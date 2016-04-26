Гибель русского театра и российская пропаганда

Виталий Портников

Публицист, журналист

26 апреля 2016, 16:10

Рахмон — верный союзник Путина, поэтому имеет полное право искоренять все русское в своей стране.

Творческий коллектив Русского драматического театра имени Владимира Маяковского написал заявление в знак протеста против решения властей Душанбе снести здание старейшего театра Таджикистана. Актерам и режиссерам предложено из центра города переселиться в здание кинотеатра на окраине таджикской столицы. Но они уверены, что этот переезд убьет театр.

У Русского театра в Душанбе — выдающиеся традиции. Этот театр основал тогда еще очень молодой — а потом очень знаменитый — артист Георгий Менглет, который вместе с другими учениками известного режиссера и актера Алексея Дикого переехал в Таджикистан после ареста учителя в конце 30-х годов прошлого века. Менглет мечтал сохранить традиции театра Дикого вдалеке от Лубянки — и ему это удалось, к тому же на помощь пришли корифеи русского театра Василий Топорков и Михаил Яншин. В 90-е годы, после провозглашения независимости Таджикистана, большая часть труппы уехала в Россию, но театр сохранился благодаря усилиям таджикских режиссеров и актеров. То есть это многонациональный театр — и одновременно островок русской культуры в далекой стране. Как вы думаете, какое СМИ рассказывает нам о его проблемах? Правильно, Би-Би-Си. В самой России до проблем русского театра никому и дела нет.

И это еще раз доказывает весь цинизм российской пропаганды — не только подлой, но и лживой. С российских телевизионных экранов не сходят "новости" об "украинских националистах", "проблемах" с русским языком и "бандеровском" Киеве. Между тем, в центре этого "бандеровского" Киева — один из самых авторитетных театров страны — Театр русской драмы. Этот театр полон жизни — и никому не придет в голову переселить его коллектив в кинотеатр на окраине. Но никто из приезжающих в украинскую столицу российских пропагандистов не замечает ни русский театр, ни русские книги в магазинах, ни русский язык на улицах. "Бандеровцы" — потому что решили, что имеют право на собственное мнение. Потому что стремятся к демократии и цивилизованному миру.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ни к чему такому не стремится. Он — типичный центральноазиатский коррумпированный диктатор, который обрек сотни тысяч своих соотечественников на рабство в России. Рахмон — верный союзник Путина, который привел свою страну в интеграционные проекты российского правителя. Поэтому он имеет полное право искоренять все русское в своей стране — в России по этому поводу никто и не пикнет и защищать Русский театр не станет. Большинство штатных российских пропагандистов  к тому же — невежественные люди, для которых фамилии Дикого или Менглета вообще ничего не значат.  Они защищают "русский мир", когда есть указание от не менее невежественного начальства. А на реальную — а не придуманную каким-нибудь убогим Первым каналом — судьбу русской культуры — им наплевать.

фото: kremlin.ru

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Виталий Портников пропаганда Таджикистан авторская колонка театр Душанбе Менглет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять