками и взял вину на себя (мол, уж очень опрометчиво доверился игрокам, редко попадающим в основной состав) за александрийское фиаско.

Действительно: с Александром Рыбкой не угадал (гол он пропустил, конечно, уникальный), с Сергеем Рыбалкой не угадал (все-таки длительное отсутствие игровой практики сказалось, и один из ключевых игроков нынешнего "Динамо" еще не вошел в игровой ритм, из-за чего и схлопотал в итоге красную карточку), с Лукашем Теодорчиком не угадал (поляк продемонстрировал вопиющую пассивность в атаке). Да с кем вообще угадал! Плотный график? Ну, еврокубковых матчей в динамовском календаре-то уже нет. Поэтому непонятно, собственно, от чего отдыхать основным футболистам (Мигелю Велозу, Олегу Гусеву, Андрею Ярмоленко, Жуниору Мораэсу, Виторину Антунешу)?

"Динамо" — "Александрия". Гол Чорния — 0:1



Но, полагаю, неправильно вести речь только о тренерской ошибке. Игроки, находящиеся под основой "Динамо", все-таки должны демонстрировать другой уровень мотивации и более профессиональный подход к своим обязанностям. А фраза Реброва на послематчевой пресс-конференции о том, что команда нуждается в усилении — это не только констатация очевидного факта (где бы еще взять аргументы для убеждения талантливых футболистов в переезде в охваченную пламенем войны Украину!), но и стимул для действующих футболистов "Динамо" доказывать свою профпригодность. Вот только нынешние реалии таковы, что в следующем сезоне, по всей видимости, грядет ослабление, а не усиление киевского клуба. Уйдут Андрей Ярмоленко и Мигель Велозу (мало кто в этом сомневается), смотрят на Запад и другие ведущие игроки. В комментариях к динамовскому евросезону меня поразила фраза, муссируемая телеэкспертами: "Ну, ничего, это первый сезон, приобретается опыт, в дальнейшем можно ожидать роста". Что значит "первый сезон"? О первости можно говорить в том случае, если сохраняется состав на сезоны последующие. А потери "Динамо" в грядущее межсезонье — это не просто удручающая перспектива, а стремительно надвигающаяся реальность, панацеи от которой на горизонте не видать.

"Динамо" — "Александрия". Видео удаления Сергея Рыбалки



"Александрия" же пополнила клуб неименитых кубковых ниспровергателей "Динамо". В нем уже прописаны запорожское "Торпедо" (помните такое?), ровенский "Верес", винницкая "Нива", сумской "Спартак", ленинградские "Сталинец" и "Адмиралтеец", МВО из Калинина, "Сибэлектромотор" из Томска, одноклубники из Кировабада, новосибирские армейцы. Скромный коллектив под началом Владимира Шарана очертил светлый контур отечественных футбольных перспектив. Футбол в Украине жив? Как по мне, да. И сенсационный результат кубкового четвертьфинала — это и аргумент в пользу несокращения нашей элитной лиги.

Не будет в элите запорожцев, лучан и ужгородцев? Нет проблем. Полагаю, их безболезненно могут заменить лидеры нынешней первой лиги — кировоградская "Зірка", "Черкасский Днепр", киевская "Оболонь", криворожский "Горняк". Достаточно побывать на стадионах Кировограда или Черкасс, чтобы убедиться в том, что в этих городах очень любят футбол и сделают все, чтобы быть достойно представленными в элите. Аллея славы кировоградского футбола с портретами Поркуяна, Веремеева, Михайлова, Ищенко, Евтушенко, Русола, Пятова, Коноплянки — не только дань традициям, напоминание о роли кировоградцев в истории украинского футбола, но и ориентир для нынешнего поколения игроков клуба.

"Динамо" — "Александрия". Видео самых ярких моментов матча

А грандиозный праздник в Черкассах во время недавнего календарного матча в Первой лиге при колоссальном стечении болельщиков (в тот уик-энд ни один матч Премьер-лиги не превзошел игру в Черкассах по посещаемости!) — разве не аргумент в пользу расширения элитного дивизиона? Да и уютная оболонская арена на севере столицы не пустует. Ведь число квалифицированных футболистов Украине не уменьшилось. Просто сокращение количества команд в Премьер-лиге станет для них поводом покинуть Украину в поисках счастья вне родины. Неужели это является целью футбольных реформаторов? Лидеры Первой лиги должны видеть перед собой вполне достижимый элитный ориентир. А если по итогам сезона в Премьер-лигу переходит только одна команда, то хочешь — не хочешь могут опуститься руки, и на финише сезона ряд команд окажется без турнирной мотивации. К чему это приводит — не мне вам рассказывать.

… А динамовский караван, несмотря ни на что, свой путь продолжит, правда, уже не отвлекаясь на кубковые тропинки. С пробуксовками? Посмотрим. Во всяком случае, доселе Сергей Ребров доказывал свою способность находить правильные слова для своих подопечных после чувствительных поражений, и два подряд провальных матча для ребровского "Динамо" были нонсенсом. Как-то будет нынче?

Фото: ФК "Александрия", видео: tsn.ua