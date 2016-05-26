Возвращение Надежды. Все только начинается

Еще утром никто не думал и не ждал, что сегодня украинская летчица Надежда Савченко сможет быть дома. Вчера ее адвокаты заявляли о том, что Надя отказалась просить Путина о помиловании и запретила это делать им. Защитник же Илья Новиков сегодня утром намекнул: "Маскот СИЗО-3 в Новочеркасске Василий ждет хороших новостей в ближайшее время. Он не грустный, он просто не выспался", запостив фотографию рыжего кота. Практически после этого и российские, и украинские СМИ наперегонки стали публиковать новости: "Порошенко помиловал Ерофеева и Александрова", "Адвокат Ерофеева подтвердила, что сегодня состоится обмен на Савченко", а уже вскоре: "С минуты на минуту Савченко будет в Киеве".

Когда успели договориться? Сестра Вера уверяет журналистов, что сама не знает все детали обмена. Говорят, о нем договорились прошлой ночью, во время телефонных переговоров в "нормандском формате".

"Это был долгий и сложный путь. Но мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет и вытащили заложницу из лап мордора", — напишет в своем твиттере адвокат Савченко Николай Полозов.

Это был долгий и сложный путь. Но мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет и вытащили заложницу из лап мордора. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 25 мая 2016 г.

…Журналисты фактически висят на заборе у зала для официальных делегаций аэропорта. Кто устает висеть, становится на принесенные аэропортные скамейки. Приземляются и взлетают самолеты. Все гадают, какой из них тот самый президентский борт. По предварительным данным, самолет с Савченко должен сесть в Киеве в 14.43. Возможно, запаздывает. "Вот нам бы такое приспособление, которое позволило бы держаться на заборе без рук", — шутит кто-то. Все говорят, что президент, в отличие от журналистов, сможет встретить Надю прямо у трапа.

В это время самолет с российскими ГРУшниками уже приземлился в московском "Внуково". "Не знаю, что там в Борисполе. А у нас в спецтерминал Внуково на встречу вернувшихся Ерофеева и Александрова пустили только Рашу тудей, Первый Канал и НТВ. И то — вопросов задавать не разрешили, только сделать безмолвный подсьем. Из родственников на встречу приехали одни жены", — замечает российский журналист Павел Каныгин. Жены русских военных подходят прямо к трапу самолета. Напомним, одна из них ранее отказалась от своего мужа перед телекамерой. Они обнимаются и, взявшись за руки, удаляются.

В Киеве же мама и сестра Надежды садятся в черный микроавтобус с затемненными окнами. Журналисты спрашивают: "Приземлился?". Вера дает понять, что да. Машина темной точкой исчезает на асфальтном полотне аэропорта. Тут же в твиттере Порошенко появляется сообщение: "Президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко приземлился".

Президентський літак з Героєм України Надією Савченко приземлився! pic.twitter.com/WM7OudDOuJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 травня 2016 р.

Вера фейсбучит: "Все в аэропорту, жаль, что тут заборы. Но Надя есть!". А тем времени у входа для прессы у Администрации президента тоже аншлаг. Пускают журналистов не спеша.

В это время становится понятно, что Владимир Путин подписал помилование Савченко. Об этом сказал его пресс-секретарь Песков. Оказывается, о ее помиловании попросили родственники погибших на Донбассе журналистов. За это их Путин поблагодарил и сказал: "Надеюсь, такие решения, продиктованные гуманизмом, поспособствуют уменьшению противостояния на Донбассе". На сайте Кремля появляется и фото: на нем за одним столом — Путин, вдова корреспондента Игоря Корнелюка, сестра оператора Антона Волошина и Владимир Медведчук.

В киевском аэропорту присутствуют и народные депутаты. Среди них Юлия Тимошенко с букетом белы роз и Ирина Геращенко в вышиванке.

"Все, уехала!", — вдруг восклицают журналисты. Становится понятно, что в аэропорту к Савченко подхода не будет. Появляется информация, что она направилась прямо на Банковую.

К журналистам подходит Ирина Геращенко. Она говорит о секретности операции и о важности молчания, анонсирует, что к концу мая, надеется, что будет еще два позитивных решения по двум заложникам Путина.

