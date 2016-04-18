Український Кабмін без іноземців: "зрада" чи "перемога"

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

18 апреля 2016, 11:08

Потрібно укотре визнати очевидне: супергерой не врятує, доведеться жити в цій країні, працювати з тими, хто є, і сподіватися тільки на себе.

Прихід у попередній уряд іноземців,  неформальним фронтменом яких вважали американську громадянку українського походження Наталю Яресько, супроводжували радісні вигуки та широкі обговорення навіть після ста днів роботи. Їхнє зникнення з уряду теперішнього не обговорюється ніяк, ніби Яресько, Квіташвілі та Абромавічуса не було взагалі, вони українцям лише наснилися. Трохи цікавіше, чому одних "варягів" не замінили на інших. Хоча б пояснили: мовляв, іноземці зробили свою справу — іноземці можуть йти.

Хоча висновки як близьких, так і далеких від реальної політики людей не надто втішні.  Наприклад, депутат від БПП Мустафа Найєм використовує цей факт, аби вкотре покритикувати українську корупцію. На його думку, відхід попередників і відсутність нових іноземних пропозицій — це повзучий реванш системи, проти якої народ вийшов на Майдан два роки тому. Схожу думку має філософ Сергій Дацюк,  уточнюючи: іноземці, якщо їм не заважати, реформи робити можуть, проте незгодні з погано прихованим дерибаном у владних ешелонах. Через це, зокрема, йти в уряд Володимира Гройсмана відмовився екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, і в цьому його непрямо підтримала пані Яресько. З її слів, нинішній уряд створений за іншою логікою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабинет Гройсмана: ремонтная бригада на марше

Сказавши так, екс-міністр фінансів не завдала собі клопоту пояснити, яку логіку мала на увазі і з чим саме не згодна. Хоча,  по-хорошому, мусила б. Адже саме її прізвище згадували найперше, коли йшлося про заміну Арсенія Яценюка в прем'єрському кріслі. Зобов'язує до більш детальних коментарів насамперед поширений у ЗМІ факт, що лише чутки про прем'єрство пані Яресько сприяли подорожчанню українських євробондів у березні на 3,7%. Адже тепер ніхто не говорить про ці євробонди. Українці не знають, чи здешевшали вони назад, коли Яценюк лишився в кріслі, тим більше — чи впали вони нижче історичного мінімуму, щойно прем'єром України став Гройсман.

І це — дрібничка. Одна з тих багатьох, котрі сьогодні потребують адекватного пояснення. Бо цими днями співгромадяни, котрі претендують на лідерство думок, вчергове демонструють коротку пам'ять українців. Адже торік політики, політологи, філософи, філологи, громадські активісти й популярні блогери різко висловлювалися щодо присутності в уряді іноземців. Мовляв, це — не допомога, а приниження. Ту ж Яресько іменували "чиказьким бухгалтером". У послужних списках Абромавічуса й Квіташлвілі не знаходили нічого надзвичайного, заслуженого, видатного. Словом, усього такого, що дає надію: іноземці прийдуть — порядок наведуть.

Загалом присутність іноземців в уряді України визначали не інакше, як прикладом зовнішнього керування країною. Від чого наша держава, на думку телевізора й Facebook, поступово й невідворотно втрачає власну суб'єктність. Коли так, відсутності іноземців серед нових міністрів треба радіти. Ми ж таким чином зупинили процес державницької геополітичної деградації і знову стаємо самими собою. Але ж ні: виявляється, варто іноземцеві піти з високої посади, як ті, хто вчора називали "зрадою" їхню присутність, тепер таврують "зрадою" їхню відсутність.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда уходит Яценюк и что будет дальше?

Наталія Яресько, Олександр Квіташвілі та Айварас Абромавічус

Хоча насправді експеримент із Яресько та компанією не варто оцінювати ніяк. Запрошення їх в уряд нікого ні до чого не зобов'язувало. Наталя Яресько на своїй посаді могла дати потрібну для реформування країни вказівку, яку ніхто не буде виконувати. Та чого вже там: два роки іноземці не з Кабміну, а з Брюсселя, Вашингтона, Оттави і окремо — з Варшави та Вільнюса закликають українську владу проводити реформи. По-перше, цього вимагає народ України, по-друге — грошей не буде,  по-третє — Росія агресор, ворог біля наших спільних воріт. Доморощені конспірологи не раз писали, як Петра Порошенка викликали на міжнародні "килими" й в ультимативній формі змушували міняти країну на краще й покласти корупції край, а ліберальним демократичним реформам — дати, нарешті старт. Та скидається, що Порошенко ультиматумів не прийняв, на прохання не відреагував, на народ наплював і нікого не боїться. Хоч батіг йому показуй з-за кордону, хоч пряник.

Відповідно, іноземець-міністр нічого не ладен зробити, якщо його підлеглий — український чиновник-саботажник. Більше того: в тій ситуації, яку ми маємо тепер, Україну не врятує ані іноземний міністр, ані Європейський Союз, ані держдеп США, ані — сам господь Бог. З Генеральної прокуратури однаково сильним ударом викинули як українця Віталія Каська, так і грузина Давида Сакварелідзе. Та система, про яку каже Мустафа Найєм, однаково відторгає литовця, англійця, поляка, американця, японця. І, звісно, нашого брата-українця, котрий сопе, карається, мучиться, але вперто на своєму місці лупає власну скалу.

Вітаючи іноземців і сумуючи за ними, ми мимоволі демонструємо той код нації, який намагалися змінити кращі люди за часів Революції Гідності й вперто роблять так далі. Не ображайтесь, але, за цим кодом, більшість хоче, аби президентом України став іноземець. А Україна в нинішніх кордонах увійшла до складу якоїсь розвиненої західної держави. Або стала для Заходу чимось на кшталт Білорусі й Чечні для Росії: давайте грошей всім порівну і не заважайте, бо будемо бунтувати. Скажете — не так? Гаразд, тоді треба вкотре визнати очевидне: супергерой не врятує, доведеться жити в цій країні, працювати з тими, хто є, і покладатися лише на себе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Андрій Кокотюха Яресько Кабмин авторская статья Гройсман Квиташвили Абромавичус политика
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять