Жемчужный юбилей евротриумфа "Динамо", или Почему не истощатся плодородные футбольные почвы?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
1 мая 2016, 20:15

Ровно три десятка лет назад киевское "Динамо" завоевало свой второй Кубок кубков.

Значимость большой футбольной победы понимаешь с годами. Тогда, 30 лет назад, когда киевское "Динамо" громило в Лионе мадридский "Атлетико", мы просто радовались успеху и не задумывались о том, что повторить его будет сложно. Киевское "Динамо" в середине 1980-х уверенно входило в число топ-клубов Европы, имея в своем составе целую россыпь звезд континентального масштаба.

Но, несмотря на наличие звезд (в частности, в составе присутствовали обладатель Золотого мяча-75 Олег Блохин и будущий лауреат опроса еженедельника France football Игорь Беланов), возглавляемая великим тренером дружина являла собой образец подлинно коллективного футбола. Тот евросезон вообще выдался во многом уникальным. Каждый домашний матч "Динамо" в розыгрыше Кубка кубков-1985/86 собирал 100-тысячную аудиторию! Такой рекорд уже невозможно повторить. Энергетика трибун была колоссальной! Каждый домашний матч приносил "Динамо" крупную победу. А всего таковых в том розыгрыше было 6 в 9 матчах!

Соперники "Динамо" оказывались с первых же минут зажаты в тиски знаменитого прессинга и, как правило, не находили выхода из этой ловушки. В большинстве матчей того розыгрыша "Динамо" удавались быстрые голы. А какие стремительные контратаки получались у динамовцев! Помню, Иржи Лопата, наставник пражской "Дуклы" — соперника "Динамо" по полуфиналу — отметил, что в технике его подопечные динамовцам не уступают, вот только все манипуляции с мячом киевляне выполняют на такой скорости, что, пока незадачливые пражане успевают разобраться что к чему, видят уже мяч в своих воротах.

В 1986-м "Динамо" выиграло второй Кубок кубков

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"Динамо" Киев — "Утрехт". 4:1

 

"Динамо" — "Университатя". 3:0

 

"Рапид" — "Динамо". 1:4

 

"Динамо" — "Рапид". 5:1

О, как же любили футбол в тогдашнем Киеве! Билеты на матчи еврокубков (а таковых было 100 062!) купить было просто невозможно. Число желающих увидеть евротриумф динамовцев в 6-8 раз превышало пределы вместимости самого большого советского стадиона, каковым являлся Республиканский в столице Украины.

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Финал-86 я смотрел в гостиничном номере в Ивано-Франковске, куда отправился в турпоездку на майские праздники в составе большой группы. Из памяти, конечно, не выветришь: зачин — гол Александра Заварова, продемонстрировавшего незаурядное умение играть головой, знаменитый веер, в котором поставил точку Олег Блохин, и рейд Вадима Евтушенко, подкараулившего испанских (а тогда число иностранцев в клубах не зашкаливало, и футболистов "Атлетико" вполне можно назвать испанцами, хотя на воротах у "матрасников" стоял легендарный аргентинец, чемпион мира Убальдо Фильол) оборонцев на ошибке при создании искусственного офсайда и поставившего точку в той игре.

А как забыть тщетные попытки футболистов обеих команд поймать петуха, выбежавшего на поле перед началом второго тайма! Франция, куда же без этой птицы!

 

"Динамо" Киев — 1986. Триумф в Европе

Всю ночь Ивано-Франковск гудел, отмечая победу. На следующее утро в центре города остались следы празднеств — серпантин, конфетти, динамовская графика. Могу себе только представить, что творилось в овеянном чернобыльскими страхами, но триумфующем Киеве! Встреча динамовцев на железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский (самолет из Франции тогда прилетал в Москву, а уже оттуда киевляне добирались домой, что называется, почувствуйте себя провинциалами) была сродни встрече Юрия Гагарина после космической одиссеи! На руках болельщиков плыл с вожделенным кубком Сергей Балтача, Валерий Васильевич Лобановский с врученным хлебом-солью со сдержанной радостью провидца раздавал интервью и, конечно, беснующееся фан-море на перроне. Чистая, незамутненная радость!

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Московские телевизионщики тогда подчеркивали, что эта победа — нет, не киевского "Динамо", а всего советского футбола. У виктории родственников всегда множество. Вот только тех, кто принес победу советскому футболу, в столице СССР практически никто не встречал. Контраст с Киевом в этом отношении, конечно, разительный. А ведь тогда тоже любили рассказывать байки о братских народах, нерушимости российско-украинской дружбы. Но эти россказни не подкреплялись делами. По факту: в Москве евроуспех "Динамо" восприняли очень ревниво.

Прошли годы, наступил новый век. Увы, нет уже любимых нами ни Валерия Лобановского, ни Анатолия Пузача, ни Анатолия Зеленцова, ни Михаила Комана, ни Василия Евсеева, ни Андрея Баля. Футбол ушел вперед. Но именно стиль "Динамо"-86 — тотальный универсализм — взят на вооружение ведущими клубами мира. Тактическая победа Валерия Лобановского над будущим покорителем европейской вершины на уровне сборных Мудрецом из Орталесы Луисом Арагонесом была бесспорной!

 

"Динамо" — "Дукла". 3:0.

 

"Динамо" — "Атлетико". 3:0

Мы любим критиковать наше футбольное сегодня. Но позвольте, разве уже в новом веке наши клубы не покоряли евровершины! "Шахтер", "Днепр", "Динамо" поддерживают высокое еврореноме отечественного клубного футбола, несмотря ни на какие катаклизмы, происходящие на территории Украины. У "Динамо"-86 есть достойные последователи. Да, в условиях донельзя коммерциализированного современного футбола сложно соперничать с англо-испано-итало-франко-германскими денежными мешками. Увы, наша страна на каком-то этапе чрезвычайно отстала в своем развитии. Сплошь и рядом встречаются рудименты совкового мышления. Футбол просто не может не быть заложником экономического кризиса. Но наш клубный футбол, кто бы что ни говорил, котируется на европейском уровне. Заложенный в 1970-е–1980-е годы базис получил достойную надстройку!

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30-летний юбилей принято называть жемчужным. Жемчуг считается символом плодородия. Уверен, что число жемчужин в нашем футболе не иссякнет (собственно, на следующий сезон во 2-ю лигу собирается заявиться одесская команда с красноречивым названием "Жемчужина"), а плодородная футбольная почва при бережном уходе грамотных специалистов даст высокий еврокубковый урожай!

фото: ua-football.com

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