Когда многие уже не надеялись, в аэропорту появляется им сама Надежда. Босая. Вся на нервах. Кажется, каждая мышцы ее тела наряжена как струна. Начинает говорить, даже кричать: "Я на свободе, и первое, что хочу сказать, хочу попросить прощения у матерей, дети которых не вернулись из АТО, а я до сих пор жива, хочу попросить прощения у всех матерей, дети которых сидят в неволе, а я на свободе. Я не могу вернуть мертвых, но я готова еще раз сложить свою жизнь на поле боя, и я сделаю все для того, чтобы каждый человек, который сидит в неволе, был на свободе. Герои будут в Верховной Раде. Мы будем жить, как достойные люди!". "Хочу сказать спасибо тем, кто желал мне добра, потому что благодаря вам я выжила. Хочу сказать спасибо тем, кто желал мне зла, потому что назло вам я выжила. Хочу сказать спасибо тем, кто был равнодушен за то, что не мешали, — продолжила эмоциональный спич Савченко. — Спасибо, что вы боролись за меня. Если бы не говорили люди, то политики бы молчали. Дайте мне не скурвиться, дайте мне не изгадиться, я сделаю все, чтобы вы во мне не разочаровались".

Со всех сторон раздается: "Слава Украине!", "Героям Слава!".

Надя кричит: "А-ну прекратите все это, дайте мне нормально пройти! Без охраны!". Она садится в тот черный бус, в котором до этого были Вера и мама, и он отъезжает. Но вскоре останавливается. Надя и Вера выходят. Уже куда более спокойно Надя просит охрану не касаться ее руками, мол, за два года тюрьмы отвыкла от такого общения. Кто-то просит подать Наде руку. Она не отказывает, но замечает: "Если так будет жать каждый, от меня ничего не останется". Оказывается, сестры ждут маму, которая где-то замешкалась. Буквально через несколько минут Мария Ивановна приходит. Журналисты спрашивают, останется ли Надя в администрации, мол, будет ли президентом?.. На это Мария Ивановна отвечает в полголоса за дочь: "А я бы не хотела, чтобы она стала президентом". Люди дарят Наде цветы. Та говорит: "Подарите их моей маме" и обещает, что вскоре ответит на все вопросы, "даже на самые мерзкие".

Вера Савченко на своей странице в фейсбуке постит фото из машины на котором она, Надя и помощник депутата Савченко Олег Мезенцев и подписывает ее: "Политики едут в президентском авто в Администрацию президента".

А там уже сотни журналистов. Несколько часов ожидания и Савченко с Порошенко выходят к представителям СМИ.

Порошенко говорит о возвращении Савченко и выполнении Минских соглашений. И передает слово Надежде. Та сдержано говорит: "Щиро дякую!", благодарит маму, что дождалась, сестру, что воевала, и народ Украины. Еще раз просит прощение, что жива. "Украине должна быть, несмотря на гнилую душу и больную голову, — говорит Надежда Савченко. — Я не буду говорить о людях плохо. Я надеюсь, со временем из этих негативных чувств возникнет мудрость. Я не хочу, чтобы люди хотели войны. Но, к сожалению, бывает так, что мир возможен только после войны. Бывает, другого пути нет".

"Я хочу передать привет россиянам, — продолжает она. — Передать, чтобы они ничего бояться. С колен надо вставать! Это не так просто".

Украинская летчица вновь обещает, что будет работать над тем, чтобы все пленные вернулись домой. Жмет президенту руку. Тот вручает ей высшую государственную награду — Золотую Звезду. При этом Порошенко говорит тихо, без микрофона. Слышно только слова: "Спасибо за то, что ты делаешь для Украины!". Огромный букет для мамы и рукопожатие с Верой.

Боевые побратимы уводят Савченко от микрофона. Они вручают ей флаг с подписями.

Далее — коллективное фото. Мария Ивановна берет под руку свою Надю и Петра Алексеевича. После десятков вспышек фотокамер все удаляются. Чтобы журналисты не задавали Савченко вопросов в коридоре, ее на несколько минут закрывают в соседнем зале.

Но у журналистов к Надежде Савченко много вопросов. Да и она сама обещала многое рассказать по возвращению в Украину, назвать имена тех, кто помогал, и кто мешал. Да и простые люди, те, кто выходил на протесты и акции, ждут общения с ней. Так что все только начинается.

Фото: @sodel_vlad, kremlin.ru, Facebook Веры Савченко