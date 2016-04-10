Почему кубковое фиаско "Динамо" станет серьезным аргументом в споре о числе команд Премьер-лиги?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
10 апреля 2016, 13:09

Доселе Ребров доказывал свою способность находить правильные слова для подопечных после чувствительных поражений.

Этот мяч Рыбка отразил

На уходящей неделе большой резонанс вызвал вылет киевского "Динамо" из Кубка Украины. Казалось бы, формула "матч дома — матч в гостях" предусматривает отсутствие интриги в противостояниях разноуровневых команд. Ан нет: александрийцы, замечательно проведя оба поединка, забили в них на один мяч больше, чем "Динамо".

Критиков "Динамо" у нас всегда хватало. Сколько себя помню, всегда находились люди разной степени публичности, извергающие потоки гневных стрел в адрес гранда отечественного (а порой и европейского) футбола то по поводу "выездной модели", то из-за рекрутирования под свои знамена лучших футбольных сил Украины, то порицая договорняки, то обвиняя во влиянии на судей, то заявляя о пресловутом "конфликте интересов". Тем не менее, все знают, что происходит с караваном, когда лают собаки. Конечно, игра динамовцев против "Александрии" не выдерживает никакой критики. Наставник динамовцев Сергей Ребров публично извинился перед болельщиками и взял вину на себя (мол, уж очень опрометчиво доверился игрокам, редко попадающим в основной состав) за александрийское фиаско.

Счет на табло

Действительно: с Александром Рыбкой не угадал (гол он пропустил, конечно, уникальный), с Сергеем Рыбалкой не угадал (все-таки длительное отсутствие игровой практики сказалось, и один из ключевых игроков нынешнего "Динамо" еще не вошел в игровой ритм, из-за чего и схлопотал в итоге красную карточку), с Лукашем Теодорчиком не угадал (поляк продемонстрировал вопиющую пассивность в атаке). Да с кем вообще угадал! Плотный график? Ну, еврокубковых матчей в динамовском календаре-то уже нет. Поэтому непонятно, собственно, от чего отдыхать основным футболистам (Мигелю Велозу, Олегу Гусеву, Андрею Ярмоленко, Жуниору Мораэсу, Виторину Антунешу)?

"Динамо" — "Александрия". Гол Чорния — 0:1

Но, полагаю, неправильно вести речь только о тренерской ошибке. Игроки, находящиеся под основой "Динамо", все-таки должны демонстрировать другой уровень мотивации и более профессиональный подход к своим обязанностям. А фраза Реброва на послематчевой пресс-конференции о том, что команда нуждается в усилении — это не только констатация очевидного факта (где бы еще взять аргументы для убеждения талантливых футболистов в переезде в охваченную пламенем войны Украину!), но и стимул для действующих футболистов "Динамо" доказывать свою профпригодность. Вот только нынешние реалии таковы, что в следующем сезоне, по всей видимости, грядет ослабление, а не усиление киевского клуба. Уйдут Андрей Ярмоленко и Мигель Велозу (мало кто в этом сомневается), смотрят на Запад и другие ведущие игроки. В комментариях к динамовскому евросезону меня поразила фраза, муссируемая телеэкспертами: "Ну, ничего, это первый сезон, приобретается опыт, в дальнейшем можно ожидать роста". Что значит "первый сезон"? О первости можно говорить в том случае, если сохраняется состав на сезоны последующие. А потери "Динамо" в грядущее межсезонье — это не просто удручающая перспектива, а стремительно надвигающаяся реальность, панацеи от которой на горизонте не видать.

"Динамо" — "Александрия". Видео удаления Сергея Рыбалки

"Александрия" же пополнила клуб неименитых кубковых ниспровергателей "Динамо". В нем уже прописаны запорожское "Торпедо" (помните такое?), ровенский "Верес", винницкая "Нива", сумской "Спартак", ленинградские "Сталинец" и "Адмиралтеец", МВО из Калинина, "Сибэлектромотор" из Томска, одноклубники из Кировабада, новосибирские армейцы. Скромный коллектив под началом Владимира Шарана очертил светлый контур отечественных футбольных перспектив. Футбол в Украине жив? Как по мне, да. И сенсационный результат кубкового четвертьфинала — это и аргумент в пользу несокращения нашей элитной лиги.

Не будет в элите запорожцев, лучан и ужгородцев? Нет проблем. Полагаю, их безболезненно могут заменить лидеры нынешней первой лиги — кировоградская "Зірка", "Черкасский Днепр", киевская "Оболонь", криворожский "Горняк". Достаточно побывать на стадионах Кировограда или Черкасс, чтобы убедиться в том, что в этих городах очень любят футбол и сделают все, чтобы быть достойно представленными в элите. Аллея славы кировоградского футбола с портретами Поркуяна, Веремеева, Михайлова, Ищенко, Евтушенко, Русола, Пятова, Коноплянки — не только дань традициям, напоминание о роли кировоградцев в истории украинского футбола, но и ориентир для нынешнего поколения игроков клуба.

"Динамо" — "Александрия". Видео самых ярких моментов матча

А грандиозный праздник в Черкассах во время недавнего календарного матча в Первой лиге при колоссальном стечении болельщиков (в тот уик-энд ни один матч Премьер-лиги не превзошел игру в Черкассах по посещаемости!) — разве не аргумент в пользу расширения элитного дивизиона? Да и уютная оболонская арена на севере столицы не пустует. Ведь число квалифицированных футболистов Украине не уменьшилось. Просто сокращение количества команд в Премьер-лиге станет для них поводом покинуть Украину в поисках счастья вне родины. Неужели это является целью футбольных реформаторов? Лидеры Первой лиги должны видеть перед собой вполне достижимый элитный ориентир. А если по итогам сезона в Премьер-лигу переходит только одна команда, то хочешь — не хочешь могут опуститься руки, и на финише сезона ряд команд окажется без турнирной мотивации. К чему это приводит — не мне вам рассказывать.

Сергей Ребров уходит с поля

… А динамовский караван, несмотря ни на что, свой путь продолжит, правда, уже не отвлекаясь на кубковые тропинки. С пробуксовками? Посмотрим. Во всяком случае, доселе Сергей Ребров доказывал свою способность находить правильные слова для своих подопечных после чувствительных поражений, и два подряд провальных матча для ребровского "Динамо" были нонсенсом. Как-то будет нынче?

Фото: ФК "Александрия", видео: tsn.ua

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Динамо Алексей Рыжков Кубок Украины авторская колонка поражение Александрия Зирка Черкасский Днепр
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