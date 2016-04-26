Гибель русского театра и российская пропаганда

Творческий коллектив Русского драматического театра имени Владимира Маяковского написал заявление в знак протеста против решения властей Душанбе снести здание старейшего театра Таджикистана. Актерам и режиссерам предложено из центра города переселиться в здание кинотеатра на окраине таджикской столицы. Но они уверены, что этот переезд убьет театр.

У Русского театра в Душанбе — выдающиеся традиции. Этот театр основал тогда еще очень молодой — а потом очень знаменитый — артист Георгий Менглет, который вместе с другими учениками известного режиссера и актера Алексея Дикого переехал в Таджикистан после ареста учителя в конце 30-х годов прошлого века. Менглет мечтал сохранить традиции театра Дикого вдалеке от Лубянки — и ему это удалось, к тому же на помощь пришли корифеи русского театра Василий Топорков и Михаил Яншин. В 90-е годы, после провозглашения независимости Таджикистана, большая часть труппы уехала в Россию, но театр сохранился благодаря усилиям таджикских режиссеров и актеров. То есть это многонациональный театр — и одновременно островок русской культуры в далекой стране. Как вы думаете, какое СМИ рассказывает нам о его проблемах? Правильно, Би-Би-Си. В самой России до проблем русского театра никому и дела нет.

И это еще раз доказывает весь цинизм российской пропаганды — не только подлой, но и лживой. С российских телевизионных экранов не сходят "новости" об "украинских националистах", "проблемах" с русским языком и "бандеровском" Киеве. Между тем, в центре этого "бандеровского" Киева — один из самых авторитетных театров страны — Театр русской драмы. Этот театр полон жизни — и никому не придет в голову переселить его коллектив в кинотеатр на окраине. Но никто из приезжающих в украинскую столицу российских пропагандистов не замечает ни русский театр, ни русские книги в магазинах, ни русский язык на улицах. "Бандеровцы" — потому что решили, что имеют право на собственное мнение. Потому что стремятся к демократии и цивилизованному миру.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ни к чему такому не стремится. Он — типичный центральноазиатский коррумпированный диктатор, который обрек сотни тысяч своих соотечественников на рабство в России. Рахмон — верный союзник Путина, который привел свою страну в интеграционные проекты российского правителя. Поэтому он имеет полное право искоренять все русское в своей стране — в России по этому поводу никто и не пикнет и защищать Русский театр не станет. Большинство штатных российских пропагандистов к тому же — невежественные люди, для которых фамилии Дикого или Менглета вообще ничего не значат. Они защищают "русский мир", когда есть указание от не менее невежественного начальства. А на реальную — а не придуманную каким-нибудь убогим Первым каналом — судьбу русской культуры — им наплевать.

фото: kremlin.ru