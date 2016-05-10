Герой без цветов, или Кто под Кремлем убирал букеты у стелы городу Киева

Татьяна Катриченко

Журналист

10 мая 2016, 09:40

Столице Украины красные гвоздики не достались

"Глупость должна иметь пределы", — так отреагировали пользователи соцсетей на отсутствие цветов у знака городу-герою Киеву в Москве.

Не только накануне 9 мая, но и вообще, как-то даже противно цитировать слова сумасшедшего российского байкера, который сказал, что городов-героев двенадцать, а Киев среди них Иуда. Но, похоже, он говорит лишь то, что в его уста вкладывает российская пропаганда, то, что она хочет сказать или, скорее, внушить своему народу…

Так получилось, что мое летнее детство прошло в Москве, я очень хорошо помню звезды героев-городов у кремлевской стены в Александровском саду и в советские времена, и во время РФ. На могиле Неизвестного солдата всегда горел вечный огонь, рядом с ним каждый час сменялись часовые (на это действо меня водили поглазеть), а у всех надписей городов воинской славы были цветы, особенно в майские дни.

Стела Киева без цветов

Но не в эти.

Всего на аллее двенадцать звезд и двенадцать названий городов. За несколько дней до 9 мая десять из них получили корзины цветов. И только Киеву и Одессе красные гвоздики не достались.

"Впрочем, у Одессы цветов хватает и без того — 2 мая люди принесли туда цветы к годовщине трагедии", — заметил блогер Антон Белицкий. "Не забудем, не простим", — гласила одна надпись на черной табличках. На ленте венка есть и другая: "Русским мученикам".

Пустоту у Киева заметили другие москвичи и стали приносить к постаменту цветы. Редко и скромно. Но и те букетики кому-то мешали — тюльпаны и гвоздики то и дело испарялись.

Действия своих сограждан назвала "вандализмом" гражданская активистка Наталья Иванова. От лица ветеранской организации она даже написала письмо президенту Владимиру Путину в духе понятной ему современной российской пропаганды: "Возможно, корзина ставится туда уполномоченными лицами, но какая-то экстремистская группа или кто-то из агрессивно-настроенных граждан, провокаторов тайно уносит эту корзину, чтобы дискредитировать власть и внести информационный диссонанс накануне Дня Победы, оскорбляя тем самым лично Вас, а также федеральные (муниципальные) органы".

И пока письмо к Путину шло, активисты собирали деньги на сине-желтый букет.

"Мы кликнули клич, чтобы собрать деньги и купить корзины желто-блакитных хризантем городам-героям Киеву и Одессе, — рассказывает мне Наталья. — Если уж у властей России на них нет денег, и она решила плюнуть в душу ветеранам украинских фронтов. После постараемся подкараулить, кто убирает цветы. Но Александровский парк закрывают ночью, и увидеть будет сложно. Зато утром если ее не будет — значит, точно факт вандализма. Я не думаю, что это команда от самого Путина. У нас полно ветеранов украинских фронтов и они ещё живы. Это ФСБ-шные игры".

Тем временем на посты в соцсетях отреагировало посольство Украины в Москве. Уже к обеду 4 мая у Киева появилась корзина из сине-желтых цветов. И два наших пограничника.

Сине-желтый букет у стелы Киеву

Правда, ненадолго. Как только украинские пограничники из Александровского сада ушли, там появились российские полицейские. И обтянули "место преступления" ограничительной лентой. Тут же вспомнился диснеевский мультфильм, где герои-монстры в своем мире боялись даже маленьких человеческих детенышей, были готовы их уничтожать, лишь бы не дать рухнуть их корпорации...

"Нам сказали, что ведутся профилактические работы", — констатировал другой общественный активист Виктор Капитонов. После них цветы от украинского посольства исчезли.

6 мая в день четвертой годовщины событий на Болотной площади у звезды города-героя Киева, как и обещала Наталья, вновь появилась корзина сине-желты цветов.

Автор композиции — москвичка Алена Рыкалина.

"Когда я написала о том, что нужно сброситься и купить корзину, откликнулась одна Алена Рыклина, — говорит Наталья. — Она сказала, что работает флористом на Рижском рынке и может недорого сделать корзину цветов. Мы с ней скинулись по 1000 рублей, и корзина, в самом деле, получилась роскошная. Везли мы ее в метро. Для конспирации накрыли сверху российским флагом. Когда вышли на Манежную площадь, к нам подошел вежливый офицер полиции, поздоровался и сказал, что нас уже ждут на возложение, и мы немного опаздываем. Ранее я по телефону и СМСками поменяла время с 14.00 на 16.00. Но, видимо, этот офицер был в курсе, когда мы придем".

Молодая женщина с длинными черными волосами — та самая Алена. Она вместе с гражданским активистом Марком Гальперином, на которого не раз уже накладывали административные взыскания за протесты в том числе и в поддержку Украины, принесли эту корзину к кремлевской стене.

"Когда мы возложили цветы и достали украинский флаг, к нам тут же подбежали стражи порядка и потребовали убрать флаги, — продолжает Иванова. — Мы старались их убедить, что это очень важно для налаживания дружбы и соседских взаимоотношений между двумя странами, но они были непреклонны". Страх полицейских, видимо, был настолько велик, что они стали опасаться даже флага "великой России" развернутого по соседству с желто-синим.

"Я предупредила полицейских, чтобы корзину не убирали. И мы ушли на акцию 6 мая на Болотную площадь", — говорит Иванова. После вернулись посмотреть — какова судьба цветов.

"По окончании болотных событий, мы вернулись, — рассказывает гражданская активистка. — И корзина стояла! Рядом лежали еще букеты и был прикреплен плакатик с сердцем и надписью "Дякую!" на фоне цветов украинского флага. Прохожие задерживались именно у стелы Киева и с удовольствием фотографировались. Среди них, как оказалось, были женщины из Чернигова. Мы сделали несколько коллективных фото, а одна из наших активисток подняла над головой сердечко "Дякую!". К нам снова подбежали два полицейских. Один со злобой вырвал тот плакатик, и стал спрашивать паспорта. Но с ним оказался второй — добрый мент. Благодаря ему, удалось погасить конфликт и уйти с аллеи без вызова наряда полиции. Уходя, я снова потребовала следить за тем, чтобы корзина была на месте, иначе скандала не избежать. Они сказали, что убирают уборщики, когда цветы вянут. На что я ответила, что цветы самые свежайшие, только что из Голландии, и обработаны специальной пропиткой — простоят не только праздники, но еще неделю-две".

Аллея городов-героев

"Мы с активистами собрали на аллее и на Болотной еще 1000 рублей и завтра я съезжу на Рижский рынок и скомплектую несколько сине-желтых букетов для всех украинских городов на аллее славы: Киева, Одессы, Керчи, Севастополя", — делится планами Наталья. И тут же вспоминает, из Украины также захотели передать деньги на цветы. "Будет букет от украинского народа!", — говорит она.

И уже сегодня утром Наталья Иванова попросила всех неравнодушных помочь ей довезти с рынка цветы. "Одна их точно не донесу", — сказала она.

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