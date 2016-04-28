Чемпионские дуплеты, или Почему "Динамо" лучше всех?

Киевское "Динамо" снова на украинской футбольной вершине. Второй год подряд команда Сергея Реброва досрочно завоевывает золотые медали чемпионата Украины. Общее число чемпионских титулов киевского клуба достигло 28 (13 были завоеваны при СССР, а 15 — в независимой Украине). До третьей звезды на футболках поверх клубной эмблемы — еще два "золота". Чемпионских дуплетов в динамовской биографии было немало (1974–1975, 1980–1981, 1985–1986, 2003–2004), наличествовали и более продолжительные скудетто-серии (искренне желаю, чтобы начавшаяся чемпионская серия "Динамо" продолжилась), но нынешняя защита чемпионского титула стоит особняком.

Разные времена знавала наша многострадальная родина. Голодоморы и репрессии, войны, оттепели и застои, катастрофы и стихийные бедствия накатывались на нее с пугающей регулярностью. Футбол испытал на себе все прелести исторических контрапунктов. Сейчас у Украины — очередное испытание на прочность. Футбол как отдушина, как глоток свежего воздуха, как возможность гордиться своей страной? С этими функциями игра миллионов худо-бедно справляется. Обратите внимание: дуплеты "Динамо" приходились на переломные этапы в истории страны. Первый — на пороге разрядки и углубления застойных явлений (тогда "Динамо" по праву считалось сильнейшей командой Европы), второй — в самом эпилоге застоя (киевляне царили в Союзе, но в Европе отошли с ранее завоеванных позиций), третий — на заре перестройки (снова "Динамо" — топ-клуб Европы), четвертый — на финише эпохи Кучмы (команда постоянно играла в Лиге чемпионов, но уже несколько лет кряду не могла преодолеть групповое сито). Очень хочу, чтобы нынешний триумф самого популярного клуба нашей страны совпал по времени с эпохой возрождения Украины.

"Чорноморец" — Динамо — 0:2

Но в сторону мечтания. Вернемся в бурлящее сегодня. Динамовцы заслужили этот успех. Незрелищный скучный футбол? Конечно, обладая обширными медиаресурсами и футбольно конкурируя при этом с киевлянами, можно легко организовать шквал огульной критики. И, будем откровенны, придраться есть к чему. Но как же знакомы мотивы псевдолюбителей футбольного прекрасного! И Лобановский в свое время был порицаем московскими адептами "футбольной красоты". Правда, все эстетство жителей Белокаменной сводилось к радению за интересы московских клубов. Ныне подобную картину мы наблюдаем с продонецкими акулами пера и микрофона.

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"Динамо" — "Волынь" — 3:0

Наверняка многие из вас задавались вопросом: что такое хороший футбол? Позвольте задать вам встречный вопрос: а хорошим ли является футбол, если он демонстрируется командой, пропустившей на сегодня всего семь мячей в 23 матчах чемпионата? И много ли вы назовете команд, пропускающих в среднем 0,3 гола за матч в топ-десятке европейских чемпионатов? "Ювентус", славящийся своей надежной обороной, возглавляемой рекордсменом по вратарской сухости Джанлуиджи Буффоном, в серии А в этом сезоне пропускал в среднем 0,51 гола за игру. Показатели остальных клубов, представляющих европейскую топ-10 согласно таблице коэффициентов УЕФА, намного хуже. Чемпионат еще не закончен, и результат киевлян может ухудшиться, но результат, достигнутый в значимых матчах (до завоевания чемпионского титула), воистину впечатляет! Отмечу в этой связи роль центральных защитников. В большинстве матчей они сыграли сверхнадежно, без лишнего риска, а когда нужно, добавляли креатива в атаке. Во всяком случае, и Евгений Хачериди, и Домагой Вида, и Виторину Антунеш, и Данилу Силва имеют на своем счету забитые мячи в этом сезоне. А Александар Драгович отличался в Лиге чемпионов (правда, на его счету еще и автогол). Самый главный козырь киевлян кроется в организации игры. В этом компоненте они оказались сильнее всех в Украине.

Полагаю, в команде найден разумный баланс между украинцами и легионерами, между молодежью и ветеранами. Сергей Ребров выказал заинтересованность в том, чтобы два "сенатора", хранители динамовских традиций — Александр Шовковский и Олег Гусев — продлили контракты с клубом.

Ярмоленкозависимость? Да, в определенной степени она имеет место. И возможный летний уход ведущего игрока "Динамо" в один из ведущих клубов мира уже сейчас наполняет тревогой сердца динамовских фанов. Без выхода на трансферный рынок, очевидно, не обойтись. Гарантированное место в групповом турнире Лиги чемпионов — неплохое подспорье для этого, а вот продолжающиеся военные действия в Украине — отталкивающий фактор для зарубежных стоящих футболистов.

"Динамо" — "Карпаты" — 3:0



Ложка дегтя? В чемпионате это, безусловно, домашний матч против "Шахтера", проигранный вчистую. Отсутствие Евгения Хачериди и Сергея Рыбалки сказалось на действиях киевлян в тот вечер. Но тренерский штаб сумел сделать правильные выводы из этой неудачи, и в дальнейших матчах чемпионата явных проколов не допускал.

Падение зрительского интереса? Да, это прискорбный факт. Даже на украинском "классико" трибуны "Олимпийского" не были заполнены хотя бы наполовину, не говоря уже об остальных играх. Похоже, клубу стоит подумать о расширении контактов со своими поклонниками. Два чемпионства подряд позволяют увеличивать фан-базу. Открытые тренировки, проводившиеся в "Динамо" при тренерской каденции Юрия Семина на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, приближали кумиров к народу. Не пора ли их возобновить? Да и афиш футбольных матчей хотелось бы побольше, и число точек продаж билетов на футбол неплохо бы увеличить. Словом, есть куда расти в работе со зрителем. Думаю, что при слаженной работе клубных служб цель "не меньше 20 000 зрителей на каждом матче" вполне достижима.

"Динамо" — "Ворскла" — 1:0

Отсутствие круга почета по беговой дорожке после чемпионского матча? Конечно, людям, выросшим на чемпионствах "Динамо" советского времени, трудно с этим смириться. Но после массовых выбеганий киевских тифози на футбольное поле в прошлом сезоне, полагаю, что динамовцы просто опасаются подходить столь близко к трибунам. Поэтому круг (а вернее, прямоугольник) почета был сделан прямо на футбольном поле. Ну, и, конечно, благодарить за поддержку стоит не только ультрас. И на центральных секторах сидят преданные болельщики, выкладывающие свои кровные за не самые дешевые билеты и абонементы. Динамовцы! Ваши поклонники из неультрас-секторов тоже нуждаются в вашей благодарности. Не забывайте о них, пожалуйста!

"Что нужно, чтобы "Динамо" стало чемпионом?" — вопросил я одного записного фана киевского клуба года четыре назад. "Нужно, чтобы все клубы украинской премьер-лиги играли честно с "Шахтером", — ответствовал он. "А как этого добиться?" — не унимался я. "Нужно, чтобы ставленник донецких покинул высший должностной пост в Украине", — ответил мой собеседник. И ведь не ошибся, дав правильный рецепт динамовского чемпионства.

А дальше будет ЕВРО, куда чемпионы Украины делегируют немало своих футболистов, причем в разные сборные. Пожелаю всем динамовцам, а особенно украинским сборникам на европейском футбольном фестивале сыграть так, чтобы после турнира их цена по версии знаменитого ресурса transfermarkt.de выросла ощутимо.