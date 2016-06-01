Луценко против системы, или Последнее "окно возможностей" для новой прокуратуры

Назначение Юрия Луценко генпрокурором не предвещало ничего хорошего в деле борьбы с коррупцией и реформ правоохранительной сферы. Эту систему реформировать изнутри практически невозможно. И кто бы ни стал во главе Генпрокуратуры, какая бы команда реформаторов ни заходила в прокуратуру извне, система все равно пережует и выплюнет. Закрытая корпорация прокуроров и судей всегда была сферой эксплуатации статусной ренты (заработка), а не свершения правосудия.

Поэтому я был уверен в том, что "олигархический консенсус" и Банковая назначили Луценка "тонко реагировать" на пожелания своих акционеров. Но иногда политический процесс в Украине преподносит приятные неожиданности.

Оказалось, что прокуратура избрана (и не важно кем в данном случае, "Вашингтонским обкомом" или Банковой) в качестве места "истории успеха" Киева в дела реформирования государственных институций.

Банально говоря, ко-спонсоры реформ потребовали от властей дать результат. Не рассказать о том, как борются с коррупцией в ГПУ или посадить пару-тройку мелких взяточников, а отчитаться в кратчайшие строки по ключевым реформам всей прокурорской системы.

Так открылось "окно возможности" для того, чтобы создать новую прокуратуру.

Новая кровь

Луценко решился-таки отправить в отставку троих замов, которые достались ему от предыдущего главы ГПУ. Юрия Севрука, Олега Залиско и Романа Говду попросили написать заявления об отставке. Это уже плюс.

Первым замом генпрокурора назначен адвокат и народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Сторожук. Кстати, в его подчинении будет находится департамент по надзору за соблюдением законности в силовых структурах Украины, который возглавил генерал-полковник Владимир Бедрикивский.

Это второй заход Сторожука во власть на "большие должности". Первый был — глава Государственной исполнительной службы Украины (с 5 марта 2014 по 24 октября 2014 гг.). Первого зама главы ГПУ связывают с разными группами интересов в "Нарфронте". Во всяком случае, Сторожук вряд ли будет консервировать наследие Шокина. Скорее наоборот.

Замом генпрокурора по институциональной реформе станет еще один адвокат Валентина Теличенко. По словам Луценко, ее задача — проведение новых конкурсов в местную прокуратуру, ... реформа Академии прокуратуры по западным стандартам, введение западных стандартов статистики и обновление украинского законодательства и пр.

Луценко уже анонсировал, что 1 апреля 2017 будет обновлен состав всех местных прокуроров. Из 3388 кандидатов, которые извне пошли на конкурс прокуроров, дошло до должностей аж 2. "Эта работа будет пересмотрена".

Еще задачей для Теличенко станет "корректировка" УПК под нужды следствия. Тонкость вопроса состоит в том, что логика ГПУ требует снять "либеральные положения" УПК, которые позволяют обвиняемым, например, выходить из-под стражи под денежный залог. Но как адвокат Теличенко вряд ли не может понимать, что любые правки в КПК в части наступления на права и свободы граждан будут восприняты в штыки в обществе и в ее цехе.

Департамент внутренней безопасности Генеральной прокуратуры возглавит Петр Шкутяк. Он из семьи старой команды "Нашей Украины", времен самого Луценко. Шкутяка называют креатурой Банковой и членом команды самого Луценко. Однако, это только видимая часть. "Чистильщик" — довольно известный молодой политик с определенными амбициями, который не хочет погореть на имитации борьбы с коррупцией в ГПУ. У него задача очистить более 60% прокуратуры и сократить численность сотрудников.

Сейчас в системе порядка 6000 прокуроров в 155 прокуратурах, а в 25 региональных прокуратурах — около 4 тысяч прокуроров.

Сокращение количества прокуроров в региональных прокуратурах и ГПУ позволит, помимо прочего, без дополнительных расходов из бюджета повысить уровень заработной платы прокуроров на местах.

Еще одним шагом для реформирования ГПУ станет создание Генеральной инспекции, которая будет подчиняться исключительно генпрокурору. Луценко надеется, что конкурсную комиссию по отбору сотрудников инспекции возглавит американский юрист украинского происхождения Богдан Витвицкий, который "знает, что такое властная мафия".

Замом по международному сотрудничеству и представительству интересов государства в судах станет Евгений Енин. Он опытный дипломат, работавший как в системе МИДа, так и на разных должностях в посольстве Украины в Республике Молдова и Италии (до последнего времени — заместитель посла Украины в Италии). До работы в МИДе Енин уже имел опыт работы в силовом ведомстве (в СБУ и Службе внешней разведки) поэтому не приходится сомневаться в его компетентности и подготовке.

На Енина будет возложена задача коммуникация с нашими партнерами в деле содействия реформе самой прокуратуры, взаимодействия с прокуратурами других стран. Будет он заниматься вопросами экстрадиции, возврата украденных активов и пр.

По сути, Енину придется с нуля создать это направление. Напомним, что бездеятельность или прикрытый саботаж ГПУ в прошлом привел к тому, что были сняты санкции с целого ряда чиновников режима Януковича, которых обвиняли в политических преступлениях и узурпации власти. Прокуратура тогда показала образчики некомпетентности.

Проблемы в коммуникации с Западом заканчивались для ГПУ громкими дипломатическими скандалами и репутационными потерями для страны. Теперь в ГПУ появиться заместитель генпрокурора — кадровый дипломат со связями. Это уже кое-что.

В Генпрокуратуру пришли люди, которые могут сломать корпоративный саботаж и создать основы новой институции, где будут действовать новые правила и практики.

Но это последнее "окно возможности". Больше такого шанса не будет.