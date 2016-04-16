Футбольная география по-украински, или Как бомжевало классико "Шахтер" — "Динамо"

Примерно с начала нынешнего века матчи между "Динамо" и "Шахтером" являются определяющими в чемпионатах Украины. Как правило, задолго до них начинается артподготовка. "Шахтер" освоил эту науку в совершенстве: на продонецких медийных ресурсах раздается громкая канонада информационных выстрелов в адрес столичного клуба. Все в соответствии с классическими канонами информационных войн: нарывается компромат или псевдокомпромат, раздается команда "Пли!", и понеслась. Киевляне поначалу нервничали, вяло огрызались, но упорно не желали признавать капитуляцию в медиавойне. Ныне канонада не стихла, и время от времени праздный футбольный люд, запасясь попкорном, внимает предклассическим откровениям из стана горняков.

Но залпы залпами, а у предстоящего "классико" есть совершенно уникальная особенность — "вдоволь… странствий и скитаний", если говорить словами Владимира Высоцкого. Поначалу вроде бы оно должно было пройти во Львове, как и большинство домашних матчей "Шахтера". Затем вовсю заговорили об Одессе — мол, там клуб в оранжево-черных футболках более почитаем, нежели в столице Галичины. Одесса — прекрасный футбольный город, бережно хранящий в своей исторической памяти немало знаковых футбольных битв (скажем, одесские дерби в середине прошлого столетия, еврокубковые противостояния "Черноморец" — "Вердер", "Черноморец" — "Реал" в середине 1980-х, матчи за Суперкубок Украины уже в наше время). Да и время поединка — аккурат на майские праздники — располагает, казалось бы, к интересному проведению футбольного досуга в Жемчужине у моря. Вот только позабыли как-то о том, что в начале мая в Одессе будет годовщина трагедии на Куликовом поле. А посему простор для провокаций со стороны нашего агрессивного соседа и его сторонников с украинскими паспортами просто безграничен. А тут еще и такой футбол! Не хочу нагнетать страсти, но вероятность повторения кровавого побоища была (и, увы, остается, даром, что футбола не будет) весьма высокой.

Слава Богу, трезвые головы прислушались к убедительным аргументам и передумали командировать "классико" в Одессу. На горизонте замаячило Запорожье. В славном городе, к сожалению, нынче футбол в упадке. А ведь были времена, когда столица Казацкого края была представлена в элите отечественного футбола сразу двумя клубами — "Металлургом" и "Торпедо", были времена, когда запорожцы слыли грозой авторитетов, были времена, когда тамошний "Металл" играл в еврокубках. В предстоящем евросезоне, по всей видимости, Запорожье не будет обделено еврокубковыми матчами: "Заря" задекларировала желание принимать своих евросоперников именно близ острова Хортица.

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Вообще, складывается впечатление, что в этом городе решили искусственно насадить новую футбольную любовь и стереть память о местных клубах. Тем не менее, Запорожье всерьез рассматривалось как пристанище "классико". Недостаток этого варианта — малая вместимость "Славутич Арены". 12 тысяч зрителей — не та цифра посещаемости, которая подобает такому матчу.

Но, наконец, в преддверии нынешнего уик-энда было официально объявлено, что игру примет Львов. Надеюсь, странствия "классико" на этом закончатся, и игра действительно пройдет там, где запланировано. Но в этой связи возникает немало вопросов.

Во-первых, матч назначен на Пасху. Помнится, в свое время один из составителей календаря чемпионата Украины с гордостью говорил мне о том, что, расписывая даты проведения матчей Премьер-лиги, он никогда не назначал оные на церковные праздники, в первую очередь, на Пасху. При этом действительно уважались чувства верующих болельщиков, а футболисты не грешили работой в светлый праздник. Нынче этим принципом пренебрегли. Возможно, по задумке организаторов, жители Западной Украины — поклонники "Динамо" — из-за праздника проигнорируют футбольное действо, и киевская команда не будет иметь надлежащей поддержки. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

Во-вторых, решение о проведении определяющего матча внутреннего сезона было принято чуть больше чем за две недели до самой игры. Известно, что достать железнодорожные билеты на праздники в нашей стране всегда было нелегко, и обилие поездов "Интерсити" отнюдь не решает проблему. Болельщики, как правило, планируют футбольные вояжи заранее, а в данной ситуации их поставили в весьма щекотливое положение. Возьмешь билеты на поезд до Львова, а спустя пару дней, глядишь, "классико" (своего рода нектар и амброзия нашего футбола) снова переедет.

В-третьих, львовский вариант все-таки, как по мне, самый рациональный. "Шахтер" в блестящем стиле завоевал путевку в полуфинал престижного еврокубка, и поединки против действующего победителя Лиги Европы — "Севильи" — образуют такое себе обрамление отечественного "классико". Главный внутриукраинский матч становится частью горняцкого евросэндвича. Оранжево-черным нет смысла перед перелетом в Севилью вояжировать куда-то в пределах Украины.

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А сетования на то, что во Львове "Динамо" любят больше, чем "Шахтер"… Знаете, топ-менеджмент донецкого клуба неоднократно говорил о популярности своей команды во всех уголках Украины. Представится очередной случай проверить это на практике. Во всяком случае, во время матча против "Браги" "Арена Львов" оказала команде Мирчи Луческу отличную поддержку, а по названиям городов, начертанным на украинских стягах, пестревших по всему стадиону, впору изучать географию Западной Украины. Только вот флаги в большинстве своем были сине-желтые или красно-черные. Оранжево-черная цветовая гамма также наличествовала, но была не столь заметной. Да и скандирование "У-кра-и-на!" время от времени выдавалось на-гора львовскими трибунами. А вот в послематчевой риторике донецких футболистов слово "Донбасс" присутствовало, слова же "Украина" я не нашел. Чем меньше они будут ассоциировать себя с Украиной, тем меньше симпатий будут вызывать у львовского болельщика, неужели это непонятно? Хотя отмечу, что, помимо хорвата Дарио Срны, установившего в этом матче рекорд донецкого клуба по количеству сыгранных за него матчей (казавшееся вечным достижение легендарного капитана "Шахтера" 1980-х Михаила Соколовского пало), на футбольном поле в оранжево-черных футболках выделялись украинцы — Виктор Коваленко и Максим Малышев. Да и Андрей Пятов сыграл на уровне. В итоге "Брага" отправилась восвояси на щите.

Популярность нельзя назвать неразменной монетой. Глорихантеры вовсю изменяют любимым некогда клубам с зарубежными толстосумами, да и с отечественными небожителями. С одной стороны, это грустно. Но с другой, это оставляет простор для борьбы за зрителя. Чтобы тебя любили в разных уголках страны, нужно, помимо, хорошей игры, занимать и патриотическую позицию.

Но все-таки: почему о местах проведения матчей у нас думают непосредственно перед поединками? Почему до сих пор неизвестно место проведения финала Кубка Украины? Если решить этот вопрос заранее — где-то в июле, до начала сезона, то команда, представляющая город проведения решающего матча, получит дополнительный кубковый стимул. Как бы то ни было, сейчас, когда до финала еще больше месяца, вполне ведь можно определиться. Полагаю, лучшим вариантом для проведения этой игры будет НСК "Олимпийский". Максимальное число зрителей плюс оптимальная логистика, да и высшим руководителям нашего футбола не нужно прокладывать тернистый путь в провинцию. Кроме того, проведение матча в столице может позволить возродить традицию вручения Кубка Украины президентом страны. Как бы ни относиться к разным главам нашего государства, их личное участие в таких церемониях — свидетельство внимания власти к популярной игре. Будем жить?!