Социальная справедливость, или Станет ли Украина "людоедским" государством?

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

11 мая 2016, 12:20

Кризис социальной модели в Украине неизбежен и сейчас стоит вопрос, что мы получим взамен?

Недавно в Facebook попался на глаза "Глобальный индекс голода — 2015" (который обнародовали Международный институт исследований продовольственной политики, гуманитарные организации Welthungerhilfe и Concern Worldwide) с интересной статистикой и выводами.

Дело в том, что количество недоедающих связано не только с ВВП на душу населения, но и с системой распределения ВВП на реальных граждан.

И я согласен с теми экспертами, которые говорили, что в измерении этой важнейшей базовой потребности человека, Украина — с учётом относительно низкого ВВП на душу населения — все эти годы оставалась самым социально справедливым государством среди бывших республик СССР.

Все это время у нас не было "шоковой терапии", скачкообразной дифференциации бедные — богатые, уровень жизни, начиная с "нулевых" рос. У нас даже до последнего времени сохранялся советский Трудовой кодекс.

Сейчас постсоветское пространство выглядит следующим образом (чем меньше цифра, тем лучше обстоят дела):

Распределение ВВП на реального человека

Беларусь, Латвия, Литва, Украина (в 2000 г. — 13,4, 2005 —

Эстония —

Россия — 6,6

Казахстан — 8,0

Грузия — 8,5

Молдова — 9,1

Кыргызстан — 9,4

Азербайджан — 10,0

Армения — 11,2

Туркменистан — 12,9

Узбекистан — 13,3

Таджикистан — 30,3

Как видим, Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, имея за счёт природной ренты относительно высокий ВВП, являются более "людоедскими" государствами, обрекающими беднейшие слои своего населения на недоедание.

Однако ситуация меняется и у нас. Повышение тарифов, реформа трудового законодательства, массовые увольнения, которые произойдут после "большой приватизации" и вероятная продажа земли приведут к окончательному слому социальной модели в Украине. Мы перестанем обеспечивать баланс социальной справедливости.

Это происходит на наших глазах. С 1 мая стоимость газа для украинцев в отопительный период вырастет на 91%! Сейчас правительство дотирует каждого четвертого гражданина Украины. В конце этого года — министр Павел Розенко вообще обещает 8 млн семей. Это почти 100% граждан. Но это уже не спасает положения. Более того, оно его усугубляет.

Государственный патернализм обесценивает личность. В условиях ускоренного транзита это значит, что вместо самоорганизации и новых правил игры мы рискует войти в штопор социальной депрессии и голодные бунты.

Как утверждает, Анатолий Гальчинский, "это не просто определяющий атрибут коммунистического мировоззрения, но и самый деструктивный элемент экономических отношений. Мы занимаемся уличной декоммунизацией, меняем вывески, и в то же время интенсивно воспроизводим коммунистические начала в социальной сфере".

Кризис социальной модели в Украине неизбежен и сейчас стоит вопрос, что мы получим взамен? Насколько уже наше государство станет "людоедским"?

Нам говорят о том, что сокращение социальных расходов и "шоковая терапия", как часть парадигмы догоняющего развития, выведут нас из кризиса. Это написано даже в стратегии президента "Украина — 2020".

Но, как утверждает Morgan Stanly Investment Management, рынки развивающихся стран (а их в поле зрения МВФ 145 из 180) "только после 2000 г. начали догонять ведущие экономики, однако в 2011 г. разница подушевого дохода вернулась к уровню 1950-х годов". 

Иными словами, "глобальный мир развитых стран хочет иметь в странах развивающихся рынков источник роста, основаны, прежде всего, на экономизированном (а не социально и гуманитарно ориентированном) пути их развития".

Рыночной экономике необходима социальная корректировка, чтобы не говорили либертарианцы и неолиберальные фундаменталисты. И это не моя идеологема — а медицинский факт.

Отказ от необходимых изменений, неумение или незнание способов пересмотра ее основ в условиях масштабности грядущих перемен в экономике и в социальной сфере грозят массовой неудовлетворенностью жизнью и, соответственно, возрастающей протестностью населения.

Иначе, в наших условиях, система войдет в штопор и революционизирует до трайболизма. Вместо шоковой терапий и выздоровления мы просто умрем от шока. Умрем даже не как государство, а как страна и единый народ.

Неравенство и несправедливость современного капитализма достигли масштабов, когда существующей моделью развития на фоне проблем социального государства озаботились все. От крупных корпораций до церковников. Это не интересно только нашим чиновникам и политикам. Мы и дальше раздаем субсидии и скатываемся к людоедской модели…

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авторская статья экономика голод ВВП развитие бедность Виталий Кулик патернализм
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