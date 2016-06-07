Евроотказ: почему украинские фанаты не получают виз?

Пожалуй, больше всего на введение безвизового режима с ЕС надеялись футбольные фанаты, купившие заранее билеты на Евро-2016 во Франции. Сначала они аплодировали заявлениям европейцев о возможной скорейшей визовой либерализации, теперь пытаются получить свои паспорта с заветными Шенгенами.

"Это заставляет напрячься: четыре мои ближайших компаньона по поездке на матчи Евро-2016 подали документы в визовый центр Франции десять дней назад, конечно же, тоже с билетами, транспортом, отелями, ответов пока нет, за неделю до выезда, при том, что ранее французы всегда давали визу в течение четырех-пяти дней. После 17 лет, потраченных на изучение и мониторинг Шенгена, лоббирование безвизового режима, мне будет символично получить опыт сорванной по визовым причинам поездки за несколько месяцев до торжества "визовой либерализации", — написал в своем Facebook научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко.

А уже вскоре он поинтересовался, кто согласится сегодня выйти с акцией под Посольство Франции в Украине. "На данный момент уже есть десятки кейсов отказов и тысячи "зависших" в консульстве заявок, не рассматриваются недели", — уточнил он. А у всех этих людей на руках именные билеты на матчи при участии украинской сборной.

"Если это будет отказ, то пусть будет отказ, но мы хотим получить информацию"

И болельщики к посольству пришли. С плакатами в руках: "Я легальный турист", "Разве это честная игра?" и футбольным мячом. Их цель — сыграть импровизированный футбольный матч у двери посольства Франции так, чтобы дипломаты поняли: игры в одни ворота не получится. Правда, футболистов мало и мяч спущенный, чтобы ненароком не попасть в окно дипломатического учреждения.

"По состоянию на сегодняшний день нам сказали, что наши документы еще на рассмотрении в консульском отделе и посоветовали ждать. Когда будет ответ — непонятно, — рассказывает у стен посольства Яна Якименко. — Мы ждали, но поняли, что, наверное, ждать уже нечего, надо куда-то звонить, искать возможность получать свои паспорта. Мой молодой человек, на имя которого и приобретены билеты, был тут на днях и спрашивал у человека из посольства, почему нет решения. Тот сообщил, мол, если вы хотите получить свои документы назад, то вы пишите заявление в визовый центр, через который подавали заявление, и в дальнейшем ваши документы через четыре дня будут вам возвращены без рассмотрения. То есть, другими словами, мы должны отказаться от рассмотрения сами. Мы уже на двоих потратили более тысячи евро. Возможно, для кого-то это и не деньги. Но для нас — деньги. Мы планировали эту поездку давно. До поездки осталось меньше пяти дней, а мы едем во Францию на авто, и не можем даже собираться".

Яна говорит, что в визовом центре обещали дать ответ в срок от 4-х до 9-ти рабочих дней. "Сейчас ничем затягивание не объясняют, — продолжает она. — Хотя на момент подачи документов в апреле, нам сказали, что заявлений не так уж и много, что ожидали большего".

"Если это будет отказ, то пусть будет отказ, но мы хотим получить информацию. Мы работающие люди, со всеми справками, с именными билетами, проплаченными отелями и столько ждем", — возмущается болельщица и надеется, что хоть такое публичное обращение к дипломатам будет услышано.

"Нет политического указания для упрощенной процедуры выдачи виз"

Надо сказать, что Франция никогда не была очень лояльной к украинцам в визовом вопросе. Хотя дипломаты и говорят о сравнительно невысокой статистике отказов в визах.

Так, в мае, по словам посла Франции в Украине Изабель Дюмон, они составили всего лишь 2%. Дюмон говорит, что каждая заявка изучается внимательно, соответственно с общими правилами выдачи виз, "С желанием, априори, с нашей стороны, выдать визу", — уверяет украинских журналистов она. И говорит об увеличившемся потоке заявителей и привлечении дополнительного персонала.

"На самом деле, статистика измеряется разными вещами, — говорит уже у двери посольства Александр Сушко. — Не только официальной статистикой отказов, (ведь здесь могут быть нюансы), важно понимать, сколько хлопот доставлено заявителю. Когда формируется рейтинг работы консульства, то учитывается и время, которое необходимо на рассмотрение дела, и количество документов, которые требуются, и количество отказов и просроченных заявлений. В нашем случае будет очень важно количество именно просроченных заявлений. Мы боимся, что несколько сотен людей могут не получить ни отказ, ни визу к моменту своего отъезда. Поэтому на сегодняшний день нет достаточных оснований, чтобы похвалить работу консульства Франции".

Нынешнее количество неприятных случаев в отношении болельщиков Сушко объясняет тем, что "не было дано политическое указание для упрощенной процедуры выдачи виз". Похоже, консульский отдел посольства Франции в Украине игнорирует опыт той же Польши, когда мы вместе принимали Евро-2012.

Важно понимать, что если страна соглашается принимать спортивные соревнования такого уровня, то она обязуется гарантировать безопасность и доступность для всех его участников. Иными словами, компетентные органы не только усиливают количество полицейских на объектах, но и соединяют локации проведения чемпионата со многими точками в других странах. В том числе обеспечивают объективный, прозрачный и быстрый процесс получения не только билетов на матчи, но и виз для посещения страны.

"В 2012 году на ЕВРО и в 2015-м, когда Польша принимала финальный матч Лиги Европы, было дано указание, что на основании именного билета выдается виза, — продолжает Сушко. — Думаю, в этом случае, учитывая большое количество заявлений, французы должны были поступить так же или, по крайней мере, очень упростить. Но уж точно не отправлять эти заявки на дополнительные проверки в свои миграционные органы, в результате чего срок рассмотрения заявления значительно увеличился — занимает сейчас две, три, четыре недели. Это беспрецедентно! И то, что именно болельщики с этим столкнулись, неожиданно".

"Мы надеемся, что за оставшиеся четыре дня несколько сотен заявлений будут удовлетворены", — говорит научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества.

"Неделя покажет истинные масштабы проблемы, мой прогноз — могут не поехать более тысячи владельцев билетов из Украины, а это уже настоящий скандал. Выходом может быть только политическое решение о более лояльном подходе в разработке заявок и переходе консульства на экстраординарный режим, то есть работу во внеурочное время на следующую неделю", — говорит Сушко.

"Такая практика не помогает нам понимать друг друга лучше, — продолжает он. — Кажется, там кто-то подумал: а почему бы не сделать кампанию на украинцах? Вот сейчас во Франции политики отчитаются своим избирателям: мы не пропустили в страну какое-то количество потенциальных нелегальных мигрантов. И им будут аплодировать, особенно ультраправые, националисты. Очевидно, что элемент политической игры в самой стране, где присутствует сегодня большая мигрантофобия, и любые ограничения въезда в страну, даже болельщиков, могут приветствоваться и политическими силами, и общественными организациями. И в этом проблема. Такие действия не направлены конкретно против Украины. Но такая сложилась ситуация".

Украина — не единственная страна, гражданам которой требуется получение визы для поездки во Францию.

"Например, Россия пользуется простыми правилами выдачи, — говорит журналист Сергей Сидоренко. — В России визу выдают в течение трех дней, и об этом недавно с гордостью заявил посол Франции в России".

Подтверждение его слов находим на официальном сайте посольства Франции в России. В одной из последних новостей сказано: "Генеральный консул Франции в Москве г-н Марк Седий и директор Агентства по развитию туризма во Франции "Ату Франс" г-жа Инесса Короткова приняли делегацию Всероссийского объединения болельщиков. На встрече обсуждался вопрос выдачи виз, в частности, об окнах приема документов, посвящённых Чемпионату Европы по футболу 2016 в визовых центрах, о сроке выдачи виз (от 3 до 7 дней), а также об условиях размещения и транспорта во время чемпионата "Евро-2016".

Почему гражданам страны, которая готовится к визовой либерализации, приходится проходить такие испытана, остается интересоваться у представителей посольства Франции. А также писать жалобы, апелляции и обращаться в отечественный МИД в поисках поддержки и понимания.