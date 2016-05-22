Изгнать Россию из ФИФА и лишить Мундиаля-2018, или Почему для "совков" футбол — как крыша

Группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала обращение к исполнительному комитету Международной федерации футбола с просьбой исключить Россию из членов ФИФА, а также пересмотреть право РФ на проведение чемпионата мира.

Вице-президент РФС Никита Симонян так прокомментировал этот факт (СМИ России, кстати, обращение окрестили "постановлением"): "Дело в том, что они уже немало глупостей сделали и наговорили. К этой очередной глупости стоит отнестись с юмором, не более. Есть мировое футбольное сообщество, которое четко понимает, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, в 2017 году у нас пройдет Кубок конфедераций. Если они (украинцы) не хотят быть с Россией, выйти из ФИФА — их право. Выходите из ФИФА, и все. А то диктуют они правила футбольные… Их никто слушать не будет".

Что касается зарегистрированного обращения к ФИФА, то именно к нему отношусь со скепсисом, хотя вода, как известно и точит камень. Безусловно, лишение России права проведения Мундиаля, если подобное произойдет, станет не продуктом деятельности наших депутатов (собственно, пиариться они не забывают никогда, на то и депутаты), а свидетельством консолидации западного мира перед российской неадекватностью. Думаю, что оно возможно в случае резкого обострения военных действий на территории Украины.

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Относительно же заявления Симоняна скажу так: число глупостей, сделанных российским депутатским корпусом, и, прежде всего, потакание военным прихотям кремлевского вседержителя, настолько зашкаливает, что проводить сравнение с нашими народными избранниками даже как-то некорректно. Собственно, весь кризис мировой системы сдержек и противовесов — суть продукт глупости российского общества, инфицированного бациллами ненависти к инородцам. Кремлевский же властитель просто выразитель чаяний этого общества.

По поводу выхода из ФИФА же, кому-кому, а россиянам, противопоставляющим себя "бездуховному" Западу, зарекаться точно не стоит. Это они, а совсем не украинцы, живут в режиме "все против нас".

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Понимаю, что Симонян — один из служащих многочисленной российской чиновничьей армии, публичный "крымнашист" и соответственно обладатель прилагающегося отнюдь не джентльменского набора (а практически любой чиновник из Белокаменной — это обличитель "киевской хунты", поборник духовных скреп и проч.). Другой риторики у подобных персонажей и быть не может. Футбольный соратник Валерия Лобановского, очевидно, не перенял у нашего соотечественника главного — умения трезво относиться к окружающей действительности. Потому и возможны такие пассажи Никиты Павловича: "Господину Суркису нужно напомнить, что не украинские полководцы присоединили Крым к России, а Екатерина II с Потемкиным и Суворовым. Я увлекаюсь историей: Россия присоединила Крым в 1873 году. А спустя 171 год мы почему-то решили подарить эту землю".

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Ну, "любителя" истории легко, конечно, подловить на незнании элементарных исторических дат. О том, что такое Кючук-Кайнарджийский мир и когда он был заключен (1783), он, очевидно, не вполне в курсе. Правда, не исключаю и "добросовестную" журналистскую "работу" наших северо-восточных коллег, видимо, тех еще "знатоков" истории. Что касается князя генерал-аншефа Василия Михайловича Долгорукова-Крымского, то "любителю" неплохо было бы изучить его родословную, и только после этого отвечать на вопрос, чьей крови — украинской или российской — больше текло в покорителе Крыма (я уж не говорю о простых солдатах). Местоимение "мы" (после примерно 25-летней давности знакомства с одноименным романом-антиутопией Евгения Замятина не могу не иронизировать по поводу частого его применения гражданами Российской Федерации) почтенный футбольный гуру употребил, вероятно, имея в виду коммунистического самодержца Никиту Хрущева (он же, как считают в России, "подарил" Украине Крым), а может, он подразумевал, под "мы" Советский Союз. Не исключаю и того, что "мы" в трактовке Симоняна относится к РСФСР. Правда, если что-то решили "подарить", то довольно странно отнимать этот "подарок" с помощью военной силы.

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Забавно и то, что Мкртыч Погосович (если кто не знает, это имя и отчество Никиты Павловича при рождении) ставит знак равенства между Российской Империей, СССР и Российской Федерацией. А ведь не то, что территория, национальный состав, формы правления, даже названия разнятся! Но в понимании одного из боссов РФС (как, собственно, и в понимании многих россиян) это одно и то же. Кроме того, говоря "мы", чиновник и себя, стоит полгать, относит к россиянам. При этом, скажем, в Ереване, Симонян не стесняется говорить так: "Знаете, я стопроцентный армянин. Мои родители, будучи уроженцами Артвина, в свое время бежали от геноцида. Мой отец был большим патриотом. Для меня было большой честью в 1973 году возглавлять "Арарат". И то, что сделали эти парни, завоевав титул чемпионов и Кубок СССР, для меня как для тренера было праздником".

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Какую же оскомину набила фраза "спорт вне политики"! Почему-то именно произносящие эти слова как раз и ставят "политическую целесообразность" в спорте во главу угла. И почему-то великим российским тренерам было присуще давить на патриотические (или, правильнее сказать, идеологические) струны. Речь, правда, шла не о России — об СССР. Для "совков" футбол ли, хоккей ли служил своеобразной крышей, под которой можно было спрятаться от реалий цивилизации. Скажем, Анатолий Тарасов называл подругу своей дочери Татьяны Тарасовой известную актрису Марину Неелову "антисоветчицей", не гнушался исполнять "Интернационал", был истовым коммунистом. Великий тренер объездил весь мир, захлебывался от восторга в западных супермаркетах, но все равно был адептом социализма. А вот Валерий Лобановский, Анатолий Пузач, Игорь Турчин не были замечены в славословии партийной линии. Как это объяснить?

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Проще всего рассказать о том, что Украина посвободнее России, и дальше развить мысль с современным набором штампов. Такая точка зрения зело нравится нынешним украинцам. Не буду лишний раз это делать. Полагаю, что все очень индивидуально. Но в то же время, именно в России, как нигде, умеют ощущать политическую конъюнктуру. И чтобы плыть в фарватере актуальных кремлевский течений, готовы даже растоптать "братский" народ. Интересный способ самоутверждения — бесчисленное повторение псевдоисторических глупостей и благословление своих соотечественников на убийства украинцев!

…А что касается российского Мундиаля-2018, то, как по мне, сейчас рано о чем-то говорить. Уверен, в футбольном закулисье ныне идет большой торг. И его результаты будут обнародованы примерно через год.33